Problèmes VPN et dépannage

(Pocket-lint) - Les VPN sont des choses merveilleuses, mais vous allez inévitablement rencontrer quelques problèmes avec eux de temps en temps: lorsque vous vous connectez à des serveurs éloignés, il est toujours possible que vous rencontriez létrange obstacle en ligne. La bonne nouvelle est que la majorité des problèmes de VPN sont faciles à identifier et à résoudre. Découvrons donc les plus courants et comment les résoudre. Mais avant de le faire, récapitulons rapidement ce que fait réellement un VPN.

Un VPN est un réseau privé virtuel et agit comme un intermédiaire entre vous et le site ou le service que vous utilisez. Au lieu que vos données voyagent directement vers ce site ou ce service, elles transitent via les serveurs du VPN, et ces serveurs chiffrent vos données afin quelles ne puissent pas être interceptées et masquent votre emplacement afin que le site ne sache pas où vous êtes. Vous constaterez souvent que des problèmes tels que des sites Web indisponibles ou des performances lentes ne sont pas le VPN mais le site ou le service auquel vous lutilisez pour vous connecter.

Pour les irritations persistantes telles que la connexion fréquemment interrompue, le problème peut être une interférence. Est-ce la première application VPN que vous avez installée ou y a-t-il plusieurs VPN dans votre dossier Programmes ou Applications? Plusieurs VPN peuvent interférer les uns avec les autres, et pas dans le bon sens. La règle numéro un du dépannage VPN est donc de vous assurer que vous navez quun seul VPN à dépanner. Si vous exécutez un logiciel de pare-feu, voyez si cela entrave également votre connexion; si le problème concerne un mobile, essayez de désactiver ses fonctions déconomie de batterie.

Les serveurs peuvent échouer et cesser de répondre de temps en temps. Ils pourraient être surchargés, souffrir dune congestion du réseau local ou avoir été ajoutés à une liste de blocage de site. Si votre VPN vous permet de changer de serveur, soit par emplacement spécifique, soit par pays (ceux payants le font généralement), faites-le. Si cela ne fonctionne pas au début, essayez un emplacement qui est loin de celui dorigine.

Cela a-t-il fonctionné avec votre VPN désactivé? Parfois, lexplication la plus simple est la plus probable et le site auquel vous essayez daccéder peut être en panne. Mais si ce nest pas le cas et que vous nobtenez aucun plaisir avec le VPN activé, essayez de vérifier ce qui suit:

Certains sites bloquent les services VPN connus.Par exemple, Netflix naime pas que les utilisateurs VPN contournent ses restrictions géographiques et certaines applications VPN ne fonctionnent tout simplement pas avec lui. Cela vaut la peine de demander à Google sil existe des problèmes connus entre le site auquel vous essayez daccéder et le VPN avec lequel vous essayez dy accéder.

Oui, cest similaire à «lavez-vous éteint puis rallumé?», Ce que nous sommes sûrs que vous avez déjà fait. Mais de nombreuses irritations sont connues des services VPN et corrigées dans leurs dernières versions, il est donc important de vous assurer que vous disposez de lapplication client la plus à jour.

La plupart des applications VPN ont un paramètre «automatique» qui choisit le bon protocole (langue de mise en réseau) pour le site ou le service que vous utilisez. Mais les paramètres automatiques ne sont pas toujours infaillibles, et vous pouvez souvent faire fonctionner votre VPN par magie en passant à OpenVPN ou à un autre protocole à la place. Les pages daide de votre VPN vous diront comment faire cela et sil y a des implications pour la sécurité, par exemple, le protocole L2TP / IPSec est assez faible par rapport aux autres.

En supposant que votre VPN est un service payant - les services gratuits donnent souvent la priorité à leurs membres payants et ne prennent généralement pas en charge le streaming - alors le coupable peut être la congestion du réseau, soit entre vous et le serveur VPN, soit entre le serveur VPN et le site ou le service vous accédez. Le correctif potentiel pour les deux est de passer à un serveur différent. Si cela ne fonctionne pas, essayez un autre protocole.

Accepte-t-il les e-mails basés sur le navigateur? Il y a alors des chances que le problème soit le port 25. Certains clients VPN bloquent le port TCP 25, qui est utilisé par certaines applications et services de messagerie pour les e-mails sortants. Consultez lassistance en ligne de votre fournisseur VPN pour savoir quels ports ils ne bloquent pas et configurez votre application de messagerie en conséquence.

Écrit par Carrie Marshall. Édité par Dan Grabham.