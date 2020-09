AMD annonce un nouveau matériel Ryzen et Athlon spécifiquement pour Google Chromebooks

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - AMD a introduit une gamme spéciale de processeurs spécialement pour Google Chromebooks dans sa dernière salve sur le terrain dIntel.

Les processeurs mobiles AMD Ryzen et Athlon 3000 C-Series sont livrés avec des graphiques AMD Radeon intégrés et ont également des `` gains de conception confirmés, avec des Chromebooks en cours de route avec les nouvelles puces dAcer, Asus, HP et Lenovo.

Tous sont dus avant la fin de lannée et les systèmes couvriront toute la gamme des Chromebooks, des appareils grand public à petit budget aux unités plus chères pour les entreprises et léducation.

Les nouvelles puces sont basées sur la microarchitecture Zen dAMD et vont dun Athlon bicœur à deux threads au quadricœur Ryzen 7 3700C avec huit threads et 10 cœurs GPU avec une fréquence de suralimentation de 4 GHz.

AMD affirme que ses propres références placent cette puce finale comme ayant des performances de productivité deux fois supérieures à celles des précédentes offres de Chromebook AMD et des performances de retouche photo encore meilleures. Ils offrent également des capacités de navigation Web jusquà 178% plus rapides par rapport à la génération précédente de puces AMD utilisées pour les Chromebooks.

Les nouvelles puces incluent la prise en charge de la norme de plus en plus populaire Wi-Fi 6 ainsi que Bluetooth 5.

Écrit par Dan Grabham.