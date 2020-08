Comment améliorer vos performances de jeu avec des SSD NVMe ultra-rapides

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons déjà écrit sur la façon de construire votre propre PC de jeu, mais si vous nen avez pas récemment construit un ou si vous navez pas pris le temps dexaminer les différentes options de stockage disponibles, vous ne réaliserez peut-être pas les possibilités.

Les disques SSD NVMe sont le plus récent standard de Solid State Drive. Ces modules offrent des vitesses de lecture et décriture extrêmement rapides qui peuvent améliorer les performances de vos jeux en réduisant les temps de chargement, en minimisant la durée dinstallation et en améliorant également lexpérience globale de votre système dexploitation.

Ils sont également remarquablement faciles à installer. Nous sommes là pour vous montrer comment.

Ces disques offrent des vitesses de lecture fantastiques qui laissent les disques durs traditionnels à plateau et même dautres disques SSD dans la poussière. Pour vous donner une idée de la différence, la plupart des disques SSD ont des vitesses de lecture denviron 500 Mo / sa seconde. Les disques NVME haut de gamme, en comparaison, sont capables denviron 5000 Mo / s ou plus.

Profitez de la technologie de la carte mère PCIe gen 4 avec les derniers disques NVMe et vous pouvez obtenir des vitesses vraiment époustouflantes.

En termes réels, cela signifie que si vous installez Windows sur ces lecteurs, vous constaterez que votre ordinateur démarrera en quelques secondes. Très souvent, un clin dœil. La plupart des ordinateurs portables modernes sont équipés de disques NVMe pour cette raison: des vitesses de chargement incroyables conduisent à une expérience utilisateur beaucoup plus satisfaisante.

Pour les joueurs, les disques NVMe garantissent que les jeux se chargent plus rapidement. Il est inutile dattendre des écrans de chargement ennuyeux et dans les jeux multijoueurs, vous aurez lavantage car votre jeu se chargera probablement avant vos concurrents.

Les temps dinstallation sont également considérablement réduits. Ces lecteurs ne vous aideront pas à télécharger des jeux plus rapidement, mais ils garantiront que le jeu est installé le plus rapidement possible et que vous êtes dans laction dès que possible.

Si vous êtes le genre de joueur qui aime lenregistrement et la diffusion en continu, ces lecteurs peuvent également vous aider. Il est plus facile déditer des vidéos lorsquelles sont rapides à charger ou à transférer sur votre machine.

Notre chose préférée à propos des disques NVMe est cependant leur facilité dinstallation.

La plupart des cartes mères modernes prennent en charge les disques NVMe via un slot M.2. Ce sont de simples emplacements qui vous permettent de brancher votre disque NVMe directement sur votre PC sans aucun câble supplémentaire. Tout ce que vous avez à faire est de brancher le lecteur et de le visser.

Nous vous recommandons dabord de consulter le site Web du fabricant de votre carte mère pour votre appareil concerné pour voir sils incluent des emplacements M.2 dans la conception. Si ce nest pas le cas, ne vous inquiétez pas car il existe une deuxième façon dinstaller avec un adaptateur PCI-e que nous vous montrerons également.

Avant de commencer, assurez-vous de débrancher votre ordinateur du secteur et de vous mettre à la terre avec un bracelet antistatique pour éviter dendommager votre machine ou le lecteur pendant le processus.

Létape suivante consiste à trouver un emplacement M.2 disponible sur votre carte mère. Ceux-ci peuvent être trouvés en vérifiant le manuel de la carte mère ou en recherchant les marquages sur la carte mère elle-même. Il y a généralement un ou plusieurs emplacements disponibles.

Létape suivante consiste à retirer le lecteur NMVe de son emballage, à linsérer dans cette fente et à le visser fermement. Vous trouverez généralement les vis appropriées fournies avec les pièces fournies avec votre carte mère ou fournies avec le lecteur lui-même.

Cest vraiment aussi simple que cela.

Vous devez maintenant démarrer Windows et enregistrer ce lecteur dans votre système dexploitation avant de pouvoir lutiliser. Ce guide vous montre comment procéder .

Nous vous recommandons également de rechercher les logiciels des fabricants de SSD NVMe, car il y aura souvent des applications pour aider à améliorer les performances, à surveiller les disques et à résoudre les problèmes.

Si vous navez plus despace sur votre carte mère pour les lecteurs M.2 ou si votre carte mère ne dispose pas dun emplacement que vous pouvez utiliser, il existe dautres options.

Vous pouvez acheter des adaptateurs qui vous permettent dinstaller des disques M.2 dans un emplacement PCIeX4 libre. Cela signifie que vous pouvez toujours profiter des améliorations de vitesse et augmenter facilement les performances de votre machine. Ce qui est bien, cest que ces adaptateurs ne coûtent pas cher non plus.

Nous vous recommandons de vérifier que votre carte mère prend en charge ce type de mise à niveau avant de lessayer.

Comme pour linstallation standard, linstallation de cette manière est également très simple et le processus est similaire. Branchez simplement votre disque NVMe dans ladaptateur et vissez-le comme vous le feriez pour le fixer à votre carte mère.

Létape suivante consiste à trouver lemplacement PCIeX4 vide sur votre carte mère. Encore une fois, vous pouvez le trouver en consultant le manuel de la carte mère, le site Web du fabricant ou via les marquages sur la carte mère elle-même. Le nôtre ressemble à ceci:

Une fois que vous lavez trouvé, retirez la vis moletée à larrière de votre machine qui saligne avec cet emplacement. Retirez ensuite la plaque arrière pour vous donner un accès complet. Vous pouvez maintenant installer le nouvel adaptateur PCIe et linsérer fermement mais soigneusement en place. Ensuite, remplacez simplement la vis pour la fixer.

Comme pour linstallation standard, il ny a pas besoin de fils ou de câbles dalimentation supplémentaires. Cest un processus dinstallation simple et cest fantastique.

Une fois cela fait, rebranchez votre machine, allumez-la et accédez à Windows pour enregistrer le nouveau lecteur.

Il existe un certain nombre de disques SSD NVMe disponibles à lachat. Avec de nombreux disques plus rapides et meilleurs qui sont libérés tout le temps. La plupart des disques ne sont capables de contenir que 2 To de données maximum pour le moment et à cette taille, ils sont presque chers.

Cependant, cela vaut la peine de payer un supplément pour les plus grandes tailles, comme si vous grignotez un disque bon marché de 250 Go, vous constaterez bientôt quil se remplit. Windows 10 occupe environ 10 Go despace et de nombreux jeux modernes peuvent occuper énormément de place . Red Dead Redemption 2 est de 150 Go, tout comme Flight Simulator, Call of Duty Modern Warfare est maintenant de 200 Go. Vous verrez bientôt quil vaut mieux aller plus grand.

Nous avons essayé plusieurs disques durs ces dernières années, le WD Black SN750 est lun dentre eux et est spécialement conçu pour les joueurs. Il existe également une version de cet appareil à venir avec un dissipateur thermique conçu par EKWB pour améliorer encore les performances avec une finition de conception impressionnante.

Le WD Black SN750 utilise également le logiciel de tableau de bord SSD de Western Digital qui comprend une option «mode de jeu» pour améliorer encore les performances.

La gamme de disques Samsung Evo est également très appréciée et recommandée par beaucoup comme plus rapide, fiable et superbe pour toute utilisation.

Le Seagate Firecuda 520 est spécialement conçu pour les cartes mères PCIe gen 4 et atteint 5000 Mb / s, ce qui en fait lun des plus rapides que nous ayons testés.

À la fin de la journée, chacun de ces disques offre des performances époustouflantes, un temps de chargement plus rapide et une joie de jeu sur PC. Ce que vous achetez dépendra de vos plans et de votre solde bancaire.

