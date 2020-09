La technologie G de Western Digital présente ArmorLock - un moyen simple de déverrouiller des disques SSD sécurisés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La sécurité des données est plus importante quelle ne la jamais été, en particulier pour les personnes qui traitent régulièrement des données sensibles. Mais les méthodes traditionnelles de chiffrement de ces informations ont été difficiles à utiliser.

ArmorLock est une nouvelle technologie de la division G-Technology du spécialiste du stockage Western Digital que nous verrons probablement arriver à une gamme plus large de disques à lavenir.

Le produit initial de la gamme est un SSD NVMe de 2 To chiffré à 560 £ pour quiconque souhaite sécuriser laccès à de grands volumes de données, comme les créateurs de contenu vidéo.

Et, bien sûr, il est idéal pour quiconque a besoin de protéger une grande base de données dinformations personnelles. Il utilise un cryptage matériel AES-XTS 256 bits de premier ordre, tandis que le boîtier du lecteur de distribution de chaleur est conçu pour une protection contre les éléments avec une résistance IP67 à la poussière et à leau (étanche à la poussière et à une immersion totale jusquà 1 m) plus jusquà 3 m protection contre les chutes. Il est également conçu pour être protégé contre lécrasement (jusquà 1000 lb).

ArmorLock ne fonctionne pas avec un mot de passe. Au lieu de cela, la plate-forme fonctionne avec une application mobile (iOS disponible déjà, Android entrant) pour déverrouiller le lecteur. Vous pouvez contrôler qui accède aux données sur le disque ainsi que ce à quoi ils peuvent accéder. Il est conçu pour être accessible rapidement en quelques secondes et WD

Vous pouvez donc le déverrouiller en utilisant la sécurité de votre téléphone, que vous utilisiez la reconnaissance faciale, une empreinte digitale ou un mot de passe. Et vous pouvez gérer plusieurs lecteurs différents et donner accès à des utilisateurs spécifiques si vous en avez besoin - en utilisant un code QR sils se trouvent à proximité. Vous pouvez également autoriser des utilisateurs distants si vous devez expédier un lecteur ailleurs.

Comme il sagit dun SSD NVMe, vous pouvez vous attendre à des vitesses de lecture et décriture rapides - WD démontre des vitesses de lecture et décriture maximales de lordre de 1000 Mo par seconde (wow) si vous lavez connecté à un port USB-C.

Si vous y avez accès, vous pouvez effacer et reformater le lecteur en une seule étape en toute sécurité ou suivre son dernier emplacement connu sur une carte si vous lavez laissé quelque part. Vous pouvez également mettre à jour le micrologiciel du lecteur via lapplication.

Écrit par Dan Grabham.