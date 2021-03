AMD dévoile la Radeon RX 6700 XT pour alimenter les PC gaming de milieu de gamme

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - AMD a dévoilé la Radeon RX 6700 XT, la quatrième carte basée sur AMD RNDA 2. Cest une offre de milieu de gamme, mais la question sur les lèvres de lacheteur potentiel est: sera-t-il suffisamment disponible?

Les ruptures de stock ont tourmenté lindustrie graphique ces derniers mois, mais AMD affirme que cette carte sera disponible le 18 mars.

Cette carte à 479 $ est une offre 1440p plutôt que les Radeon RX 6800 XT et Radeon RX 6800 compatibles 4K (tous deux situés sous le RX 6900 XT) et sadresse clairement à ceux qui cherchent à remplacer une carte vieillissante. En effet, AMD dit que cest "pour les joueurs jouant encore sur des cartes graphiques de trois à quatre ans".

AMD dit quil offrira à ces jeux un doublement des performances par rapport aux cartes de cette génération.

En plus de larchitecture basée sur AMD RDNA 2, la carte possède 96 Mo dAMD Infinity Cache (cache de dernier niveau sur le processeur graphique lui-même) et 12 Go de mémoire GDDR6. Il y a 40 unités de calcul et AMD indique que la puissance totale de la carte (TBP) est de 230 W.

AMD indique que plus de 40 fabricants et constructeurs de systèmes lanceront des PC de bureau de jeu avec la nouvelle carte graphique.

HP actualisera les HP OMEN 25L et 30L avec les graphiques AMD Radeon RX 6700 XT et les processeurs AMD Ryzen 5000 dans les mois à venir. Dautres cartes RX 6700 XT sont attendues des suspects habituels: ASRock, Asus, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire et XFX.

La carte est également dotée de la technologie Smart Access Memory dAMD, qui promet des performances plus élevées lorsque la carte est associée à des processeurs Ryzen 5000 (ou certains Ryzen 3000). Radeon Boost promet également des améliorations de performances avec lombrage à taux variable (VRS).

Écrit par Dan Grabham.