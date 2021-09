Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les soldes du Black Friday apportent souvent des offres intéressantes pour les Chromebooks populaires. Ces ordinateurs portables sont normalement plus abordables que les modèles Windows ou Apple, parfaits pour les tâches qui tournent autour dactivités basées sur un navigateur, comme travailler avec des applications en ligne, ce qui est courant dans de nombreuses écoles.

Il faut encore un certain temps avant que les ventes du Black Friday ne commencent correctement - ce nest pas prévu avant le 26 novembre, date à laquelle tombe le Black Friday. La semaine avant cette date, vous trouverez généralement les gros rabais et cest à ce moment-là que vous devez chercher.

Nous garderons un œil sur les offres et soulignerons les meilleures options dachat ici. Si vous recherchez dautres ordinateurs portables, nous avons une sélection complète des meilleures offres dordinateurs portables Black Friday ici .

La chose à retenir à propos des Chromebooks est que vous voulez vraiment rechercher un ordinateur portable toujours pris en charge avec un ensemble minimum de fonctionnalités et de spécifications.

Il devrait avoir accès aux applications et services du Play Store. Il devrait également avoir au moins 4 Go de RAM et 16 Go de stockage (32 Go de stockage est mieux, mais pas nécessaire, et aller plus loin fait généralement augmenter le prix). Vous souhaitez également rechercher un processeur Intel. Sil exécute un MediaTek ou autre chose, il fonctionnera toujours parfaitement bien ; nous trouvons juste que les Chromebooks Intel ont plus de punch.

Une fois que vous avez trouvé tout cela, vous pouvez devenir fantaisiste et rechercher de grands ordinateurs portables à écran tactile ou des convertibles 2 en 1 avec des écrans haute résolution. Ou, vous pourriez aller dans lautre sens... disons que vous cherchez un appareil jetable à donner à votre enfant destructeur. Ensuite, par tous les moyens, optez pour des éléments simples, comme 2 Go de RAM, un écran "HD" plus petit de 11 pouces et un corps en plastique noir et un facteur de forme traditionnel.

Vous trouverez des offres Chromebook auprès dun large éventail de détaillants pendant la période des soldes du Black Friday. Nous mettrons en évidence les meilleures offres ci-dessous, mais vous pouvez également accéder directement aux détaillants et rechercher ce que vous voulez via les liens ci-dessous.

Vous pouvez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder à la section qui vous concerne.

Meilleures offres Chromebook aux États-Unis | Meilleures offres Chromebook au Royaume-Uni

• Chromebook Acer 15,6 pouces pour 206,99 $ (22 $ de réduction) : ce Chromebook dispose de 4 Go de RAM et est le choix parfait pour un lycéen ou un étudiant qui a besoin de quelque chose pour faire son travail. Voir loffre chez Best Buy.

• Chromebook HP 14 pouces pour 249 $ : ce Chromebook de HP est à plus de la moitié du prix et dispose dun processeur accéléré AMD A4-9120C et dune mémoire flash eMMC de 32 Go. Voir loffre chez Best Buy.

• Chromebook Asus C523 15,6 pouces - maintenant 279 £, 50 £ de réduction (au lieu de 329 £): alimenté par Intel Celeron et avec 64 Go eMMC et 4 Go de RAM, il sagit dun Chromebook robuste et assez léger - 1,2 kg - pour tous les jours de base utilisation. Découvrez loffre Asus C523 chez Currys .

• Ordinateur portable à écran tactile Full HD Asus Chromebook Flip C433 de 14 pouces - maintenant 399 £, économisez 100 £ (au lieu de 499 £) : une offre exceptionnelle pour un Chromebook convertible avec Intel Core m3, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Découvrez-le chez Currys

• Chromebook HP x360 14 pouces 2 en 1 - maintenant 399 £, économisez 100 £ (au lieu de 499 £) : un superbe Chromebook à écran tactile Full HD de 14 pouces alimenté par un processeur Intel Pentium Gold 6405U et avec 4 Go de RAM, 64 Go eMMC. Découvrez cette offre HP Chromebook chez Currys .

• Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 5 - maintenant 399 £ : un ordinateur portable 2 en 1 de 14 pouces avec un processeur Intel Core i3 de milieu de gamme et 64 Go de stockage - si vous avez besoin de plus de puissance, consultez les versions Windows ci-dessous. Obtenez cette offre Lenovo de Currys PC World .

Meilleures offres dordinateurs portables pour le Black Friday 2021 : quelles offres verrons-nous sur les ordinateurs portables ? Par Dan Grabham · 21 Septembre 2021

• Ordinateur portable Asus Chromebook Flip C436FA 14 pouces à écran tactile Full HD - maintenant 799,99 £, économisez 200 £ (au lieu de 999,99 £) : une offre exceptionnelle sur un Chromebook haut de gamme - Intel i5-10210U, 8 Go de RAM, 256 Go M.2 NVMe SSD PCIe. Vérifiez-le sur Amazon UK ou John Lewis .