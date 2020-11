Obtenez jusquà 155 £ de réduction sur ces impressionnants disques Sabrent NVMe

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les disques NVMe sont des disques de stockage incroyablement rapides et vous permettent de mettre à niveau votre PC et dobtenir de meilleures vitesses de transfert, des temps de démarrage plus rapides et des charges plus rapides.

Nous avons déjà écrit sur la façon daméliorer vos performances de jeu avec les SSD NVMe ultra-rapides, mais ils sont également parfaits pour mettre à niveau le stockage de votre ordinateur portable.

Il existe des offres intéressantes sur les disques de stockage Sabrent NVMe pour Black Friday . Avec de grosses économies, ces disques ultra-rapides sont presque trop bons pour résister.

Ces offres incluent des remises sur les derniers et meilleurs disques PCIe gen 4 qui offrent des vitesses incroyables allant jusquà 5000 Mo / s.

• Sabrent 2 To Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 Disque SSD interne à performances maximales - Économisez 155 £, était de 449,99 £, maintenant 294,99 £: Ce disque a la plus grande remise que nous ayons vue. Avec des vitesses de nouvelle génération impressionnantes mais un prix plus abordable. Voir loffre sur Amazon

• Disque SSD interne Sabrent 1 To Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 à performances maximales avec dissipateur thermique - économisez 107 £, était de 249,99 £, maintenant 142,42 £: Un disque de plus petite taille avec une grande remise pour le Black Friday. Un moyen idéal pour améliorer les performances de votre système et avec un dissipateur thermique pour le garder au frais. Voir loffre sur Amazon

• Sabrent 1 To Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 Disque SSD interne à performances maximales - Économisez 72 £, était de 199,99 £, maintenant 127,99 £: Sans le radiateur, ce disque Sabrent est encore moins cher mais pas moins génial. Voir loffre sur Amazon

Écrit par Adrian Willings.