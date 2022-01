Qu'est-ce que le Wi-Fi 7 et pourquoi devriez-vous vous en soucier ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour nous, le Wi-Fi 6 ressemble toujours au petit nouveau du quartier, mais il semblerait que le Wi-Fi 7 soit juste au coin de la rue. En fait, MediaTek a déjà fait la démonstration de sa technologie Wi-Fi 7 à "des clients clés et des collaborateurs de l'industrie".

DigitalTrends rapporte que la vitrine de MediaTek a utilisé quelque chose qu'elle appelle la technologie "Filogic" pour atteindre la vitesse maximale du Wi-Fi 7 - qui est plus de 2,4 fois plus rapide que le Wi-Fi 6.

Mais qu'est-ce que cela signifiera pour la technologie qui vous tient à cœur ? Rejoignez-nous alors que nous le découvrons.

2,4 fois plus rapide que le Wi-Fi 6 sur 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz

Vitesses jusqu'à 40 Gbps

La norme Wi-Fi 7, également connue sous le nom d'IEEE 802.11be, sera essentiellement capable de vitesses beaucoup plus élevées que son prédécesseur.

Le Wi-Fi 7 peut gérer "au moins 30 Gbps" et potentiellement jusqu'à 40 Gbps. C'est jusqu'à la même vitesse que Thunderbolt 3 ou quatre fois plus rapide que 10 Gigabit Ethernet - le tout sans fil.

Maintenant, nous savons ce que vous pensez, votre fournisseur d'accès Internet ne peut rien vous offrir de proche de ces vitesses, mais ce n'est pas tout.

Premièrement, s'il s'avère être à la hauteur de toutes ses prétentions, le Wi-Fi 7 pourrait sonner le glas des installations Ethernet filaires coûteuses en offrant une connectivité hertzienne équivalente ou plus rapide.

Deuxièmement, cela pourrait avoir un impact considérable sur la façon dont nous utilisons nos réseaux locaux.

Un exemple particulièrement intéressant est que le Wi-Fi 7 pourrait permettre des flux vidéo 4K sans fil non compressés pour des expériences VR et AR sans connexion.

Du côté plus pratique des choses, imaginez accéder à un NAS via le Wi-Fi mais avec des vitesses de transfert équivalentes à Thunderbolt 3, un bonheur.

Le Wi-Fi direct pourrait également présenter d'énormes avantages. Si vous avez déjà transféré des vidéos d'un appareil photo vers votre téléphone via Wi-Fi, vous saurez à quel point cela peut être une tâche ardue. S'il s'avère que ces appareils peuvent également bénéficier des vitesses Wi-Fi 7, vous pourrez transférer des gigaoctets de séquences en quelques secondes.

Être certifié par l'IEEE en 2024

Les produits compatibles pourraient être expédiés d'ici 2023

La mauvaise nouvelle est qu'à l'heure actuelle, le Wi-Fi 7 n'est qu'un projet de spécification et qu'il ne devrait pas être certifié par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) avant 2024.

D'autre part, MediaTek estime que les premiers produits grand public capables de prendre en charge la norme Wi-Fi 7 pourraient être livrés d'ici 2023.

Quoi qu'il en soit, nous avons encore du temps à attendre, mais l'avenir s'annonce prometteur pour la transmission de données sans fil.

Écrit par Luke Baker.