Comment regarder la révélation AMD Zen 3 le 8 octobre

(Pocket-lint) - AMD devrait dévoiler sa nouvelle architecture Zen 3 lors dun événement en direct le 8 octobre. Le lancement a été confirmé par la PDG de la société, Lisa Su, et devrait représenter une période passionnante pour les joueurs.

Cet événement devrait voir la révélation des derniers processeurs de bureau de la société et une fois de plus poursuivre la bataille dAMD avec Intel.

Ce sera une chute passionnante pour les joueurs ... il est temps de commencer un nouveau voyage avec @AMDRyzen Zen3 et @Radeon RDNA2 pic.twitter.com/O9SXvLo4y0 - Lisa Su (@LisaSu) 9 septembre 2020

Le mot est que lévénement permettra également à AMD de montrer ses plans pour les joueurs sur PC et les créateurs de contenu et comment la nouvelle technologie aidera à porter le leadership de lentreprise vers de nouveaux sommets.

AMD a une page dédiée à lévénement que vous pouvez voir ici . La société diffuse également généralement ces événements sur sa chaîne YouTube , vous pourrez donc les regarder là-bas si vous préférez.

Lévénement AMD Zen 3 doit avoir lieu à 17h00, heure du Royaume-Uni, 18h00 CET, 10h00 PT.

Lors de lévénement, vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur larchitecture Zen 3 et les améliorations que lentreprise proposera en termes de performances, de puissance et plus encore. On pense que la prochaine série de processeurs Ryzen 5000 sera basée sur cette architecture et que les processeurs dordinateur portable suivront lannée prochaine.

Assurez-vous de vous connecter pour en savoir plus.

Écrit par Adrian Willings.