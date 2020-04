Comment vous assurer dobtenir les meilleures vitesses de votre Wi-Fi domestique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le régulateur britannique des télécommunications, Ofcom, a publié un tas de conseils visant à nous aider à tirer le meilleur parti de nos réseaux Wi-Fi domestiques.

Alors que les nouvelles ont été pleines de fournisseurs de vapeur qui réduisent leurs débits binaires, la réalité est que la demande est à la portée des fournisseurs de large bande . La demande vient de se déplacer vers différentes parties de la journée avec de nombreuses familles en ligne ensemble pendant la journée pour le travail à domicile et lenseignement à domicile.

Mais comme le dit lOfcom, certains des problèmes pourraient être au sein de nos foyers - nous pouvons tous jouer notre rôle en aidant à gérer la façon dont nous utilisons notre large bande, nos téléphones et nos téléphones portables.

Voici donc sa liste des meilleurs conseils pour optimiser la vitesse de votre réseau haut débit et Wi-Fi domestique.

De plus en plus de personnes passent des appels sur leur réseau mobile pendant la journée. En raison de cette forte demande, il se peut que vous obteniez une connexion plus fiable en utilisant votre ligne fixe. Si vous avez besoin dutiliser votre mobile, essayez dutiliser vos paramètres pour activer les appels Wi-Fi à condition que vous ayez un combiné relativement nouveau - cependant, cela ne réduira pas la demande sur votre connexion, bien sûr!

Certains smartphones et packs mobiles permettent à votre téléphone de passer des appels sur votre réseau haut débit, ce qui offre souvent la meilleure qualité sonore et contribue également à réduire la demande sur le réseau mobile. De même, vous pouvez passer des appels vocaux sur Internet à laide dapplications telles que Facetime, Skype ou WhatsApp.

Gardez votre routeur aussi loin que possible des autres appareils et de ceux qui fonctionnent sans fil. Les téléphones sans fil, les moniteurs pour bébé, les lampes halogènes, les gradateurs, les chaînes stéréo et les haut-parleurs dordinateur, les téléviseurs et les moniteurs peuvent tous affecter votre Wi-Fi sils sont trop proches de votre routeur.

Saviez-vous que les fours à micro-ondes peuvent également réduire les signaux Wi-Fi? Nutilisez donc pas le micro-ondes lorsque vous passez des appels vidéo, regardez des vidéos HD ou faites quelque chose dimportant en ligne. Placez également votre routeur sur une table ou une étagère plutôt que sur le sol et laissez-le allumé.

Plus il y a dappareils connectés à votre réseau Wi-Fi, plus la vitesse est faible. Les appareils comme les tablettes et les smartphones fonctionnent souvent en arrière-plan, alors essayez de désactiver la réception wifi sur ces derniers lorsque vous ne les utilisez pas.

Si vous effectuez des appels vidéo ou des réunions, désactiver la vidéo et utiliser laudio nécessitera beaucoup moins de votre connexion Internet; ou essayez de les démarrer à des moments moins courants, plutôt quà lheure ou à la demi-heure.

Vous voudrez peut-être également gérer lactivité en ligne de votre famille afin que différentes personnes neffectuent pas simultanément des tâches gourmandes en données (comme le streaming HD, les jeux ou les appels vidéo). Télécharger la vidéo à lavance, au lieu de la diffuser, peut également aider.

Pour les meilleures vitesses à large bande, utilisez un câble Ethernet pour connecter votre ordinateur directement à votre routeur plutôt que dutiliser le Wi-Fi. Il sagit dun câble réseau informatique qui devrait vous offrir une connexion plus rapide et plus fiable. Ils sont disponibles à partir de seulement 3 £.

Dans la mesure du possible, essayez de ne pas utiliser de rallonge téléphonique, car ceux-ci peuvent provoquer des interférences susceptibles de réduire votre vitesse. Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez un nouveau câble de haute qualité avec la longueur la plus courte possible. Les câbles emmêlés et enroulés peuvent également affecter les vitesses.

Il en va de même pour les interférences de votre ligne téléphonique - essayez de brancher des «microfiltres» dans chaque prise téléphonique de votre maison. Ils ressemblent à de petites cases blanches et divisent les signaux du téléphone et du haut débit de sorte quils ne sinfluencent pas mutuellement. Différents fournisseurs ont des configurations différentes à la maison, alors vérifiez toujours leur site Web avant de débrancher les câbles.

Découvrez quelle vitesse vous obtenez réellement. Vous pouvez exécuter un test de vitesse à laide de l outil officiel de contrôle mobile et haut débit d Ofcom ou Speedtest.net (des applications Android et iOS y sont également disponibles). Si possible, effectuez des tests sur quelques jours et à différents moments de la journée. Un certain nombre de facteurs à domicile peuvent affecter les vitesses Wi-Fi - vous devez vraiment le faire lorsque votre connexion nest pas utilisée.

Si votre connexion ne fonctionne pas aussi bien quelle le devrait, vous pouvez trouver des conseils sur le site Web de votre fournisseur de haut débit - qui est également disponible sur les téléphones mobiles. Si vous avez besoin de les contacter pour obtenir de laide, sachez quen raison du coronavirus, certaines entreprises ont beaucoup moins de personnes pour répondre à vos questions. La plupart donnent la priorité aux clients vulnérables et aux services publics essentiels, alors tenez-en compte.