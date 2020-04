AMD annonce de nouveaux processeurs Ryzen abordables qui surpassent la concurrence

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

AMD sapprête à étendre sa gamme de processeurs de bureau AMD Ryzen de 3e génération avec les Ryzen 3 3100 et Ryzen 3 3300X. De nouveaux processeurs abordables qui apporteraient des "performances de classe mondiale" aux joueurs grand public.

Ces nouveaux processeurs sont livrés avec quatre cœurs et huit threads ainsi que jusquà 20% de performances de jeu en plus et 75% de meilleures performances de création de contenu que la concurrence.

Ajoutez à cela la prise en charge dune plus grande bande passante avec PCIe 4.0 et un prix abordable et vous avez deux processeurs vraiment intéressants.

La société affirme que ces nouveaux processeurs de bureau Ryzen 3 sont prêts à offrir larchitecture de base "Zen 2" à davantage dutilisateurs. Avec le multitraitement simultané (SMT) et le double et le double de la bande passante, les processeurs offrent des performances "les meilleures de leur catégorie" pour tous, tout en "abaissant la barre" pour les créateurs de contenu avec des processeurs abordables qui offrent toujours.

Saeid Moshkelani, vice-président senior et directeur général dAMD a déclaré:

"AMD sengage à fournir des solutions qui satisfont et dépassent ces demandes pour tous les niveaux de linformatique. Avec lajout de ces nouveaux processeurs de bureau Ryzen 3, nous poursuivons cet engagement avec nos clients de jeux grand public. Nous avons augmenté les performances dun niveau, doublant les fils de traitement de nos processeurs Ryzen 3 pour propulser les expériences de jeu et de multitâche vers de nouveaux sommets. "

Modèle Noyaux / fils TDP

(Watts) BOOST / BASE FREQ. (GHz) TACAL CACHE (MB) Prise SEP (USD) Disponibilité attendue AMD Ryzen3 3300X 4C / 8T 65 4.3 / 3.8 18 AM4 120 Mai 2020 AMD Ryzen 3 3100 4C / 8T 65 3,9 / 3,6 18 AM4 99 Mai 2020

Parallèlement aux nouveaux processeurs, AMD a également annoncé le nouveau chipset B550 avec de nouvelles cartes mères provenant de partenaires AMD, notamment ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE et MSI à partir du 16 juin.

Tout cela devrait donner aux joueurs un accès à plus de puissance avec un budget beaucoup plus abordable. Les AMD Ryzen 3 3100 et AMD Ryzen 3 3300X devraient être disponibles vers le 21 mai. En savoir plus ici .