Le Craob X est un ultrabook de 7 mm d'épaisseur sans ports

(Pocket-lint) - Chez Pocket-Lint, nous aimons un ordinateur portable fin et léger . Le nouveau concept de Craob, cependant, pourrait aller un peu loin.

Il s'appelle le Craob X et il promet d'être l' ordinateur portable le plus fin au monde avec seulement 7 mm d'épaisseur.

Le fait est que pour rendre l'appareil aussi mince, il doit être complètement dépourvu de ports.

Il atteint une esthétique indéniablement élégante et minimaliste et pesant à peine 1,9 livre, il ne sera pas un fardeau dans votre sac à dos .

Pour charger l'appareil, le Craob X s'appuie sur une rondelle de chargement magnétique sans fil qui se fixe à l'arrière de l'écran.

Astucieusement, Craob a inclus une gamme de ports sur la rondelle de chargement, notamment USB-A, USB-C, Thunderbolt, une prise casque et un emplacement pour carte SD.

La façon dont ces ports communiqueront avec l'ordinateur portable n'est pas claire, mais c'est un concept très cool.

L'écran est impressionnant avec un design presque sans lunette et ce qui semble être une webcam de style perforé.

En ce qui concerne les spécifications, le Craob X vante un processeur Intel Core i7 1280P, un maximum de 32 Go de RAM LPDDR5, un SSD PCIe 4.0 rapide de 2 To et une connectivité Wi-Fi 6 .

À ce stade, le Craob X n'est qu'un concept, et nous ne serions pas surpris de voir des révisions majeures avant sa mise sur le marché.

Craob, cependant, a déclaré qu'il "sera bientôt lancé et disponible à l'achat" - nous le croirons quand nous le verrons.

Écrit par Luke Baker.