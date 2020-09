Adata dévoile le SSD M.2 NMVe le plus rapide au monde

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les disques SSD NVMe sont connus pour leurs vitesses époustouflantes et maintenant ils deviennent encore plus rapides avec la sortie du XPG Gammix S70.

Il y a eu un certain nombre de disques PCIe gen 4 récemment commercialisés qui tirent le meilleur parti de cette interface, tous avec des vitesses incroyables. Mais maintenant, Adata prétend avoir conçu le SSD M.2 NMVe le plus rapide au monde sous la forme du XPG Gammix S70 .

Ce nouveau lecteur prétend offrir des vitesses de lecture séquentielle de 7400 Mo / s et des écritures séquentielles à 6400 Mo / s. Cest deux fois la vitesse des disques PCIe de génération 3 vieillissants et même un peu plus rapide que les modèles plus récents publiés par Samsung.

Le XPG Gammix S70 ne se distingue pas seulement par sa vitesse. Il est également immédiatement identifiable grâce à un dissipateur thermique en aluminium très gros. Ce grand diffuseur de chaleur ne serait pas idéal pour une utilisation dans les ordinateurs portables, mais dans un PC de jeu extrême , il aurait vraiment lair dêtre la pièce et aiderait à garder les choses cool et rapides. Adata dit que la conception de la chambre creuse de ce dissipateur thermique peut aider à améliorer les thermiques jusquà 30%.

Il ny a pas encore de mot sur les prix ou la disponibilité, mais lavenir est certainement prometteur. Avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X prenant toutes deux en charge les SSD PCIe 4.0, nous nous attendons à de nouvelles améliorations à lavenir. Des vitesses de chargement de jeu réduites devraient permettre des expériences de jeu vraiment satisfaisantes.

Écrit par Adrian Willings.