(Pocket-lint) - Pour ceux dentre nous qui vivent sur des avions plus mortels, une vitesse Internet de plus de 50 Mo / s peut être très agréable - vous navez pas à vous soucier du chargement lent des pages et vous pouvez facilement alimenter la plupart des services de streaming à haute résolution.

En fin de compte, cependant, nous jouons tous avec des jouets pour bébés par rapport à ce que les chercheurs réalisent dans les laboratoires. Une équipe de lUniversity College London (UCL) a récemment atteint un nouveau record mondial pour la vitesse Internet, avec un maximum de 178 To / s.

Pour un contexte très nécessaire, cela suffit pour télécharger toute la bibliothèque Netflix démissions et de films, tous les derniers, en une seule seconde. Cest également environ 24 fois le trafic quotidien de pointe dans tout le Royaume-Uni pendant le verrouillage plus tôt cette année, en utilisant les chiffres de BT .

Cest quadruple le record précédent, qui na été atteint que plus tôt cette année en Australie, il semble donc que lenveloppe soit repoussée en 2020. Léquipe du Dr Lidia Galdino à lUCL a obtenu ses résultats impressionnants en amplifiant les données à travers une gamme de couleurs beaucoup plus large. léger pour des vitesses de transfert plus rapides.

Cest passionnant car cela signifie théoriquement que la mise à niveau des amplificateurs déjà utilisés sur les réseaux à large bande pourrait augmenter considérablement les vitesses, sans nécessiter une forme plus profonde de mise à niveau matérielle ou dinfrastructure.

Pourtant, pour le moment, ces types de vitesses sont toujours des trucs de tarte dans le ciel pour les gens normaux.

Écrit par Max Freeman-Mills.