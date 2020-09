HyperX a mis à niveau son excellent microphone USB Quadcast avec RVB

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour les streamers, les roulettes et les créateurs de contenu, HyperX a dévoilé le QuadCast S, un microphone USB qui regorge de fonctionnalités et de spécifications décentes ainsi que RVB.

Comme le QuadCast original, que nous avons examiné et aimé , le nouveau QuadCast S regorge de fonctionnalités techniques et utiles, notamment un support anti-vibration intégré, un filtre anti-pop intégré, un capteur tap-to-mute et plus encore.

Il possède quatre diagrammes polaires: stéréo, omnidirectionnel, cardioïde, bidirectionnel et une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz avec une fréquence déchantillonnage de 48 kHz / 16 bits. Tout cela signifie quil peut capturer un son de qualité tout en éliminant facilement les pops, les franges et les bruits de fond embêtants.

Lobjectif principal du QuadCast S semble cependant être le style, avec lajout deffets déclairage RVB dynamiques inclus pour ajouter du style et de léclat à vos efforts de streaming.

Le QuadCast S peut être monté sur la plupart des bras de flèche grâce à un support pour les filetages 3/8 et 5/8 pouces. Cela signifie que vous pouvez le faire monter en lair, près de votre bouche et en vue de votre caméra. Idéal si vous cherchez à vous démarquer de la foule tout en streaming. QuadCast S sera personnalisable via le logiciel NGENUITY dHyperX , vous offrant des options pour personnaliser le RVB selon vos goûts personnels.

Vous pourrez désormais avoir une belle apparence et un son parfait.

Le microphone USB HyperX QuadCast S est disponible à lachat maintenant pour 179,99 € / 159,99 £.

Écrit par Adrian Willings.