Jeux sur Chromebook : tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Chromebooks sont une option très populaire pour ceux qui ont besoin d'un ordinateur portable simple et bon marché pour travailler et naviguer sur le Web. Ce n'est peut-être pas la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on pense à une machine de jeu, mais dernièrement, de plus en plus d'options ont fait surface pour les jeux sur Chromebook.

Donc, si vous voulez rester coincé, voici tout ce que vous devez savoir sur les jeux sur un Chromebook.

Étant donné que les Chromebooks sont basés en grande partie sur le navigateur Google Chrome , jouer à des jeux basés sur un navigateur est aussi simple que prévu.

Si vous êtes comme nous, vous avez passé beaucoup trop d'heures sur des sites comme Newgrounds.com à jouer à toutes sortes de bizarreries flash et de joyaux cachés.

Maintenant, même si Adobe Flash est à peu près mort, avec la suppression de la prise en charge dans Chrome 88, de nombreux classiques ont été portés sur HTML5 - il reste donc encore des tonnes à jouer.

Pour le moment, quelques-uns de nos jeux par navigateur préférés sont :

Catan Universe - Il est basé sur le jeu de société classique Settlers of Catan mais cette fois c'est dans votre navigateur.

Slither.io - comme le vieux jeu de serpent sur les téléphones Nokia, mais multijoueur et plus joli.

Gartic Phone - beaucoup de plaisir avec des amis sur Discord, c'est comme un mélange du jeu téléphonique et de Pictionary.

ChromeOS a permis aux utilisateurs d' installer des applications Android pendant très longtemps, il y a donc de fortes chances que si vous possédez un Chromebook, vous puissiez probablement y installer des applications Android .

Comme vous le savez sans doute, le Play Store de Google regorge de jeux de tous genres - des coureurs 3D graphiquement intensifs comme Asphalt 9: Legends , aux puzzles 2D simples comme Two Dots .

Pour accéder au Play Store, sélectionnez son icône dans l'étagère ChromeOS. À partir de là, vous pouvez sélectionner le jeu que vous souhaitez installer et Google s'occupera du reste.

Lorsque vous installez un jeu Android (ou n'importe quelle application Android d'ailleurs), votre Chromebook fonctionne essentiellement comme un smartphone géant. Ainsi, tout fonctionne beaucoup plus facilement si vous avez un appareil à écran tactile.

Meilleur VPN 2021 : Les 10 meilleures offres VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 14 Septembre 2021 Que vous cherchiez à utiliser un VPN pour assurer votre sécurité en ligne ou des sites géo-déverrouillés, nous avons ce quil vous faut avec

Vous pouvez jouer à l'aide du clavier et de la souris, mais comme les applications sont optimisées pour le toucher, elles fonctionnent généralement mieux en utilisant l'écran tactile pour la saisie.

La politique de remboursement de Google facilite le remboursement d'un jeu si vous constatez que votre Chromebook a du mal à le faire fonctionner, assurez-vous simplement de le faire dans les 48 heures suivant l'achat.

En ce qui concerne les jeux à jouer, vous disposez d'options presque illimitées, avec plus de 480 000 jeux disponibles sur le Play Store.

Une excellente option pour les Chromebooks avec un peu moins de puissance est le streaming de jeux ou les jeux en nuage. Peu importe comment vous l'appelez, cela fonctionne en diffusant un jeu qui s'exécute sur une machine beaucoup plus puissante sur votre Chromebook. Cette machine peut être celle que vous possédez dans une autre pièce pour des services comme Steam Link , ou un ordinateur distant que vous louez pour des services comme GeForce Now .

En fait, Google est si confiant dans le streaming de jeux sur les Chromebooks que son service Stadia est préinstallé sur les nouveaux Chromebooks depuis février 2021.

Une fois opérationnel, vous pouvez jouer à des jeux avec des paramètres graphiques élevés à l'aide d'un contrôleur ou d'un clavier et d'une souris, le tout dans le confort de votre Chromebook abordable et relativement peu performant.

Voici quelques-unes des options actuellement disponibles pour le streaming de jeux à distance et combien elles coûtent :

Pour le streaming à domicile depuis votre PC de jeu, vous pouvez essayer :

Valve Steam Link - Via l'application Steam Link sur le Google Play Store.

Moonlight - Une version open-source de Nvidia GameStream, pour ceux qui ont un GPU Nvidia.

Parsec - Celui-ci n'est pas officiellement pris en charge, mais devrait fonctionner via le client Web Parsec, il peut donc valoir la peine d'essayer.

Alors que les Chromebooks ont un tas d'options pour les jeux , dans l'état actuel des choses, il n'y a pas grand-chose pour les distinguer des smartphones et tablettes Android qui peuvent également tirer parti des options décrites ci-dessus.

Cependant, cela va bientôt changer. De nombreuses preuves suggèrent qu'une version ChromeOS de Steam est en route, et les utilisateurs aventureux peuvent déjà essayer la version bêta.

Les spécifications du Chromebook sont également de plus en plus élevées, nous nous attendons donc à ce que nous commencions à voir des cartes graphiques dédiées dans peu de temps .

Un rapport de 9to5Google a suggéré que nous commencerons même à voir des claviers RVB sur les Chromebooks dans un proche avenir, donc ils regarderont aussi la pièce.

Nous surveillerons de près l'évolution des choses, mais pour l'instant, nous sommes à peu près certains que les jeux sur Chromebooks devraient s'améliorer de plus en plus.

Écrit par Luke Baker.