Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nvidia aurait interrompu tous ses efforts pour acquérir Arm pour plus de 40 milliards de dollars après un an et demi d'essais au milieu d'un examen réglementaire intense.

Selon trois sources anonymes qui se sont entretenues avec le Financial Times , l'accord - annoncé pour la première fois en septembre 2020 - a échoué et n'est plus sur la table. Cela signifie que Nvidia devra probablement dépenser jusqu'à 1,25 milliard de dollars pour le propriétaire d'Arm, SoftBank, pour ne pas avoir conclu la transaction.

Le PDG d'Arm, Simon Segars, va également perdre son emploi maintenant, selon le rapport.

L'accord aurait donné au géant graphique Nvidia le contrôle total du légendaire concepteur de puces, une société britannique dont l'architecture et la propriété intellectuelle sont cruciales pour la plupart des téléphones et tablettes jamais fabriqués, ainsi que des puces de serveur et même des produits Apple (tels que les MacBook Apple ). Pocket-Lint a contacté Nvidia pour un commentaire et pour confirmer l'état de l'accord.

Il y a deux semaines, Bloomberg a également signalé que l'accord pourrait ne pas être conclu, car les régulateurs britanniques, européens et américains étaient tous nerveux à l'idée que Nvidia possède Arm.

La Federal Trade Commission a également poursuivi pour arrêter l'acquisition.

Arm, qui est basée à Cambridge, au Royaume-Uni, est passée de l'époque de son processeur Advanced RISC Machine à l'intérieur des machines BBC et Acorn des années 80 à l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde. Après être devenue une entreprise publique, elle appartient désormais en grande partie à la SoftBank japonaise.

Ironiquement, SoftBank possédait autrefois une participation dans Nvidia, mais l'a vendue en 2019.

Écrit par Maggie Tillman.