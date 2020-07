Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Rien quen 2020, Zoom est passé dun logiciel de visioconférence relativement peu connu à un nom familier, passant de dizaines dutilisateurs à des centaines de millions en six mois environ.

Cest le genre de croissance qui inciterait de nombreuses entreprises à réévaluer ses plans et à en faire de nouvelles ambitieuses, il nest donc pas surprenant dentendre que Zoom cherche à se concentrer sur le côté matériel de la vidéoconférence.

Six mois est un peu trop rapide pour faire tourner un bras matériel entier, cependant, il est donc sans surprise de sassocier à celui-ci avec les fabricants de conférences DTEN ME, et le premier fruit de ce partenariat est le nom passionnant Zoom for Home - DTEN ME.

Zoom for Home est, en fait, le nom de la gamme que Zoom élargira vraisemblablement au fil du temps, et ce premier produit est positionné de manière intéressante. Cest vraiment un écran intelligent axé sur la visioconférence, et Zoom spécifiquement, mais avec un écran de 27 pouces, cest un gros morceau pour les travailleurs à domicile potentiels.

Lécran est au prix de 600 $, ce qui le place également au-dessus de la plupart des concurrents en ce qui concerne les écrans intelligents pour la maison, bien que la focalisation de cet appareil soit évidemment différente et beaucoup plus grande. Il dispose dun ensemble de trois caméras et de huit microphones pour vous assurer que vous parvenez également à vos appelants avec une clarté cristalline.

Il se pourrait que cela se révèle un succès auprès des bureaux qui ont largent pour sassurer que leurs travailleurs à domicile sont en réseau de la manière la plus efficace et confortable possible, mais nous sommes un peu sceptiques quant à savoir si les gens achèteraient cela indépendamment pour eux-mêmes. Si vous êtes tenté, cependant, vous pouvez trouver plus dinformations sur le site de DTEN, ici . Laffichage est en pré-commande maintenant, avant lexpédition prévue pour août.