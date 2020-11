Différents claviers Corsair sont à prix réduit pour le Black Friday, y compris le génial K95

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les claviers de Corsair sont connus pour être des périphériques de jeu de haute qualité. Nous en avons beaucoup apprécié au fil des ans, mais les appareils les plus haut de gamme ont souvent un prix élevé.

Heureusement, certains dentre eux sont maintenant bien réduits pour le Black Friday. Y compris limpressionnant K95.

Si vous ne voulez que le meilleur, le Corsair K95 Platinum XT est un excellent clavier

Il sagit dun clavier de jeu haut de gamme avec toutes les fonctionnalités quun joueur pourrait souhaiter. Un cadre en aluminium brossé de qualité aéronautique, une connectivité USB, des touches multimédia et macro pratiques, une commutation de profil facile et un éclairage RVB décent.

Les points forts incluent des touches de jeu texturées interchangeables. Il sagit notamment des touches Q, W, E, R, A, S, D et F qui remplacent les touches standard pour vous assurer davoir vos doigts au bon endroit lorsque vous jouez.

Le Corsair K95 Platinum XT utilise un éclairage RVB complet avec un éclairage par touche et une merveilleuse bonté RVB. Il a également une bande déclairage sur le dessus du clavier qui est divisée en sections qui peuvent être éclairées individuellement avec des couleurs spécifiques.

Comme le produit phare précédent, ce nest pas bon marché, mais il a 40 $ pour le Black Friday .

Bénéficiant de certaines des mêmes fonctionnalités impressionnantes, le K70 offre des prouesses de jeu sérieuses grâce aux commutateurs Cherry MX, un cadre en aluminium anodisé brossé de qualité aéronautique, 8 Mo de stockage à bord et plus encore. Dautres points forts incluent des boutons de contrôle multimédia dédiés - parfaits pour écouter des morceaux pendant que vous jouez.

Le meilleur cependant? La forte réduction pour le Black Friday. Au Royaume-Uni, vous pouvez obtenir 64 £ de réduction sur le prix habituel, soit 95,20 £ . Aux États-Unis, il est disponible avec 40 $ de réduction, pour 119,99 $ .

Le K95 dorigine nest peut-être pas le dernier et le meilleur de la gamme phare de Corsair (cette couronne revient au K100), mais cest toujours un clavier fantastique. Un superbe éclairage RVB, des touches macro dédiées, des touches multimédias, une qualité de construction solide et un repose-poignet confortable en font un clavier très attrayant. Encore plus avec cette réduction importante pour le Black Friday, qui voit 70 $ supprimés du prix demandé habituel, le ramenant à 129,99 $ .

Corsair K60 RGB Pro

Si vous préférez vos claviers bas et épurés, alors le K60 RGB Pro pourrait bien être pour vous. Un clavier à profil bas avec des commutateurs de vitesse Cherry MX Low Profile, ce clavier est une force avec laquelle il faut compter. Il est également bien réduit pour le Black Friday, ce qui le rend encore plus attrayant. Voir cette offre avec une offre de 30 $ sur Amazon US .

Écrit par Adrian Willings.