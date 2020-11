Les Chromebooks équipés dAMD Zen 3 pourraient bientôt arriver

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une rumeur récente suggère que les Chromebooks basés sur AMD Zen3 pourraient bientôt arriver. Les preuves suggèrent quil y a plusieurs nouveaux modèles qui utilisent des processeurs de la série Ryzen 5000U.

Le développement a été initialement repéré dans le Chromium Gerrit, ce qui indique que plusieurs nouvelles cartes mères pour Chromebooks sont en cours délaboration, et chacune utilise les processeurs AMD Ryzen `` Cezanne .

La police Android a également trouvé des preuves suggérant que ces ordinateurs portables basés sur AMD seront également utilisables comme tablettes à écran tactile, nous pourrions donc voir ces modèles Zen-3 comme des ordinateurs portables / tablettes 2-en-1 exécutant Chrome OS avec une vue de tablette pour écran tactile. utilisation.

Il est clair depuis quelques années quIntel fait face à une concurrence plus rude dans le monde de la puissance de traitement. Dans le monde du PC, cette concurrence est venue dAMD, qui a constamment pompé de puissants processeurs de marque Ryzen .

Jusquen 2020 cependant, il y avait quelques marchés relativement `` sûrs : les Mac et les Chromebooks. Maintenant, ces deux-là ne ressemblent plus aux filets de sécurité des activités dIntel quils étaient auparavant.

Apple a récemment annoncé et publié de nouveaux modèles de MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini alimentés par la puce Apple M1 personnalisée, et avec les preuves suggérant que les Chromebooks pourraient également avoir une saveur Ryzen encore plus puissante, Intel fait face à une concurrence encore plus rude quelle na dû le supporter. dans son histoire récente.

On ne sait pas encore si ces puissants Chromebooks arriveront sur le marché, mais le fait quils soient en cours délaboration et avec les récents Mac M1 sur le marché, il est sûr de dire que la balle est bel et bien dans le camp dIntel.

La pression monte pour quelle innove comme elle la fait dans le passé et reste compétitive dans un monde qui semble séloigner lentement de lui.

Écrit par Cam Bunton.