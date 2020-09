Comment créer un PC microATX à petit budget: pour jouer, travailler ou simplement pour samuser

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a de nombreuses raisons pour construire votre propre PC. Cest une expérience amusante, vous savez exactement ce quil y a dans votre ordinateur et vous pouvez le construire exactement selon vos spécifications, en sachant exactement quel est votre chemin de mise à niveau.

Il y a aussi beaucoup de bonnes raisons de choisir microATX: il est plus compact quun système ATX pleine taille , les prix sont assez bas et il est facile de travailler avec, que vous construisiez quelque chose pour travailler à domicile ou que vous vouliez le fondation dun PC de jeu.

Bien que vous deviez choisir vous-même ce que vous mettez dans votre PC, suivez notre guide sur la façon de commencer.

Chaque ordinateur a les mêmes composants principaux et lorsquil sagit de construire un PC. MicroATX ou pas, vous êtes confronté à plusieurs des mêmes décisions. Si vous construisez un PC économique, le prix devient lun des principaux facteurs.

Le PC que nous avons construit nest pas le moins cher possible, mais nous expliquerons ces décisions au fur et à mesure.

Voici une liste de tout ce dont vous avez besoin pour démarrer votre build.

La carte mère est le cœur de votre PC, elle relie tout, cest la pierre angulaire sur laquelle tout le reste est construit. Si vous ne lavez pas déjà remarqué, nous avons choisi de construire un système AMD et beaucoup à la recherche dune solution légèrement plus abordable feront de même.

Nous avons utilisé lAsus Prime B550M-A (Wi-Fi) et il y a un certain nombre de raisons à cela. Lune des principales raisons est quil propose nativement Bluetooth et Wi-Fi sur la carte mère, ce qui ne le fait pas tous. Cela évite davoir une carte séparée pour ces fonctions sans fil. Certains peuvent ne pas vouloir ces fonctionnalités et cest un choix personnel. Deuxièmement, il prend en charge PCIe 4.0, offrant un plus grand potentiel pour les futures mises à jour.

Dans la gamme de cartes mères microATX dAMD, il existe essentiellement trois chipsets (au moment de la rédaction): X570, B550 et A520. Le X est la fin de la performance et le A est la vraie fin du budget, nous sommes donc dans le milieu de gamme. Encore une fois, cest parce que nous ne voulons pas mettre à niveau la carte mère trop tôt, et au moment de la construction, lA520 venait tout juste de commencer à être mis en vente, la disponibilité était donc un problème.

Lessentiel est que vous achetiez une carte mère qui répond à vos besoins, prend en charge les fonctions que vous souhaitez et surtout prend en charge le processeur que vous allez y brancher.

Comme il sagit dune version AMD, cest un processeur AMD dont vous avez besoin. Cela doit correspondre à la prise de la carte mère, dans ce cas, cest AM4. Nous avons choisi le Ryzen 5 3400G. Lune des principales raisons du choix de ce processeur était quil était de milieu de gamme, car nous voulions la puissance, mais il propose également des graphiques Vega intégrés.

Cela signifie quun GPU (carte graphique) nest pas nécessaire: le CPU alimentera les graphiques et vous pouvez connecter votre moniteur à la carte mère et savoir que vous en tirerez quelque chose. La raison pour laquelle nous voulions des graphiques intégrés était pour que nous puissions éviter les dépenses dun GPU au moment de la construction - un GPU est facile à mettre à niveau plus tard.

Le processeur est lune des parties les plus chères de la construction, mais AMD a des alternatives si vous voulez aller moins cher. Vous pouvez opter pour les processeurs Ryzen 3 ou Athlon, qui offrent tous deux la compatibilité Socket AM4 et les deux avec des options graphiques Vega si vous souhaitez réduire le prix.

Laffaire est peut-être lune des pièces les moins chères pour lesquelles vous optez, mais il existe une grande variété. Nous avons opté pour la Cooler Master Masterbox Q300L car elle était à peu près de la bonne taille et nous avons aimé le design. Il vous permet de cacher les câbles et dispose dun panneau transparent sur le côté pour montrer les composants internes.

Limportant est que vous obteniez un étui qui conviendra à ce que vous voulez. De nombreux boîtiers sont désignés comme microATX afin que vous sachiez que la carte mère conviendra. Lautre élément majeur que vous devrez intégrer est le bloc dalimentation - le bloc dalimentation - et dans ce cas, nous pouvons installer un bloc dalimentation ATX complet.

Il existe également de nombreuses options de refroidissement - dont nous navons pas besoin dénormes quantités à ce stade - bien quil soit suffisamment grand pour accueillir une taille décente de carte graphique à lavenir, si nous choisissons de mettre à niveau.

Avec les boîtiers, vous en avez également pour votre argent et si vous optez pour un boîtier bon marché (comme nous lavons fait), vous devez accepter que certaines pièces soient un peu grossières.

Le bloc dalimentation, ou PSU, est lun des composants que vous ne souhaitez pas vraiment mettre à niveau à lavenir, car cela impliquera de supprimer tout votre câblage et cela représente potentiellement beaucoup de travail. Cela signifie donc que vous devez vraiment utiliser un bloc dalimentation qui fournira suffisamment dénergie à votre système.

Vous pouvez le calculer facilement via une calculatrice en ligne, mais noubliez pas dinclure le type de GPU que vous voudrez peut-être à lavenir.

Il existe de nombreuses options allant de bon marché à cher, modulaire ou non, ainsi que de nombreuses puissances et performances. Nous avons opté pour le Corsair TX550M qui répondait à nos spécifications. Il est semi-modulaire réduisant le nombre de câbles inutilisés à cacher dans le boîtier.

Tout le monde parle de RAM - mémoire vive - et limportant est que votre RAM soit supportée par votre carte mère. Ici, nous utilisons 8 Go de RAM DDR4 HyperX.

La carte mère que nous utilisons peut accueillir jusquà quatre bâtons de RAM et prend en charge la mémoire à double canal, où il y a des gains de performances en utilisant les bâtons par paires. Pour réduire le prix, nous commençons avec une seule clé, mais cest une mise à niveau facile dacheter une autre clé de la même RAM lorsque le prochain chèque de paie arrive. Toutes les cartes mères ne prendront pas en charge une seule clé - alors assurez-vous de vérifier le Manuel.

La dernière chose essentielle dont vous aurez besoin est le stockage. Cela peut aller dun lecteur mécanique bon marché à des lecteurs solides (SSD) coûteux, mais nous profitons ici dune autre fonctionnalité de la carte mère qui est la prise en charge des SSD NVMe M.2.

Cest beaucoup plus rapide que les autres types de lecteurs, il est compact et très facile à installer sur la carte mère, cest donc un choix facile. Nous avons opté pour un SSD Kingston A2000 M.2 de 250 Go car cétait un bon prix. Cest là que Windows sera installé et le démarrage à partir de NVMe rend tout agréable et rapide.

Il est également facile dajouter des disques supplémentaires à lavenir, donc si votre budget est serré, vous pouvez commencer avec une capacité plus petite pour réduire les coûts, puis ajouter plus de stockage lorsque vous avez plus dargent.

Une fois que vous avez fait vos sélections et quelles ont été livrées à votre porte, il est temps dentrer dans la construction réelle du PC - la partie amusante.

Il y a quelques éléments à considérer avant de commencer:

Il y aura des câbles et des vis de rechange dont vous navez pas besoin

Vous aurez besoin de temps si vous navez pas encore construit de PC

Gardez les manuels à portée de main car il peut y avoir des choses à référencer

Vous aurez besoin dun tournevis, mais généralement seulement dun Philips

Utilisez un bracelet antistatique

La première chose à faire est de configurer votre zone de construction et de vous assurer que vous portez le bracelet antistatique. Cela vous empêchera de décharger toute électricité statique que vous accumulez à travers les composants. Vous devrez le fixer sur quelque chose qui est mis à la terre, comme un radiateur ou un tuyau.

Assurez-vous davoir tout sous la main et davoir tous les composants essentiels avant de commencer à construire.

Cest le meilleur endroit pour commencer car vous souhaitez configurer votre carte mère avant de linstaller dans le boîtier. Il sera probablement livré dans un sac antistatique, et cest idéal pour reposer la carte mère pendant que vous travaillez.

Les cartes mères peuvent être un peu effrayantes car elles sont jonchées de connexions, mais les choses deviennent évidentes au fur et à mesure que vous travaillez - et le manuel vous montrera ce que tout est, à côté des étiquettes qui seront sur la carte elle-même.

Oui, la première tâche implique deux des pièces les plus importantes. Dans le cas de lAMD Ryzen 5 que nous installons, nous nallons pas utiliser les clips préinstallés sur la carte mère pour le ventilateur de refroidissement, ils doivent donc être supprimés. Le ventilateur de refroidissement fourni se visse directement dans ces trous à la place, vous pouvez donc aussi bien les supprimer en premier pour les éliminer - si vous utilisez un ventilateur tiers, vérifiez simplement ce qui est nécessaire.

Linstallation du CPU est assez simple. Il est maintenu en place par une pince qui saisit les broches sur la face inférieure. Le premier travail consiste à lever le bras pour libérer la pince. Vous le trouverez sur le côté du socket du CPU sur la carte mère.

Le CPU sinsère facilement, et tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que le triangle dor dans le coin du CPU correspond au marquage du triangle sur le socket de la carte mère. Dans ce cas, les deux sont dans le coin inférieur gauche. Le processeur se met alors en place. Abaissez le bras de serrage pour le serrer et vous avez terminé. Votre PC a un cœur.

Comme il sagit dune construction simple avec un simple ventilateur, il est pratique de linstaller juste après le processeur. Cest parce que dans cette situation, une pâte thermique est déjà appliquée sur le ventilateur, il est donc préférable de linstaller et de léloigner.

Le ventilateur du processeur ne sadaptera que dans un seul sens et avec un peu de comparaison, cela sera évident - ainsi que lalignement avec les trous de vis que nous avons mentionnés précédemment. Ce ventilateur a également les vis attachées, donc cest une installation facile.

Placez-le simplement au bon endroit et serrez les vis pour le fixer. Dans ce cas, les vis sont également à ressort pour maintenir la pression au bon endroit et éviter dendommager quoi que ce soit.

Le ventilateur du processeur vous donne également la possibilité de connecter votre premier câblage. Le câble attaché se loge sur len-tête du ventilateur du processeur (les broches collantes) sur la carte mère. Cela sera clairement étiqueté ou vérifiez le manuel pour vous en assurer.

La RAM est facile à installer: elle ne sadapte que dans un seul sens et les emplacements sont faciles à identifier. Mais vous vous souviendrez que nous avons déjà mentionné le double canal et plusieurs emplacements de RAM, vous voudrez peut-être consulter le manuel de la carte mère.

Le manuel vous indiquera les emplacements à utiliser dans quel ordre; il vous dira quelles paires utiliser en premier (si vous nutilisez pas les quatre) et il vous dira quel slot utiliser si vous ninstallez quun seul bâton de RAM.

Une fois que vous avez localisé lemplacement correct et que vous vous êtes assuré que la RAM est dans le bon sens, repoussez les clips à lextrémité de lemplacement, puis poussez la RAM dans lemplacement. Il doit sadapter facilement et les clips doivent se remettre en place pour sécuriser la RAM.

Les disques NVMe sont si petits et plats quils ne prennent presque pas de place, mais le slot sera souvent couvert par dautres éléments, en particulier si vous installez dautres cartes, il est donc bon de le mettre en place maintenant pendant que les choses sont encore claires.

La carte mère aura des trous de vis pour supporter différentes longueurs de NMVe et il devrait y avoir des vis pour le fixer en place. Une fois que vous les avez trouvés, vous devez vérifier la carte mère pour vous assurer que vous installez le lecteur dans le bon emplacement. Certaines cartes mères prennent en charge différentes normes et cela vaut donc la peine de vérifier avant de linstaller.

Une fois que vous savez où il va, il vous suffit de pousser le lecteur dans la fente et de mettre la vis à lautre extrémité pour le maintenir en sécurité - facile.

Maintenant que la carte mère est chargée de pièces, il est temps de linstaller dans le boîtier. Assurez-vous davoir retiré toutes les pièces de rechange du boîtier et allongez-le pour voir ce que vous faites.

La première chose à faire est dinstaller la plaque dE / S à larrière du boîtier. Cest là que les connexions se connecteront à la carte mère, par exemple Ethernet, USB ou HDMI. La plaque viendra avec la carte mère et elle senfonce simplement dans le boîtier de lintérieur avec un clic. Vous remarquerez que les ouvertures de la plaque dE / S correspondent aux connexions à larrière de la carte mère.

Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que cest le bon chemin.

La plupart des boîtiers acceptent plusieurs normes de carte mère et peuvent avoir différents trous de vis. Ceux-ci doivent être étiquetés ou mis en évidence dans le manuel. La carte mère est maintenue hors du boîtier par des boulons de montage, puis fixée avec des vis, qui devraient toutes être livrées avec le boîtier.

Une fois que vous avez localisé les bons trous, vous devrez trouver les boulons de montage et les mettre en place. Certains cas peuvent les avoir préinstallés ou certains préinstallés. Une fois que tout est en place, vous êtes prêt à mettre votre carte mère en place.

Le moyen le plus simple est doffrir soigneusement larrière de la carte mère jusquà la plaque O / I et de tout aligner, puis de laisser la carte mère sasseoir doucement sur les boulons de montage. Certains de ces boulons peuvent avoir une lèvre supplémentaire sur laquelle la carte mère sinsère, ce qui aidera à laligner.

Vérifiez simplement la plaque dE / S à larrière pour vous assurer que vous navez aucun des ressorts sur les bords des ouvertures au mauvais endroit - comme coller dans les prises.

Une fois que tout est en place, il ne vous reste plus quà mettre les vis pour maintenir les choses en place. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez connecter le câble du ventilateur du boîtier à len-tête du ventilateur sur la carte mère - encore une fois, consultez le manuel pour le localiser. Dans notre cas, nous avons décidé de remplacer le ventilateur standard par un ventilateur RVB juste pour le rendre un peu plus excitant - mais cest une dépense supplémentaire.

Lunité dalimentation - PSU - est lun des plus gros blocs que vous devez installer. Bien que le format ATX du bloc dalimentation soit standardisé, tous les cas ne le sont pas, vous devrez donc vérifier si vous devez faire quelque chose de spécial pour quil sadapte à votre cas. Pour nous, cela impliquait de visser un support de montage sur lextrémité du bloc dalimentation avec quatre vis.

À ce stade, il est probablement plus facile de remettre le boîtier en place, mais cela dépend du boîtier que vous utilisez. Ce que vous devez éviter, cest de cogner la carte mère lorsque vous installez le bloc dalimentation, car cest une grosse bosse. Vous devez également vérifier dans quel sens votre bloc dalimentation doit être installé.

Il y aura un ventilateur sur le bloc dalimentation et dans la plupart des cas, il pointera vers le bas, de sorte quil souffle de lair chaud par le bas du boîtier, plutôt que vers vos autres composants. Mais il devrait y avoir une ventilation dans le fond du boîtier pour cela. Sil ne sagit que dune plaque métallique, vous devrez installer votre bloc dalimentation avec le ventilateur en haut.

De lintérieur, offrez larrière du bloc dalimentation jusquà louverture du boîtier et encore une fois, fixez-le avec les vis fournies.

La prochaine étape est un peu plus compliquée et cela peut vous obliger à garder le manuel de la carte mère à portée de main, bien que dans une construction simple, les choses soient assez simples.

Il peut y avoir une masse de câbles sortant du bloc dalimentation, mais il y a deux câbles importants pour alimenter la carte mère et le processeur. Ceux-ci ont également des connecteurs distincts, ils sont donc faciles à identifier et seront étiquetés.

À ce stade, vous voudrez également considérer où vont vos câbles. Si le côté de votre boîtier est dégagé, il vaut la peine de cacher les câbles à la vue, tout en réduisant lencombrement autour des composants et en garantissant une meilleure circulation de lair.

De nombreux boîtiers vous permettront dacheminer les câbles à larrière et hors de vue. Cela vaut la peine de prendre le temps didentifier où vous devez obtenir quel câble afin que vous puissiez tout acheminer.

Les deux principaux connecteurs dont vous aurez besoin sont lalimentation 12 V 8 broches et le connecteur 24 broches. Ceux-ci sont faciles à identifier et les bouchons ne rentreront que dans un seul sens, avec un clip pour les maintenir en place.

Outre les connexions à larrière de votre boîtier, il y a probablement des connexions à lavant également. Cela comprend souvent les ports USB et les prises audio, ainsi que le bouton dalimentation et dautres fonctions.

Sur le cas que nous utilisons, il y a un panneau de connexions déjà installé sur le cadre. Les câbles pour ceux-ci doivent être connectés à la carte mère sur les broches appropriées. Cest là que vous aurez besoin du manuel pour vous assurer que vous attachez les bons éléments aux bons endroits - car il y aura probablement des broches sur votre carte mère que vous navez pas besoin dutiliser.

Les connexions USB sont assez faciles, tout comme les connexions audio, mais les connexions pour le bouton de veille, le bouton dalimentation et les voyants sont un peu plus compliqués. Cependant, tout doit être étiqueté afin que vous puissiez le faire correspondre en utilisant le manuel pour référence.

Avec tout le matériel en place, il est temps de connecter votre nouveau PC à un moniteur, un clavier et une souris, de connecter le câble dalimentation et de lallumer.

Les ventilateurs doivent tourner et le BIOS (système dentrée-sortie de base) se charge sur le moniteur. Grâce au BIOS, vous pouvez contrôler de nombreux paramètres matériels du PC, mais dans de nombreux cas, vous voudrez simplement laisser les choses tranquilles à moins quune modification spécifique ne soit nécessaire.

Une fois que vous êtes satisfait que tout fonctionne, vous pouvez remettre le panneau latéral en place et installer votre système dexploitation.

Le moyen le plus simple dinstaller Windows 10 consiste à utiliser le propre outil de Microsoft . Vous aurez besoin dun PC séparé pour ce faire, cela vous permettra de créer une clé USB amorçable que vous pourrez ensuite utiliser pour installer Windows 10.

Vous aurez besoin dune clé USB avec au moins 8 Go de stockage, mais loutil vous aidera à créer facilement le lecteur amorçable en quelques clics. Ensuite, il sagit simplement de mettre cette clé USB dans le nouveau PC et de le redémarrer. Le lecteur doit être détecté et le programme dinstallation de Windows démarre et vous guide tout au long du processus.

Si vous rencontrez un problème, comme cela indique que le lecteur multimédia nest pas accessible, ce qui est une erreur courante, vous devrez peut-être essayer une autre prise USB ou créer une autre version de votre lecteur amorçable. En général, cependant, le processus doit être simple et rapide.

Écrit par Chris Hall.