Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - SteelSeries produit des périphériques de jeu vraiment géniaux et ils valent bien chaque centime. Maintenant, ils sont encore plus attrayants avec les remises Prime Day. Il existe un certain nombre doffres sur divers périphériques, notamment des souris, des casques et des claviers.

Si vous recherchez un nouveau casque pour PlayStation 5 ou pour Xbox Series X|S, la bonne nouvelle est que de nombreux casques SteelSeries fonctionneront sur ces nouvelles consoles. La société a des guides officiels pour lesquels les casques sont compatibles avec la PS5 et les nouvelles consoles Xbox ainsi que la façon de les connecter, alors assurez-vous de les vérifier avant de conclure un accord.

• SteelSeries Arctis 3 filaire - économisez 38 £, maintenant 51,99 £ : un superbe casque filaire qui fonctionne avec PlayStation 5, Xbox Series X|S et bien plus encore. Maintenant à prix réduit pour Prime Day. Voir loffre sur Amazon

• Casque de jeu SteelSeries Arctis Pro - économisez 71 £, maintenant 108,99 £ : Un fantastique casque de jeu haute résolution de SteelSeries, qui est désormais beaucoup plus abordable grâce à Prime Day. Cliquez pour voir loffre

• Souris de jeu SteelSeries Sensei Ten - économisez 35 £, maintenant 35,99 £ : Quoi de mieux quune excellente souris de jeu ? Celui qui est à moitié prix. Voir loffre sur Amazon .

• Souris de jeu sans fil SteelSeries Rival 650 - économisez 47 £, maintenant 72,99 £ : une souris sans fil avec des poids réglables. Saisissez cette offre sur Amazon .

• SteelSeries Arctis 1 Wired - économisez 30%, était de 49,99 $, maintenant de 34,99 $ - LArctis 1 incroyablement efficace fonctionnera sur à peu près nimporte quoi grâce à sa connexion de 3,5 mm, et est brillamment abordable grâce à cette offre Prime Day. Voir loffre sur Amazon

• SteelSeries Arctis 3 filaire - économisez 21 $, maintenant 48,99 $ : un superbe casque filaire qui fonctionne avec PlayStation 5, Xbox Series X|S et bien plus encore. Maintenant à prix réduit pour Prime Day. Voir loffre sur Amazon

• SteelSeries Arctis 5 - économisez 30 $, maintenant seulement 66,49 $ - LArctis 5 est un autre casque qui fonctionnera sur PC et consoles, ce qui signifie quil est également compatible avec PlayStation 5 (avec audio 3D). Cest un autre excellent casque avec une remise exceptionnelle. Voir loffre sur Amazon

• SteelSeries Rival 600 - économisez 29 pour cent, était de 79,99 $, maintenant de 57 $ - 2 000 CPI TrueMove3+ Double capteur optique, système de réglage du poids et bien plus encore. Le tout à un prix avantageux pour Prime Day. Voir cette offre sur Amazon

• SteelSeries Rival 3 - économisez 14 $, était de 49,99 $, maintenant 35,14 $ - une souris de jeu sans fil avec une incroyable autonomie de 400 heures. Et un prix incroyable pour Prime Day aussi. Voir loffre sur Amazon .

• Souris de jeu SteelSeries Sensei 310 - économisez 12 $, maintenant 37,49 $ - Si le fil est plus votre truc, alors le Sensei 310 vaut le coup doeil à ce prix. Voir loffre sur Amazon .

Cela vaut également la peine de jeter un coup dœil au site SteelSeries, car vous pouvez économiser jusquà 50 % sur divers appareils. Vous avez juste besoin dun compte, puis connectez-vous pour voir les bonnes affaires .

SteelSeries UK deals

Below are some of the best SteelSeries deals we've found in the UK. There are a number available directly from SteelSeries but some deals elsewhere worth having too.

We'll be updating the list regularly so be sure to keep coming back as Black Friday rolls on.

SteelSeries Arctis 7P - économisez 33% maintenant 116,99 € Si vous avez la chance de posséder une PlayStation 5, lArctis 7P est un excellent choix. Cest lun des casques les plus récents de lentreprise et encore plus attrayant à ce prix. Voir l'offre

SteelSeries Aerox 3 sans fil édition 2022 - économisez 30 £ maintenant 69,99 £ Le superbe Aerox 3 sans fil a non seulement été mis à jour et amélioré récemment, mais est également vendu avec une remise de 30%. Que pourrais-tu vouloir de plus? Poids de 68g, superbe éclairage RVB, résistances à leau et autonomie de 200 heures. Le tout pour un prix avantageux. Voir l'offre

SteelSeries Apex Pro - économisez 20% maintenant 159,99 £ LApex Pro est lun de nos claviers de jeu préférés grâce à ses commutateurs mécaniques réglables et à sa qualité de construction solide. Cest encore plus attrayant pour ce prix. Voir l'offre

SteelSeries US deals

There are a number of deals to be had in the US as well. The deals above from the UK site are also on the US site so you can click those to grab a discount.

SteelSeries Arctis 1 - économisez 20% Les différentes versions de lArctis 1 filaire et sans fil sont disponibles avec une belle remise Black Friday. LArctis 1 est déjà lun des casques les plus abordables de lentreprise, il est maintenant encore moins cher. Voir l'offre

SteelSeries Apex 7 TKL - économisez 23% maintenant 99,99 $ Il sagit de lApex 7 TKL avec des commutateurs rouges. Un clavier compact avec écran OLED, un cadre durable et ce design SteelSeries classique et élégant. Le tout pour un prix avantageux. Voir l'offre