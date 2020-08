Vous vous en souvenez? Les publicités imprimées informatiques les plus emblématiques de tous les temps

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si jamais vous voulez voir à quel point la technologie a progressé au cours des 50 dernières années, les publicités imprimées peuvent agir comme des capsules temporelles dune manière quaucun nombre de pages Wikipédia ou de photos de produits ne pourrait jamais.

Des kits informatiques de type Raspberry-Pi vendus par DigiComp aux premières calculatrices électroniques, aux méga machines mécaniques dIBM et au lancement de lApple 1, les anciennes publicités informatiques offrent un aperçu fascinant de ce qui était autrefois considéré comme la technologie phare, et ce qui était autrefois jugé «abordable».

Faites un voyage dans notre passé technologique avec cette sélection dannonces des années 60 aux années 90.

Digi Comp 1

Le Digi Comp 1 pourrait être considéré comme un précurseur du Raspberry Pi. Un ordinateur numérique, vendu sous forme de kit à partir de 1963 pour seulement 4,99 $, les premiers modèles de cette machine éducative étaient en polystyrène et en plastique. Ils pourraient être programmés pour jouer à des jeux basés sur les mathématiques, tels que le jeu de stratégie Nim, ainsi que pour effectuer des calculs en déplaçant ses fils et ses leviers. Cette publicité qualifie le «cerveau informatique électronique» du Digi Comp 1 de «miracle de lère spatiale moderne».

cran tactile HP 150

Prouvant que lécran tactile existe depuis beaucoup plus longtemps que beaucoup dentre nous ne le penseraient, cette double page du numéro de janvier 1984 de Forbes fait la publicité du Hewlett Packard 150. Lancé en octobre précédent, et développé sous le nom de code Magic, le HP Lécran des 150 nétait pas un écran tactile tel que nous les connaissons aujourdhui. Au lieu de cela, il se composait dun écran Sony CRT 9 pouces entouré démetteurs et de détecteurs infrarouges. Ce système a pu détecter la position de tout objet non transparent, cest-à-dire un doigt, et répondre en conséquence. Linconvénient de cette configuration est que les petits trous contenant les émetteurs et les détecteurs pourraient se remplir de poussière, provoquant une panne de lécran.

Ordinateur personnel Apple

Comme le prix des PC dans les années 1970 et 80 les a mis hors de portée du consommateur quotidien, beaucoup ont été achetés et commercialisés dans des entreprises, comme le prouve cette publicité quelque peu bizarre dApple. Non seulement il est modélisé par un homme daffaires moustachu, mais Apple énumère toutes les façons dont ses ordinateurs peuvent être utilisés pour prévoir les modèles commerciaux et le fait en le comparant à «loutil commercial séculaire», une boule de cristal. Au moment de cette annonce, Apple déclare que plus de 300 000 ordinateurs Apple avaient été vendus. Pour mettre cela en perspective, plus de 5,3 millions de Mac ont été vendus au cours des trois derniers mois de 2018 seulement.

HP MX65

Le prix de cet ordinateur de 1975 peut sembler élevé, mais il est encore plus incroyable de penser que cétait le prix de remise de gros si vous en achetiez 50, plus en argent moderne qui équivaut à 83k $ [3]. Pourtant, à une époque où Apple et IBM promettaient des kilo-octets, 15 mégaoctets représentaient une informatique de niveau supérieur. La taille et le prix du MX65 le visaient carrément pour les grandes entreprises.

Calculatrice de poche Sinclair

Les innovations développées par des sociétés telles que Friden ont ouvert la voie à la calculatrice de poche de Sinclair, illustrée dans cette publicité Playboy de 1973. En la positionnant comme un symbole de statut, la publicité la décrit comme «la calculatrice électronique la plus légère et la plus fine du monde», avec un son remarquablement similaire à le type de langage quApple utilise désormais pour ses propres appareils. Il était considéré comme un accessoire de mode, Sinclair la vendu dans les grands magasins et les bijoutiers.

Calculatrice lectronique par Friden

En tant que précurseur des premiers ordinateurs personnels, cette calculatrice électronique de Friden a joué un rôle fondamental dans le passage des grandes machines mécaniques aux appareils de bureau et compacts au début des années 1960. Son logiciel de calcul était dune grande portée dans ses capacités et lécran utilisé sur le Friden 130 représentait une nouvelle avancée car il prouvait que de tels écrans pouvaient être fabriqués à un prix relativement bas. Cela dit, cette publicité le répertorie comme ne coûtant «que 1 695 $», bon marché par rapport aux machines précédentes mais à peine une bonne affaire. Lannonce montre également que le Friden 130 est commercialisé en tant quoutil éducatif, mais il était également courant dans les services de paie et de comptabilité.

Ordinateur Tandy

Lun des premiers ordinateurs commercialisés auprès des consommateurs et des écoles, le TRS-80 Color Computer 2, également connu sous le nom de Tandy Color Computer ou CoCo, a été mis en vente en 1983. Vendu exclusivement dans les magasins Radio Shack, des ordinateurs CoCo connectés à un téléviseur et, comme le décrit lannonce, pourrait être utilisé pour «préparer un budget familial», jouer à des jeux et apprendre aux enfants à lire et à écrire à laide de logiciels éducatifs comme Disney et Sesame Street. Sa capacité à jouer à des jeux la opposé au Commodore 64 pourtant son logiciel éducatif lui a donné un USP significatif. Il a été succédé en 1986 par le Color Computer 3.

Apple II

De nombreuses publicités des débuts de linformatique personnelle ont consacré de vastes magazines immobiliers à expliquer les tenants et les aboutissants et les avantages de lacquisition dun PC. Avec lApple I coûtant 666,66 $, léquivalent de près de 3000 $ en termes modernes, cétait une vente difficile. À tel point que Apple a placé cette annonce visant à aider les lecteurs de Playboy à acheter un ordinateur personnel. Il vous fallait encore un certain savoir-faire technique pour programmer et utiliser lApple II, mais comme lexplique lannonce: "Plus vous en apprendrez sur les ordinateurs, plus votre imagination exigera. Vous aurez donc besoin dun ordinateur qui évolue avec vous. au fur et à mesure que vos compétences et votre expérience des ordinateurs grandissent. Cest Apple. "

Commodore 64

En parlant du Commodore 64, cette publicité vise les prix élevés exigés dApple, dIBM et de Tandy avec le slogan: «Si les ordinateurs personnels sont pour tout le monde, comment se fait-il quils ne coûtent à personne?» Il décrit le Commodore 64 à 600 $ comme un ordinateur de grande puissance pour lequel vous navez pas besoin de contracter une deuxième hypothèque et promet la possibilité de jouer à des jeux «formidables». Ce marketing a certainement porté ses fruits. Commodore Computers a dominé 40% du marché au cours des années 1980, devançant IBM, Apple et Atari.

Ordinateur Imsai avec un disque dur de 10 Mo

Et cette beauté? Un ordinateur Imsai avec un disque dur de 10 Mo pour seulement 5995 $! Quelle affaire. 64K ou RAM, un processeur 8 bits et un moniteur 12 pouces aussi. Quelle bête! Incroyablement, ce prix équivaut à un peu moins de 19 000 $ en argent daujourdhui.

IBM Personal Computer

Fidèle à sa parole, lune des «bonnes choses» à venir était lordinateur personnel IBM, sorti une décennie plus tard. Lancé il y a près de 40 ans, en août 1981, lIBM PC a marqué un tournant pour lentreprise ainsi que pour lindustrie dans son ensemble. Les ordinateurs IBM précédents pouvaient coûter jusquà 9 millions de dollars [1], occuper des pièces entières et nécessiter des unités de climatisation et 60 ingénieurs pour fonctionner. Les premiers modèles de PC de la société ont non seulement réduit cette technologie, mais lont fait à un prix «abordable». Cette annonce joue jusquà présent, même si un lecteur de disquette de 64 Ko pour 2108 $ ne semble pas aussi abordable maintenant.

IBM Computing

Sappelant «lentreprise derrière lordinateur», cette double page tirée dun numéro de 1971 du magazine Time présente la gamme dordinateurs, de lecteurs de bande, dunités de stockage dIBM ainsi que 88 programmes informatiques. Initialement réservée aux grandes entreprises hautement spécialisées, cette publicité voulait mettre en valeur sa technologie destinée aux «hommes daffaires, scientifiques et éducateurs» et nétait «que le début de bien dautres bonnes choses à venir».

Apple I

8K octets de RAM dans 16 puces! 960 caractères faciles à lire! Cette publicité pour lApple I original, ou Apple Computer I, comme le décrit lannonce, est à lopposé du marketing flashy et élégant de lentreprise aujourdhui. Cétait bien avant quApple ne devienne un nom de famille mondial - trois décennies avant le lancement de liPhone - et lorsque linformatique personnelle en était encore à ses balbutiements. Cette publicité particulière a été publiée dans les numéros de septembre et doctobre du magazine Interface Age en 1976. Elle a été en vente pendant seulement 18 mois avant que son successeur, lApple II, soit en vente.

IBM 5110

À partir de 1978, cette publicité tente de vendre lIBM 5110 à 18 000 $ comme abordable et «facile à utiliser».

Si facile à utiliser, lannonce dit que "... vos propres employés pourraient apprendre à faire fonctionner le 5110 en quelques jours seulement".

Incroyable.

Disque dur XComp 10 Mo

Le voici, le disque dur que vous attendiez. 10 Mo de stockage pour le prix exceptionnel de 3398 $.

Ce merveilleux morceau de bonté du disque dur peut être accompagné dun logiciel de test et de formatage si vous en avez besoin et promet 10 fois moins derreurs que les lecteurs de disquettes.

La spartiate

Le Spartan était une mise à niveau de 599 $ pour votre Commodore 64 qui ajoutait la prise en charge du logiciel et du matériel Apple II ainsi que dautres points forts tels que lextension de RAM 64K, quatre emplacements pour cartouches et un prix abordable.

Plutôt que dacheter un Apple II, les acheteurs étaient simplement encouragés à modifier leur Commodore 64 à la place. Une vraie merveille.

Sinclair ZX80

Le Sinclair ZX80 a fait des déclarations audacieuses comme étant un "ordinateur puissant et complet" capable de "faire correspondre ou surpasser dautres ordinateurs personnels coûtant plusieurs fois plus".

Il prétend également être facile à utiliser avec la langue de base, ce qui le rend simple à programmer sur votre téléviseur. Lannonce promettait même que vous écririez des programmes complexes en une semaine.

Vous ne pouviez commander le ZX80 que par courrier postal, mais il était assorti dune garantie de remboursement de 30 jours, donc cétait quelque chose.

Apple II Plus

LApple II Plus était un système informatique «complet» fourni avec Basic, un étui de transport léger et diverses options, y compris un «logiciel professionnel».

Cet ordinateur sest vendu 380 000 unités avant dêtre obsolète, ce qui est assez impressionnant compte tenu de la qualité de cette annonce. Apple a sûrement parcouru un long chemin.

La machine dimagination

LAPF Imagination Machine était un mélange dordinateur personnel et de machine de jeu vidéo sorti en 1979. Cétait vraiment un spectacle, avec un design destiné à rivaliser avec loffre dAtari à lépoque.

La Machine Imagination prétendait offrir plus pour son prix que la majorité des autres machines disponibles à lépoque. Et il est même venu avec deux contrôleurs de jeu intégrés pour que vous puissiez non seulement programmer dessus, mais aussi jouer jusquà ce que votre cœur soit satisfait.

Arcade vido Sears

À la fin des années 1970, Atari avait une relation avec la marque de vente au détail américaine Sears, ce qui signifiait que cette dernière société était vue en train de vendre lAtari VCS rebaptisé «Sears Video Arcade».

Sears a même pris des jeux Atari et les a également renommés avec différents titres.

Le Sears Video Arcade a promis 27 jeux vidéo passionnants avec lesquels jouer et une prise en charge de la télévision couleur, ainsi quun prix bas dun smidge de moins de 180 $.

Atari 400

LAtari 400 était un système informatique personnel qui mettait laccent sur léducation, en aidant les enseignants à créer des programmes informatiques sur divers sujets différents, allant de lhistoire aux principes de léconomie.

LAtari 400 avait également quatre ports joystick, mais bien quil soit un produit Atari, il avait très peu de jeux à jouer.

Écrit par Victoria Woollaston. Édité par Adrian Willings.