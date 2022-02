Comment construire un PC de jeu mini-ITX

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous pouvons probablement tous convenir que les PC de jeu de bureau représentent le summum des performances de jeu. Cependant, tout le monde ne veut pas ou n'a pas la place pour une grande machine sur son bureau.

C'est là qu'intervient le mini-ITX, permettant des performances de premier ordre dans un facteur de forme beaucoup plus facile à vivre. Vous obtenez tous les mêmes avantages qu'une plate-forme de jeu pleine grandeur, y compris la possibilité de mettre à niveau facilement à l'avenir, le tout dans un boîtier proche de la taille d'une Xbox .

En règle générale, les versions pleine grandeur sont un peu plus faciles à assembler, simplement parce qu'il y a plus de place pour tous vos composants et pour cette raison, le domaine mini-ITX est souvent réservé aux constructeurs et aux passionnés plus expérimentés.

Pour les constructeurs débutants, vous aurez peut-être plus de facilité avec nos guides sur la construction d'un PC de jeu de milieu de gamme ou de PC de jeu extrême . Cela dit, nous ne pouvons pas imaginer que la plupart des gens auraient trop de problèmes avec la construction que nous décrivons aujourd'hui et si vous êtes prêt à relever le défi, lisez la suite.

Comme pour toute construction de PC, il est crucial d'avoir un budget en tête avant de commencer votre aventure mini-ITX. Pour ce guide, nous travaillerons sur une version de milieu de gamme supérieure capable de jouer sérieusement, mais il est facile de choisir ce qui répondra le mieux à vos besoins. Par exemple, vous avez peut-être besoin de beaucoup plus de stockage, mais vous n'êtes pas aussi intéressé par les jeux graphiquement intensifs. Ensuite, vous pouvez allouer une plus grande partie de votre budget aux SSD et acheter une carte graphique moins chère.

La beauté de la construction de votre propre PC est que vous pouvez échanger des pièces au fur et à mesure que vous avez besoin de mettre à niveau. Les prix et la disponibilité des cartes graphiques présentant un défi particulier pour le moment, il n'est pas rare que les gens construisent un système sans carte graphique dans le but d'en ajouter une plus tard.

Cela dit, il est toujours important d'obtenir les composants de base dès la première fois. Nous vous recommandons de porter une attention particulière à la carte mère et au processeur car ce sont les plus difficiles à remplacer.

Lorsqu'il s'agit de construire une machine mini-ITX, la taille est évidemment un facteur clé. Pour cette raison, nous vous recommandons de commencer par votre choix de boîtier et de travailler sur le reste de votre système à partir de là. Il sera important de vérifier les mesures de vos composants, en particulier les plus volumineux comme la carte graphique, pour vous assurer qu'ils peuvent se glisser dans le châssis de votre choix.

Pour notre système, nous utiliserons la deuxième génération du boîtier H1 de NZXT. Cela peut sembler un peu cher à première vue, mais c'est parce qu'il est livré avec une alimentation de 750 watts et un refroidisseur de liquide AIO dans la boîte. Lorsque vous considérez ce qu'ils vous coûteraient séparément, ce n'est en fait pas un mauvais rapport qualité-prix. De plus, il s'agit de l'une des constructions mini-ITX les plus simples que nous ayons jamais tentées, car tous les câbles ont la bonne longueur et sont partiellement gérés dès la sortie de la boîte.

Le H1 V2 conserve le facteur de forme de style Xbox Series X du H1 d'origine, tout en améliorant les performances thermiques, en renforçant le bloc d'alimentation et en permettant un dégagement supplémentaire pour les cartes graphiques massives. C'est tout à fait le looker aussi, à notre avis.

Il existe de nombreuses options pour les boîtiers mini-ITX sur le marché, mais après notre expérience de construction dans le H1, nous vous recommandons fortement de rechercher une option avec un bloc d'alimentation inclus. Cela facilite grandement la gestion des câbles et réduit le temps de construction de plusieurs heures.

Pour la carte mère, nous avons sélectionné la X570 I AORUS PRO WIFI de Gigabyte. Non seulement il offre un excellent rapport qualité-prix, mais il ressemble également à la pièce et regorge de fonctionnalités pour démarrer.

Il possède des fonctionnalités haut de gamme telles que des emplacements PCIe 4.0 et mémoire renforcés, un dissipateur de chaleur M.2 activement refroidi, un bouclier d'E / S intégré et un dissipateur thermique étendu costaud. Outre des fonctionnalités de pointe telles que Wi-Fi 6, Bluetooth 5, PCIe 4.0 et USB 3.1 gen 2. Le tout emballé sur la plus petite des cartes de circuits imprimés.

Lors du choix d'une carte mère, n'oubliez pas de faire attention à la fois à la compatibilité du processeur et à la connectivité proposée. Il n'y a rien de pire que de terminer une construction et de se rendre compte que vous n'avez pas assez de ports USB.

Nous utiliserons le Ryzen 5 3600XT d'AMD comme cerveau de notre machine. C'est un solide interprète de milieu de gamme avec 6 cœurs et 12 threads, il gérera le montage vidéo léger sans transpirer et, lorsqu'il est associé à un GPU décent, est plus que suffisant pour jouer aux derniers jeux triple-A avec des paramètres élevés.

Si vous jouez exclusivement, vous pouvez réduire certains coûts ici tout en obtenant d'excellentes performances. Alors que si vous êtes plus sérieux au sujet de la création de contenu, vous pouvez passer à un Ryzen 7 pour réduire vos temps de rendu.

Ce RTX 3070 de ZOTAC est l'une des cartes les plus cool du groupe, comme vous vous en doutez, c'est aussi très performant. Le refroidisseur à double ventilateur nous laisse beaucoup de place dans la chambre GPU du H1 et l'éclairage RVB devrait nous donner quelque chose d'agréable à regarder à travers la vitre teintée.

Nous avons opté pour le 3070 afin d'obtenir le maximum de performances possible, sans surcharger notre alimentation de 750W. Les spécifications de ZOTAC recommandent une puissance d'alimentation minimale de 650, nous avons donc également des tonnes de marge pour nos autres périphériques.

L'achat d'un GPU n'est pas une mince affaire de nos jours, mais avec un peu de persévérance et un peu de chasse, il reste encore des affaires à conclure. Gardez un œil attentif sur les dates de réapprovisionnement et vous devriez pouvoir trouver un équivalent sans avoir recours aux revendeurs.

Avec une finition industrielle épurée et une barre d'éclairage RVB diffuse proéminente, le Spectrix D45G est l'un des kits de mémoire les plus attrayants à avoir jamais orné notre bureau. Au-delà de l'apparence, son prix est compétitif et rapide à 3600 MHz. Notre configuration de 16 Go (deux clés de 8 Go) devrait être suffisante pour le multitâche, le montage vidéo léger et, bien sûr, les jeux.

C'est un autre domaine facile à adapter à vos besoins spécifiques. Par conséquent, si vous passez toute la journée dans After Effects à produire des animations, n'hésitez pas à augmenter la mémoire. Pour la plupart des utilisateurs, cependant, 16 Go semble être le point idéal où la valeur et les performances se croisent.

NVMe est là où il en est ces jours-ci, non seulement vous obtenez des vitesses de lecture et d'écriture ultra rapides, mais également une installation sans fil propre qui est parfaite pour les constructions à petit facteur de forme. La fiabilité de Samsung est essentiellement inégalée en ce qui concerne les SSD, c'est pourquoi nous avons opté pour le 970 EVO Plus comme lecteur de démarrage.

Il existe de nombreux disques moins chers et plus rapides, mais le 970 EVO Plus est celui en qui nous avons confiance pour faire fonctionner notre plate-forme pendant de nombreuses années.

Tout comme avec la mémoire, le stockage est un autre domaine où les configurations peuvent varier énormément. Peut-être n'avez-vous besoin que d'un SSD de 500 Go pour vos jeux essentiels ou peut-être êtes-vous un accumulateur de données qui a besoin de 12 To de disques durs pour votre bibliothèque de films en constante expansion. Quoi qu'il en soit, nous estimons que le 970 EVO Plus est un choix solide pour un lecteur de démarrage et qu'il est très facile d'ajouter ou de supprimer du stockage supplémentaire si nécessaire.

Avec n'importe quelle version de PC, et en particulier lorsqu'il s'agit de versions à petit facteur de forme, il est préférable d'installer autant de composants que possible sur la carte mère avant de l'installer dans le boîtier. Habituellement, cela signifie le CPU, la RAM et le SSD NVMe.

Tout le monde déteste les manuels, mais pour une version PC, ils sont essentiels. En particulier le manuel du boîtier et de la carte mère, alors gardez-les à portée de main et allons-y.

Pocket-lint

L'installation du processeur peut être éprouvante pour les nerfs car c'est une petite chose coûteuse et fragile, mais c'est en fait très facile à faire.

Tout d'abord, soulevez le petit levier métallique en le poussant doucement sur le côté et en le soulevant vers le haut. Alignez ensuite votre CPU de sorte que la petite flèche dorée dans le coin corresponde à la flèche en bas à gauche du socket du CPU.

Abaissez doucement les broches du CPU dans le socket, assurez-vous de ne pas le tordre du tout et vous ne devriez pas avoir besoin d'appliquer de force. Une fois qu'il est bien en place, abaissez le levier et rangez-le sous sa languette de retenue.

Ce n'était pas si mal, n'est-ce pas ?

Pocket-lint

Sur les cartes mères mini-ITX, c'est aussi simple que possible. Puisque vous remplirez tous les emplacements, vous n'avez pas à vous soucier de savoir quel bâton va où.

Commencez par relâcher les loquets à tous les coins des emplacements de RAM. Ensuite, alignez la clé USB avec l'encoche de la fente, elle ne peut aller que dans un sens.

Une fois que vous êtes sûr qu'il est au bon endroit, appliquez une pression ferme et uniforme sur le dessus de la clé RAM. Vous devriez entendre un clic satisfaisant lorsque les loquets s'enclenchent.

Enfin, vérifiez que tous les loquets sont sécurisés avant de continuer.

Pocket-lint

Nous utiliserons l'emplacement M.2 à l'arrière de la carte mère pour notre SSD, car cela nous permettra un accès plus facile pour les mises à niveau ultérieures. Cependant, si vous souhaitez un refroidissement supplémentaire, nous vous recommandons d'utiliser le support refroidi situé à l'avant de la carte mère. Dans tous les cas, le processus est très similaire.

Une fois que vous avez localisé votre emplacement M.2, sortez votre tournevis et retirez la vis de fixation.

Ensuite, alignez le SSD avec le socket, celui-ci aussi est cranté et ne peut aller que dans un sens. Habituellement, le logo du SSD sera orienté vers l'extérieur.

Insérez le SSD à un angle d'environ 45 degrés, ne forcez rien, il devrait s'insérer assez facilement.

Poussez le SSD vers le bas afin qu'il repose à plat contre l'entretoise et réinsérez la vis de fixation pour le maintenir en place.

Pocket-lint

Le boîtier H1 est très unique dans sa construction, mais NZXT a fait un excellent travail en marquant clairement les choses pour le rendre aussi simple que possible.

Pour accéder aux composants internes, retirez la vitre et les panneaux arrière en les soulevant depuis la zone marquée en bas. Cela peut prendre un peu de force la première fois que c'est fait.

Une fois retirée, vous pouvez faire glisser la coque métallique vers le haut et hors du châssis, vous donnant un accès à 360 degrés aux composants internes.

À l'intérieur, vous trouverez une boîte d'accessoires, retirez-la avant de continuer.

Pocket-lint

Pour accéder au plateau de la carte mère, nous devons déplacer le radiateur. Cela aussi est clairement indiqué.

Retirez les deux vis en haut du panneau, puis le radiateur peut se replier.

Prenez les deux blocs de polystyrène qui fixent le refroidisseur du processeur et retirez-les du boîtier.

Pocket-lint

Cette partie est un peu plus délicate car c'est là que les contraintes de taille d'un boîtier mini-ITX commencent à entrer en jeu.

Dans ce cas, nous voulons que le bouclier IO soit orienté vers le bas du châssis, ce qui est une configuration inhabituelle. Normalement, le bouclier IO irait vers l'arrière du boîtier.

Alignez simplement la carte mère avec les quatre entretoises, une sera située dans chaque coin, et appuyez sur le bouclier IO dans son trou.

Utilisez ensuite les vis fournies dans la boîte d'accessoires du boîtier pour fixer la carte mère au boîtier.

Pocket-lint

Ensuite, nous devons connecter l'alimentation, le ventilateur et les connecteurs du panneau avant. Nous n'entrerons pas trop dans les détails ici, c'est un travail fastidieux mais tout est clairement étiqueté. Consultez le manuel de votre carte mère si vous êtes bloqué.

Le boîtier H1 simplifie grandement cette étape en faisant acheminer les câbles au bon endroit et à peu près à la bonne longueur. C'est juste une affaire de les faire correspondre et de se connecter.

S'il vous reste des câbles, ne vous inquiétez pas, tous les câbles ne seront pas applicables à toutes les versions. Pour notre version, nous n'avions nulle part où connecter l'en-tête du panneau avant USB 3.1, ce qui signifie que le port USB-C sur le dessus du boîtier ne fonctionnera que si nous achetons un adaptateur. Assurez-vous simplement de le ranger soigneusement à l'écart et cela ne causera pas d'autres problèmes.

Pocket-lint

Nous devons maintenant connecter notre câble riser PCIe pour le GPU. Cela ressemble beaucoup à l'installation de la RAM, d'abord, nous devons libérer le loquet. Ensuite, alignez l'insert PCIe et enfoncez-le dans l'emplacement jusqu'à ce que le loquet se mette en place.

Enfin, utilisez les bandes velcro pour ranger le surplus de câblage aussi proprement que possible. Ceci est particulièrement important dans le H1 car nous n'aurons pas beaucoup d'espace entre le ventilateur du radiateur et la carte mère une fois assemblés.

Pocket-lint

Faites glisser le support qui est monté sur le bloc CPU, nous le remplacerons par un autre conçu pour les cartes mères AM4 à la place.

Il est préférable de prêter une attention particulière au manuel du H1 afin de sélectionner les bonnes pièces, mais nous aurons besoin de vis, de clips et d'un support.

Fixez les pièces ensemble comme indiqué dans le manuel et faites glisser l'ensemble sur le bloc CPU en faisant très attention à l'orientation.

Heureusement, le refroidisseur de processeur est livré avec une pâte thermique pré-appliquée afin que nous puissions poursuivre l'installation.

Pocket-lint

Avec précaution, placez le bloc CPU sur le CPU et fixez les clips de fixation aux crochets en plastique de la carte mère.

Serrez d'abord les vis avec vos doigts, puis saisissez votre fidèle tournevis pour les serrer.

Essayez d'appliquer une pression uniforme sur le processeur en serrant chaque côté de quelques tours à la fois.

Une fois le refroidisseur sécurisé, nous pouvons fermer la chambre de la carte mère en repliant le radiateur en place.

Veillez à ce que les tuyaux du refroidisseur du processeur ne soient pas pincés et à ce que tous les câbles soient dégagés du ventilateur.

Une fois en place, réinsérez les deux vis que nous avons retirées précédemment.

Pocket-lint

Nous devons maintenant nous déplacer vers l'arrière du boîtier pour installer le GPU.

Tout d'abord, retirez les deux vis en bas, vous pouvez probablement le faire à la main, mais utilisez un tournevis si elles sont un peu raides.

Ensuite, localisez les câbles d'alimentation PCIe en haut du boîtier et tirez-les sur le côté pour un accès facile.

Relâchez le loquet du câble riser PCIe, comme nous l'avons fait du côté de la carte mère, prêt à recevoir le GPU.

Pocket-lint

Alignez soigneusement la carte graphique avec la fente PCIe et les fentes au bas du boîtier et faites-la glisser en place.

Assurez-vous qu'il est bien en place et que le loquet s'enclenche en position.

Ensuite, nous devons connecter les câbles d'alimentation PCIe. Nous avons en fait trouvé que c'était la partie la plus délicate de toute la construction, mais ceux qui ont des doigts plus fins auront beaucoup plus de facilité.

Une fois en place, utilisez les deux vis pour fixer l'arrière de la carte graphique au boîtier. Nous avons trouvé plus facile de retourner le boîtier sur le devant afin de voir ce que nous faisions.

Et voilà, tous nos composants sont en place. Il est temps de voir si cela fonctionne.

Pocket-lint

Pour rattacher les panneaux, faites d'abord glisser le boîtier métallique sur le cadre. Ensuite, placez les panneaux avant et arrière en les alignant avec le haut du boîtier et en les appuyant fermement en place.

Nous pouvons alors brancher un câble d'alimentation, un moniteur et des périphériques - et prier pour que nous ayons tout fait correctement.

Si tout se passe bien, vous verrez un éclairage satisfaisant de tous vos composants revêtus RVB et il est temps de profiter des fruits de votre travail.

Si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous osons dire que vous êtes à l'aise pour installer Windows, mais pour terminer, voici ce dont vous aurez besoin.

Une clé de licence achetée pour Windows 10 ou Windows 11

Une clé USB avec au moins 8 Go d'espace libre

Accès à l' outil de support d'installation de Windows

Sur un autre PC ou ordinateur portable, visitez ce site Web pour télécharger le support d'installation de votre choix. Nous nous en tenons à Windows 10 pour le moment, mais vous pouvez utiliser Windows 11 si vous voulez être à la pointe.

Une fois téléchargé, ouvrez l'outil de création de média et suivez les instructions à l'écran pour écrire sur votre clé USB.

Une fois terminé, insérez la clé USB dans votre nouvelle plate-forme mini-ITX et allumez-la. Tout va bien, vous démarrerez directement dans le processus d'installation de Windows. Suivez simplement l'assistant d'installation et configurez Windows à votre guise.

Enfin, vous pouvez installer vos jeux et jouer à votre guise.

Un merci spécial à NZXT, Gigabyte, ZOTAC, Samsung et ADATA pour le soutien fourni lors de la création de cet article.

Écrit par Luke Baker.