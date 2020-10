AMD oppose ses puces Ryzen série 5000 au Core i9, affirmant quelles sont les plus rapides au monde

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - AMD affirme que ses nouvelles puces Ryzen 5000 sont les «meilleurs processeurs PC au monde», une image claire à travers les arcs de son rival Intel et de sa série Core i9 orientée jeu PC.

La clé des nouvelles puces est lintroduction de la nouvelle microarchitecture Zen 3, qui poursuit les efforts dAMD pour dépasser Intel en termes de performances. En effet, AMD affirme que Zen 3 offre une augmentation de 19% du traitement de génération en génération (instructions par cycle ou IPC). La Xbox Series X et la PlayStation 5 utilisent des processeurs basés sur Zen 2.

Intel affirme que ses processeurs Core de 11e génération pour ordinateurs de bureau - connus sous le nom de Rocket Lake - arriveront au début de 2021 et bénéficieront du support PCIe 4.0.

Les nouvelles puces offrent jusquà 16 cœurs, 32 threads et 72 Mo de cache dans le haut de gamme AMD Ryzen 9 5950X. Cette puce offre les performances à un seul thread les plus élevées de tous les processeurs de jeu de bureau et les performances les plus multicœurs de tout processeur de jeu de bureau et de tout processeur de bureau dans un socket CPU grand public selon AMD.

Il indique également que cela se traduit par une augmentation moyenne des performances de 7% pour un groupe de jeux en 1080p par rapport au Core i9-10900K rival.

«Notre engagement avec chaque génération de nos processeurs Ryzen a été de construire les meilleurs processeurs PC au monde», déclare Saeid Moshkelani dAMD.

«Nous sommes extrêmement fiers de fournir ce que notre communauté et nos clients attendent des processeurs Ryzen - des performances multicœurs et monocœurs dominantes et un véritable leadership du jeu - le tout dans un vaste écosystème de cartes mères et de chipsets prêts pour [Ryzen 5000 CPUs]. "

Écrit par Dan Grabham.