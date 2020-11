Le Raspberry Pi 400 est inspiré des ordinateurs classiques à un boîtier comme le Sinclair ZX Spectrum

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le populaire micro-PC Raspberry Pi se réinvente avec une version à lintérieur dun clavier. En tant que tel, le Raspberry Pi 400 est un tout-en-un inspiré des ordinateurs classiques à une boîte sans écran tels que le Sinclair ZX Spectrum, le BBC Micro dAcorn (plus Archimedes) et le Commodore Amiga. Tout ce que vous devez ajouter est lécran et une souris.

Certaines machines à une boîte des années 1980 ont un héritage avec le Pi en ce qui concerne le siège de la Fondation Raspberry Pi à Cambridge, au Royaume-Uni. De plus, Acorn, basé à Cambridge, a dabord développé la technologie ARM qui a été développée avant de devenir les processeurs que nous utilisons tous les jours dans nos téléphones. Cest également la conception du processeur principal qui sous-tend le Raspberry Pi lui-même.

Le Raspberry Pi 400 est basé sur le Raspberry Pi 4 de 4 Go annoncé en juin 2019 et est disponible pour 70 $ seul ou 100 $ en kit avec souris, alimentation USB-C, carte SD avec système dexploitation Raspberry Pi pré-installé et un câble micro HDMI vers HDMI. La Fondation affirme que le Pi 400 prendra en charge les dispositions de clavier anglais (Royaume-Uni et États-Unis), français, italien, allemand et espagnol dans un premier temps, avec dautres à venir.,

Les Raspberry Pi 4 et 400 sont des machines assez puissantes - qui peuvent prendre en charge deux écrans 4K à 30 ips ou un seul écran à 60 ips. Il existe également une prise en charge du Wi-Fi bi-bande et du Bluetooth 5.0.

Écrit par Dan Grabham.