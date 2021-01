Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de l événement CES de cette année, uniquement virtuel, Nvidia a annoncé sa série mobile RTX 3000 , et maintenant, Gigabyte a introduit des mises à jour de ses lignes Aorus et Aero, qui comprendront de nouveaux GPU.

La gamme complète de Gigabyte , qui comprend sept modèles dordinateurs portables, est disponible en précommande à partir du 12 janvier 20201 (expédition à partir du 26 janvier):

Gigabyte a déclaré que ses ordinateurs portables, y compris ses ordinateurs portables de jeu traditionnels Aorus, offriront « des expériences de jeu superbes avec lancer de rayons dans Cyberpunk 2077 et dautres titres AAA». Les gammes Aorus et Aero diffèrent en ce que les produits Aorus ont tendance à offrir un look de joueur avec des écrans à taux de rafraîchissement plus élevé, tandis que lAero présente des panneaux aux couleurs précises avec un design plus esthétique. À lintérieur, leurs puces sont les mêmes.

Le produit phare dAorus est le 17,3 pouces Aorus 17G pour les «hardcore gamers», a déclaré Gigabyte. Il dispose dun clavier mécanique avec des commutateurs Omron et dun écran 300Hz. Viennent ensuite les Aorus 15G et Aorus 15P de 15,6 pouces, tous deux dotés décrans FHD à 240 Hz. Tous peuvent être configurés avec un processeur Intel Core i7 série H, tandis que les deux modèles G peuvent être livrés avec un GPU GeForce RTX 3080. Le 15P peut aller au RTX 3070.

Quant à Aero, il existe deux nouveaux modèles Aero 17: lun dispose dun panneau 4K HDR, tandis que lautre est un panneau FHD. Il existe également deux nouveaux modèles Aero 15: un avec un écran 4K HDR AMOLED et un autre avec un panneau FHD. Ils prennent en charge HDMI 2.1, MiniDP, Thunderbolt 3 et un lecteur de carte SD UHS-II. LAero 17 HDR et lAero 15 OLED passent tous deux à la GeForce RTX 3080 et à un Intel Core i9.

LAero 17 monte à GeForce RTX 3060 et un Core i7, tandis que lAero 15 atteint son maximum au Core i7 mais peut offrir un RTX 3070.

Pour plus dannonces au CES 2021, consultez le résumé de Pocket-lint .

Écrit par Maggie Tillman.