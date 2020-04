Raspberry Pi dispose désormais dun module complémentaire pour appareil photo de haute qualité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Raspberry Pi a annoncé un nouveau module complémentaire pour appareil photo de haute qualité, disponible pour 50 $. Il transforme votre petit ordinateur de la taille dune carte de crédit en un appareil photo numérique à part entière avec la focalisation variable que vous attendez dun reflex numérique.

Le module de caméra à mise au point fixe de deuxième génération de 8 mégapixels de Raspbery Pi de 2016 continuera dêtre vendu à côté de lui - plus de 1,7 million ont été vendus à ce jour.

En préparation depuis trois ans, le module complémentaire Appareil photo de haute qualité est un capteur Sony IMX477 de 12,3 mégxpixels avec prise en charge des objectifs à monture C et CS.

Bien sûr, vous pouvez utiliser dautres objectifs, mais vous pourrez en acheter en complément du produit - un objectif à monture CS de 6 mm à 25 $ et un objectif à monture C de 16 mm à 50 $. Par coïncidence, il y a un adaptateur C-CS inclus pour les objectifs à monture C.

Raspberry Pi dit que lobjectif plaira aux pirates de lappareil photo qui ont longtemps utilisé le Raspberry Pi aux côtés dappareils photo reflex numériques. La première carte de caméra de Pi, vendue en 2013, a été rapidement intégrée dans dautres appareils, notamment des télescopes et des drones!

Raspberry Pi Press a également publié un guide complet de lappareil photo . Oh, et il est compatible avec à peu près tous les modèles Raspberry Pi, à partir du Raspberry Pi 1 Model B.