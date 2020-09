AMD présente une nouvelle carte graphique RX 6000 à lintérieur de Fortnite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nvidia a réussi il y a quelques semaines la révélation de ses nouvelles cartes graphiques dinfrastructure Ampere, avec un ensemble de révélations qui ont fait saliver les joueurs PC partout avec anticipation.

Maintenant, AMD prend son tour, avec un peu moins de suspense de marketing - plutôt que de nous donner des taquineries sans fin, il est déjà allé de lavant et a montré le design de sa prochaine grande carte, la Radeon RX 6000.

La conception a un aspect immédiatement lourd, avec trois gros ventilateurs de refroidissement autour dun boîtier de protection qui cache tous les composants internes, comme cest maintenant courant avec les GPU phares.

Le Tweet ci-dessus vous aura donné un indice sur la facette la plus intéressante de la façon dont AMD a révélé la carte (ou son design), avec ce code numérique à la fin, un laissez-passer pour un lobby spécial sur le mode Creative Island de Fortnite. Il vous permettra de jeter un œil à un modèle 3D massif et haute résolution suspendu dans les airs, pour ceux qui souhaitent une expérience plus interactive.

Bien sûr, la véritable viande de lannonce reste à venir, sans confirmation des spécifications ou de la puissance réelles de la carte, ce qui, selon vous, est légèrement important lorsque vous parlez de GPU. Néanmoins, cela signifie que nous pouvons comparer et contraster avec les dernières options de Nvidia en matière de conception - et pour notre argent, Nvidia est toujours en avance.

Écrit par Max Freeman-Mills.