Économisez sur les casques, claviers et souris SteelSeries cette semaine

(Pocket-lint) - SteelSeries produit des périphériques de jeu vraiment impressionnants et ils valent bien chaque centime. Maintenant, ils sont encore plus attrayants avec les réductions du Black Friday. Il existe un certain nombre doffres sur divers périphériques, notamment des souris, des casques et des claviers.

Si vous recherchez un nouveau casque pour PlayStation 5 ou pour Xbox Series X | S, la bonne nouvelle est que de nombreux casques SteelSeries fonctionneront sur ces nouvelles consoles. La société a des guides officiels pour savoir quels casques sont compatibles avec PS5 et les nouvelles consoles Xbox, ainsi que comment les connecter, alors assurez-vous de les vérifier avant de conclure un accord.

• SteelSeries Arctis 1 Wireless - Économisez 26 £, était de 99,99 £, maintenant 73,99 £ - Le Arctis 1 sans fil incroyablement riche en fonctionnalités fonctionne avec les consoles et PC actuels et fonctionnera également sur PlayStation 5. Il est également très abordable grâce à cette offre Black Friday. Voir loffre sur Amazon

• SteelSeries Arctis 5 - économisez 30%, maintenant seulement 69,99 $ ou 74,99 £ - LArctis 5 est un autre casque qui fonctionnera sur PC et PS4 et est également compatible avec PlayStation 5 (avec 3D Audio). Cest un autre excellent casque avec une réduction exceptionnelle. Voir loffre sur Amazon US / Voir loffre sur Amazon UK

• SteelSeries Arctis Pro Wireless - économisez 28,99 £, était de 299,99 £, maintenant 271 £ - La crème de la crème des casques SteelSeries. Il est rare de voir une grosse réduction sur celui-ci, mais cela vaut certainement la peine dêtre envisagé de toute façon. Voir cette offre sur Amazon

• SteelSeries Apex Pro - économisez 21,12 £, était de 199,99 £, maintenant 178,87 £ - Lun des claviers de jeu les plus riches en fonctionnalités que vous êtes susceptible de voir. Actionnement réglable, écran OLED personnalisable, superbe éclairage RVB et plus encore. Voir loffre sur Amazon

• SteelSeries Rival 600 - économisez 19,10 £, était de 69,99 £, maintenant 49,99 £ - 2 000 CPI TrueMove3 + double capteur optique, système de réglage du poids et bien plus encore. Le tout pour un prix avantageux pour le Black Friday. Voir cette offre sur Amazon

Il vaut la peine de jeter un coup dœil sur le site SteelSeries, car vous pouvez économiser jusquà 50% sur divers appareils. Vous avez juste besoin dun compte, puis connectez-vous pour voir les bonnes affaires .

Écrit par Adrian Willings.