Nvidia a récemment lancé la prise en charge de DirectX 12 Ultimate avec ses derniers pilotes. La société a également ajouté une planification GPU accélérée par le matériel pour accompagner la mise à jour de Windows 10 de Microsoft .

AMD fait maintenant de même pour vous offrir plus de performances lorsque vous jouez.

La version bêta de la suite de pilotes 20.5.1 Adrenalin 2020 Edition dAMD comprend désormais la même planification graphique accélérée par le matériel, à condition que vous disposiez du bon GPU AMD et des dernières mises à jour de Windows 10.

Les cartes graphiques Radeon RX 5600 et Radeon RX 5700 sont les premières à bénéficier de cette mise à jour, mais comme cest en version bêta, il est probable que davantage de produits AMD auront loption dans un avenir proche.

Ce paramètre promet de vous offrir plus de performances de jeu et des niveaux de latence réduits en donnant au processeur graphique un contrôle plus direct sur sa propre mémoire.

Pour commencer, téléchargez les derniers pilotes AMD et la mise à jour Windows 10 . Ensuite, allez dans les paramètres graphiques de votre PC, la manière la plus simple de le faire est dappuyer sur la touche Windows et de rechercher "Paramètres graphiques".

Vous verrez alors loption dactiver la planification GPU accélérée par le matériel. Redémarrez votre machine et vous êtes absent. Il convient de garder à lesprit quil sagit de pilotes bêta et quil existe certains bogues connus.