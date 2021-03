Corsair a maintenant un superbe clavier à 60%

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Corsair a dévoilé son premier clavier de jeu mécanique à 60% - le K65 RGB Mini.

Ce tout petit clavier de jeu promet dintégrer une masse de fonctionnalités dans un cadre compact. Cela inclut les commutateurs à clé mécaniques Cherry MX, léclairage RVB par touche, un taux dinterrogation insensé de 8000 Hz et plus encore.

Ce style de clavier miniature est de plus en plus populaire auprès des joueurs. Surtout ceux qui apprécient lespace supplémentaire pour la souris et le bureau qui provient naturellement de la possession et de lutilisation dun si petit clavier.

Corsair est la dernière marque à prendre le train en marche des claviers à 60%. Rejoindre les goûts de HyperX, Ducky et dautres qui ont déjà des cartes disponibles. Razer a révélé ses premiers 60% en juillet 2020 et cest maintenant au tour de Corsair.

Sur le papier, le K65 RGB Mini a également fière allure. Il promet de regrouper toutes les fonctionnalités dun clavier plus grand dans le cadre plus compact avec des "dizaines de raccourcis de fonction intégrés" accessibles, y compris léclairage, les profils, lenregistrement de macros à la volée et plus encore. Ceux-ci sont tous enterrés dans les touches principales et nécessitent une pression sur la touche de fonction pour y accéder, mais devraient garder le contenu des joueurs.

Corsair affirme également que le K65 RGB Mini est également lun des claviers les plus rapides du marché, grâce à la technologie dhyper-traitement AXON. Cette technologie signifie que le K65 RGB Mini est capable doffrir un taux dhyper-interrogation de 8 000 Hz, ce qui signifie quil peut envoyer des signaux huit fois plus rapidement que la plupart des claviers de jeu standard. Cela permet de réduire la latence et de maximiser votre expérience de jeu. Mais cela signifie également que vous pouvez faire des choses intelligentes comme la superposition deffets déclairage RVB, avec jusquà 20 effets superposés pour un effet maximal.

Le Corsair K65 RGB Mini a été lancé avec trois options dinterrupteur à clé différentes - Cherry MX Red, Cherry MX Silent et Cherry MX Speed. Il devrait donc y avoir quelque chose pour que tout le monde soit heureux.

Un autre point fort est la possibilité dacheter des kits de mod keycap Corsair PBT double-shot Pro pour compléter le K65 RGB Mini.

Ces kits seront disponibles dans une gamme de couleurs - noir onyx, blanc arctique, bleu Elgato, rouge ORIGINE, rose Rogue et vert menthe et feront vraiment ressortir la planche encore plus. La texture à double tir, les amortisseurs de joints toriques en option et un design impressionnant devraient vraiment rendre le K65 RGB Mini encore plus agréable à regarder.

Écrit par Adrian Willings.