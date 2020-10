Comment regarder le lancement de la Radeon RX 6000 "Big Navi" dAMD le 28 octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - AMD est sur le point de révéler les cartes graphiques Radeon RX 6000 le 28 octobre avec les dernières informations sur larchitecture RDNA 2 et plus encore. La société taquine la série RX 6000 depuis un certain temps. Nous savons déjà que la nouvelle architecture figurera dans la Xbox Series X, la Xbox Series S et la PlayStation 5 , mais nous allons maintenant en savoir plus à ce sujet et comment cela fonctionnera sur PC.

Les cartes graphiques Radeon RX 6000 sont la dernière offre dAMD et seront le concurrent direct de la gamme RTX 3000 de Nvidia . Nous savons déjà que la Radeon RX 6000 utilisera la microarchitecture Navi 2x dAMD et que nous pouvons nous attendre pour la première fois au raytracing en temps réel dAMD.

Bien quil y aura évidemment de grandes augmentations de performances générationnelles, nous devrons attendre le lancement pour savoir à quel point les augmentations de performances sont bonnes et comment les prix se comparent à Nvidia. Comme nous savons que RDNA 2 est utilisé dans la nouvelle génération de consoles de jeux, nous savons également quil y aura de meilleures performances de jeu en 4K aux côtés de lOmbrage à taux variable, des Mesh Shaders et plus encore.

Il est temps de #GameOnAMD . Rejoignez-nous le 28 octobre pour découvrir les dernières nouvelles sur les cartes graphiques Radeon RX 6000 Series, larchitecture # RDNA2 et plus encore. - Radeon RX (@Radeon) 22 octobre 2020

AMD a une page dédiée à lévénement que vous pouvez voir ici . La société diffuse également généralement ces événements sur sa chaîne YouTube , vous pourrez donc les regarder là-bas si vous préférez.

Lévénement de lancement de la Radeon RX 6000 devrait avoir lieu le 28 octobre aux heures suivantes:

12 h 00 HE

16h00 heure du Royaume-Uni

09h00 PT

Écrit par Adrian Willings.