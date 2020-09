Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Roccat a annoncé trois nouvelles variantes de ses claviers Vulcan populaires (et franchement magnifiques), notamment deux versions sans dix touches et des modèles Pro qui utilisent le nouveau commutateur optique Titan ultra-rapide de la société.

La nouvelle version TKL du Roccat Vulcan est le modèle allégé pour ceux qui cherchent à gagner de la place sur leur bureau sans compromis. Le Vulcan TKL est le plus abordable de cette nouvelle gamme disponible à partir de fin octobre, avec le Vulcan Pro et le Vulcan TKL Pro qui vous coûteront un peu plus cher pour des fonctionnalités supplémentaires.

Meilleurs claviers de jeu: les meilleurs claviers mécaniques silencieux, bruyants, colorés et fiers

squirrel_widget_2681955

Comme vous pouvez le voir, la nouvelle gamme de claviers Roccat Vulcan arbore tout ce que nous avons aimé des modèles précédents. Une plaque arrière en aluminium brossé, un design élégant et convivial RVB, une esthétique discrète et un rétroéclairage magnifiquement intelligent.

Le point culminant nest pas seulement loption du facteur de forme sans clé, mais également lajout des nouveaux commutateurs Titan Optical. Ces interrupteurs sont inclus sur les modèles Pro et offriraient une activation 40% plus rapide quun interrupteur à clé traditionnel. Cest grâce à une configuration qui utilise des faisceaux de lumière pour détecter les pressions sur les touches de la même manière que les commutateurs optiques de Razer.

squirrel_widget_2681977

Les commutateurs Titan Optical sont également évalués pour 100 millions de clics, ce qui les rend plus durables que la plupart des commutateurs mécaniques modernes qui dureraient jusquà 50 millions de clics.

Comme les claviers Roccat Vulcan précédents, les nouveaux modèles tirent le meilleur parti de limpressionnant éclairage intelligent AIMO avec des touches à profil bas et un boîtier dinterrupteur à clé clair, ce qui donne de magnifiques tableaux.

Les trois versions du clavier Vulcan seront disponibles à partir de fin octobre avec des précommandes ouvertes maintenant .

Écrit par Adrian Willings.