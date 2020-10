Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Corsair a lancé un nouveau clavier premium sous la forme du K100 RGB. Il sagit dun clavier phare dans plus que juste le prix.

Le K100 reprend lancien meilleur clavier de jeu de la société (le K95 Platinum XT) et senrichit avec une foule de nouvelles fonctionnalités qui ne manqueront pas dimpressionner.

Ces fonctionnalités incluent tout ce à quoi vous vous attendez et bien plus encore. Prenez un châssis en aluminium anodisé noir au fini brossé, ajoutez une foule de touches multimédia et macro faciles daccès, de touches PBT à double prise et dun sublime éclairage RVB par touche et vous avez déjà un gagnant.

Corsair est cependant allé beaucoup plus loin avec celui-ci. Le K100 bénéficie daméliorations insensées, notamment lajout dinterrupteurs à clé optiques-mécaniques OPX. Ces commutateurs offrent un actionnement "ultra-rapide" grâce à une conception qui utilise un faisceau de lumière infrarouge pour détecter vos pressions sur les touches, ce qui entraîne un suivi précis et un anti-rebond nul.

Quest-ce que ça veut dire? Eh bien, Corsair affirme que ces nouveaux commutateurs sont capables denregistrer les pressions sur les touches jusquà quatre fois plus rapidement que les claviers de jeu mécaniques standard. Ces touches sont également garanties pour fonctionner jusquà 150 millions de touches, soit 100 millions de plus que la plupart des autres interrupteurs à clé mécaniques standard.

Le K100 offre également un débit quatre fois plus rapide avec une hyper-interrogation à 4 000 Hz et un balayage des touches à 4 000 Hz. Non seulement il est astucieux et agile, mais il peut également gérer 200 profils intégrés et 20 couches deffets déclairage RVB.

Vous pouvez acheter le K100 RGB maintenant pour 229,99 $ / 229,99 £.

Écrit par Adrian Willings.