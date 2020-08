Comment améliorer votre espace de jeu avec un éclairage, des sièges, des mises à niveau sonores et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous avez une machine de jeu incroyable et un espace de jeu dédié pour en profiter, mais si vous avez déjà mis à niveau votre PC de jeu au maximum, que pouvez-vous faire dautre pour améliorer votre zone de jeu? Outre lajout dun réfrigérateur à bière, dun masseur de pieds et dune chaise de jeu sophistiquée, bien sûr.

Nous sommes à la recherche de moyens daméliorer notre expérience de jeu pour la rendre encore un peu plus snazz. Il savère quil existe un certain nombre de kits assez impressionnants que vous pouvez ajouter à votre système pour le rendre encore plus incroyable. Certains dentre eux ne sont même que des mises à jour logicielles.

Il y a quelque temps, Philips a annoncé une nouvelle mise à jour de sa gamme déclairage intelligent qui permettait de créer des «zones de divertissement» dans votre maison où les lumières pourraient être synchronisées avec votre téléviseur si vous disposiez du bon équipement.

Désormais, une mise à jour de Philips Hue Light Sync signifie que vous pouvez facilement configurer les lumières Hue pour répondre à ce qui se passe sur votre PC ou Mac.

Pour les joueurs, cela signifie un éclairage immersif et réactif qui change en fonction de ce qui se passe dans le jeu auquel vous jouez.

Si vous possédez déjà des lampes Philips Hue, la configuration est un jeu denfant. Téléchargez simplement loutil Philips Hue Sync pour votre ordinateur, connectez-le à votre pont Hue, à votre zone de configuration et de divertissement pour inclure les bonnes lumières et vous êtes absent.

Les paramètres ici vous permettent de tout faire, de faire en sorte que les lumières répondent à lutilisation générale de lécran, aux jeux, à la musique et aux vidéos, ainsi que dajuster la façon dont les lumières répondent à chacune. Si vous avez une configuration multi-écrans, vous pouvez choisir votre écran préféré pour que lapplication réponde et même configurer des raccourcis clavier pour basculer rapidement entre les modes.

Cette configuration fonctionne avec toutes les lumières Philips Hue de couleur que vous avez dans votre zone de jeu, cest donc une configuration facile pour commencer.

Si vous navez pas déclairage actuellement, nous vous recommandons dacheter un kit Philips Hue LightStrip and Bridge. Cest un excellent moyen dajouter un rétro-éclairage à votre zone de jeu et daméliorer vraiment votre expérience de jeu.

Bandes déclairage RVB personnalisables pour les jeux sur PC

Options déclairage personnalisées contrôlées par logiciel

Jusquà 40 LED au total

Convient aux moniteurs de différentes tailles

Si vous êtes le genre de personne qui aime le rétroéclairage lumineux et coloré de votre moniteur de jeu, alors NZXT a la solution pour vous.

Le kit déclairage RVB ambiant NZXT HUE 2 V2 comprend des bandes LED compatibles RVB qui vous permettent de rétro-éclairer votre moniteur en toute simplicité. Ces bandes sont disponibles en différentes longueurs avec jusquà 10 LED par bande. Vous pouvez également acheter différents kits pour des moniteurs de différentes tailles afin que HUE 2 sadapte à tout, des moniteurs 21 pouces aux ultra-larges 35 pouces.

HUE 2 V2 est une version améliorée dun kit précédent qui est désormais encore plus facile à installer.

Le kit comprend des lingettes de nettoyage, une poignée de bandes LED, un boîtier de commande et des câbles dalimentation.

Le processus dinstallation vous oblige simplement à faire passer les bandes sur le dessus et les côtés de larrière de votre moniteur. Ces bandes se connectent ensuite à un boîtier de commande qui se branche sur votre PC et sur une alimentation.

Ces bandes RVB collantes sont, pour la plupart, un jeu denfant à installer. Des instructions faciles à suivre vous indiquent où placer au mieux les bandes de différentes longueurs en fonction de la taille de votre moniteur pour tirer le meilleur parti de léclairage. Nous avons installé le kit sur un écran ultra-large de 34 pouces et utilisé HUE 2 pour remplir notre bureau et nos environs dun superbe éclairage RVB.

Des fonctionnalités de conception intelligentes vous permettent de ranger les câbles à labri des regards, notamment en collant le boîtier de commande à larrière du moniteur. Le kit récemment mis à jour comprend également des boîtiers de connexion à 90 degrés, ce qui les rend beaucoup plus faciles à installer. Il nest pas nécessaire dessayer de plier les câbles dans des angles inconfortables pour les mettre en place et le tout est essentiellement une affaire plug-and-play.

Une fois installés et branchés, ces lumières peuvent ensuite être contrôlées via le logiciel CAM .

Le logiciel donne accès à une variété doptions de personnalisation qui rendent ce kit très flexible. Les options déclairage comprennent de nombreux préréglages de couleurs qui peuvent être personnalisés selon vos goûts. Y compris la possibilité de le modifier sur deux canaux différents et de le régler sur nimporte quoi, des couleurs fixes à la respiration, à la décoloration, aux pulsations ou à londulation dans une variété de couleurs qui comprend des options arc-en-ciel.

Des options déclairage plus intelligentes incluent le réglage des lumières pour changer de couleur en fonction des statistiques de votre PC - lajustement pour afficher les changements de température dans votre carte graphique ou votre CPU, par exemple.

Si vous êtes obsédé par les fréquences dimages, mais que vous ne voulez pas quun compteur saffiche constamment pendant que vous jouez, vous pouvez même régler les lumières pour quelles changent en fonction du FPS que vous obtenez.

Le kit déclairage ambiant HUE 2 V2 vous permet également de vous synchroniser avec la musique et laudio en fonction des niveaux, des basses ou du gain. Si cela ne suffit pas, vous pouvez également profiter des paramètres pour répondre aux événements du jeu. Cest aussi notre fonctionnalité préférée. Connu sous le nom de «Mode ambiant», ce paramètre modifie les couleurs le long des bords du moniteur pour quelles correspondent à ce qui est affiché à lécran. Cela signifie que sil y a une journée ensoleillée dans le monde du jeu, vous obtenez une belle teinte bleue sur le dessus de votre moniteur et une lueur dherbe verte en bas. Cet éclairage ambiant augmente ou diminue ensuite la luminosité et la couleur pour correspondre à votre environnement. Cette fonctionnalité offre une expérience étonnamment plus immersive dans vos jeux préférés et illumine vraiment bien la pièce.

Le mode ambiant fonctionne également sous Windows, vous pouvez donc même diffuser Netflix avec une vue rétroéclairée synchronisée agréable.

Si vous voulez un système déclairage entièrement personnalisable qui ne vous ruinera pas, cest tout. À environ 99,99 $ / 89,99 £, il sagit dun système abordable qui constitue un excellent ajout à votre espace de jeu.

Le kit de démarrage comprend 2 bandes de 450 mm et 2 bandes lumineuses de 250 mm avec 84 LED RVB au total

Diffuseurs de lumière intégrés

iCue compatible avec la synchronisation des liaisons déclairage entre les produits Corsair

Installation et extension simples

Si vous êtes investi dans lécosystème Corsair RGB ou même si vous voulez juste un éclairage RGB incroyablement atmosphérique pour larrière de votre moniteur, le kit iCue LS100 peut être la solution pour vous.

Ce kit est différent des autres systèmes de rétroéclairage de moniteur de cette liste de plusieurs manières. Premièrement, les bandes ne sont pas les bandes LED traditionnelles que vous avez lhabitude de voir, mais plutôt des bandes déclairage ambiant diffuses remplies de lumières LED.

Ces bandes sadaptent à larrière de votre moniteur en utilisant un mélange dautocollants et daimants 3M et sont (de loin) les plus faciles que nous ayons utilisées. Bien que le processus dinstallation soit un peu fastidieux au début, il est facile dajuster les bandes et lemplacement des aimants pour assurer un ajustement sûr à larrière de votre moniteur afin quils ne tombent pas constamment.

Deux grandes bandes de 450 mm traversent le haut et le bas de votre moniteur, avec deux bandes plus courtes de 250 mm sur les côtés. Ceux-ci sont ensuite tous en boucle dans un boîtier de commande qui se connecte ensuite à votre machine de jeu.

Le kit est également extensible avec des achats supplémentaires pour ladapter aux configurations à deux moniteurs et aux moniteurs plus grands. Nous lavons testé sur un écran super ultra-large Samsung de 49 pouces et avons réussi à utiliser le kit de démarrage standard et un kit dextension de 450 mm pour remplir notre zone de jeu dun rétroéclairage fantastique.

Ce kit déclairage est également compatible avec le logiciel iCue de Corsair, ce qui signifie que vous pouvez le synchroniser avec dautres périphériques Corsair, ventilateurs, bandes RVB et plus encore. Dans le logiciel, vous pouvez également régler léclairage pour quil réponde aux lumières et aux couleurs de votre écran (synchronisant ainsi avec vos jeux) ou pour visualiser le son de la musique ou des sons de jeu.

Notre partie préférée de ce système est les diffuseurs intégrés qui diffusent la lumière et remplissent votre bureau, vos murs et votre pièce dune lueur satisfaisante.

Éclairage RVB sur divers périphériques de jeu

Synchronisation de léclairage via le logiciel Corsair iCue

Paramètres déclairage entièrement personnalisables

Éclairage dynamique basé sur les événements du jeu

Si vous avez vu notre guide pour créer votre propre PC de jeu , vous savez que Corsair propose un certain nombre de ventilateurs RVB et doptions déclairage pour votre machine. Ceux-ci fonctionnent comme des mises à niveau brillantes de votre plate-forme de jeu ou dans le cadre de la construction lorsque vous mettez tout cela ensemble.

Comme dautres fabricants de périphériques de jeu, Corsair vend également des souris , des casques et des claviers de jeu prenant en charge léclairage RVB. Désormais, grâce à une mise à jour récente du logiciel de lentreprise, vous pouvez synchroniser léclairage sur tous ces appareils.

Le nouveau logiciel Corsair iCue vous permet de créer des effets déclairage qui fonctionnent sur chacun de vos appareils. Que ce soit pour sassurer que toutes les couleurs correspondent ou regarder les lumières se déplacer sur le clavier et la souris dans votre étui, puis revenir en arrière.

Il existe une variété de paramètres et deffets différents disponibles ici et nous devons dire quils sont tous assez impressionnants. Surtout si vous êtes fan de la personnalisation de léclairage RVB. Une multitude doptions de personnalisation signifie que vous pouvez programmer votre configuration comme vous laimez et même la modifier en fonction de ce que vous faites.

Ces mises à jour incluent également la compatibilité avec certains jeux, ce qui signifie que le jeu peut modifier votre éclairage pour affecter votre expérience lorsque vous jouez.

Dans Far Cry 5 , par exemple, léclairage brille initialement dans les couleurs des étoiles et des rayures lorsque vous chargez le jeu, mais devient une brume rouge lorsque vous avez été repéré par des ennemis ou êtes en danger. Subtil ou non, cette synchronisation de léclairage et ce réglage dynamique sont impressionnants, incroyables et constituent une mise à niveau brillante pour toute configuration de jeu.

Nous utilisions le Corsair K95 Platinum, la souris Corsair Glaive et les ventilateurs LL120 RVB et les bandes déclairage RVB pour les tests et les résultats sont certainement spectaculaires. Si vous disposez déjà du matériel Corsair, il est assez facile de télécharger le nouveau logiciel - qui remplace les précédents logiciels Corsair Cue et Corsair Link et met toutes les commandes en un seul endroit.

Panneaux déclairage RVB personnalisables

Contrôlé par lapplication

Compatible Google Home, Amazon Alexa et IFTTT

Fonctionne avec Apple HomeKit

Si léclairage personnalisé fait appel, Nanoleaf est une autre excellente option pour mettre à niveau votre zone de jeu. Nanoleaf est un système déclairage entièrement personnalisable composé de panneaux déclairage triangulaires qui semboîtent dans diverses configurations différentes. Les limites sont principalement votre imagination et la taille de votre portefeuille.

Ces panneaux sont contrôlés par application via les smartphones Apple ou Android, mais sont également compatibles avec Google Home , Amazon Alexa et IFTTT, ce qui signifie quil existe de nombreuses options de flexibilité. Cela vous donne le pouvoir non seulement de personnaliser léclairage comme vous le souhaitez via votre téléphone, mais également de le contrôler avec votre voix ou de configurer des actions pour que les lumières réagissent de certaines manières - sallumer à certaines heures, séteindre lorsque vous aller au lit, etc.

Non seulement ces panneaux déclairage peuvent améliorer votre zone de jeu avec des options déclairage améliorées, mais ils peuvent également ajouter à votre expérience de jeu. Le kit de démarrage Nanoleaf comprend le module de mise à niveau Rhythm qui se branche sur lun des panneaux et modifie léclairage en fonction des sons quil capte - quil sagisse de musique jouant dans la pièce ou de sons de jeu sortant de vos haut-parleurs.

Vous pouvez facilement ajuster les couleurs des lumières dans lapplication et même choisir parmi une sélection de différentes nuances à parcourir en mode rythmique. Les résultats sont assez spectaculaires.

Nous aimons également la facilité dutilisation de ce système. Les triangles légers ont un port de chaque côté dans lequel sinsère un petit circuit en carton. Ceux-ci semboîtent ensuite, vous permettant de créer les différentes formes. Les panneaux collent à votre mur avec des autocollants 3M, linstallation et le montage sont donc un jeu denfant. Le système est livré avec un manuel dinstructions avec des formes suggérées, en fonction du nombre de panneaux que vous avez achetés et vous pouvez également obtenir des suggestions de lapplication elle-même.

Vous pouvez utiliser le propre générateur de mise en page de lentreprise pour suggérer des motifs pour votre mur si vous êtes à court didées. Nous vous recommandons certainement de planifier dabord la forme que vous souhaitez utiliser, car les panneaux ne sont pas faciles à démonter ou à déplacer une fois quils sont collés au mur.

Vous pouvez également acheter divers accessoires de montage pour un ajustement plus sûr ou même permettre un montage en angle, ce qui est un ajout intéressant si vous souhaitez passer dun mur à lautre. Un kit dextension est disponible à lachat si les neuf panneaux du kit de démarrage ne suffisent pas ou si vous pouvez combiner plusieurs kits de démarrage pour un magnifique design multi-panneaux.

Ces panneaux lumineux prennent en charge 16,7 millions de couleurs, y compris un certain nombre de blancs pour imiter le lever du soleil, le coucher du soleil et la lumière du jour brillante. Vous pouvez les remplir dune seule couleur ou choisir parmi une sélection de couleurs. Les palettes de couleurs soumises par les utilisateurs sont également disponibles pour être téléchargées facilement dans lapplication et nous avons adoré les designs simples comme le scintillement des étoiles la nuit.

Panneaux déclairage tactiles carrés de 6 pouces

Compatible avec jusquà 500 panneaux

Capable de 16,4 millions de couleurs

Si vous aimez le look des panneaux lumineux Nanoleaf, vous serez également enthousiasmé par Nanoleaf Canvas. Ce sont les nouveaux panneaux d éclairage intelligents de Nanoleaf qui offrent une fonctionnalité améliorée avec un design légèrement différent.

La toile est composée de carrés de lumière bord à bord qui, comme les panneaux dorigine, peuvent être reliés entre eux pour créer toutes sortes de formes et de motifs. La différence est que vous pouvez utiliser jusquà 500 panneaux Canvas et éventuellement remplir un mur entier (ou plus) avec un éclairage intelligent brillant.

Nanoleaf Canvas est compatible avec Google Home, Amazon Alexa et IFTTT, ce qui signifie que vous pouvez non seulement configurer ces lumières comme vous le souhaitez, mais vous pouvez également les contrôler de différentes manières.

Ces lampes intelligentes sont le moyen idéal pour embellir votre zone de jeu et ajouter un éclairage vraiment cool qui la distingue. Avec des microphones intégrés, Nanoleaf Canvas peut également être réglé pour réagir au son de la pièce, afin que vous puissiez faire danser les lumières au son de vos jeux, ce qui rend vraiment des sessions de jeu intéressantes.

Nanoleaf Canvas est actuellement disponible à lachat directement auprès de Nanoleaf ici .

Compatible avec Razer Synapse

Synchronisation de léclairage sur plusieurs appareils

Éclairage dynamique dans divers jeux

Si vous êtes intéressé par les panneaux lumineux Nanoleaf et que vous êtes également fan de léquipement de jeu de Razer, alors il y a de bonnes nouvelles car les mises à jour récentes de la technologie des deux sociétés signifient que ces appareils sont désormais compatibles en termes de synchronisation de la lumière.

Dans le logiciel Razer Synapse, vous avez la possibilité de sélectionner Nanoleaf comme "module" compatible une fois que cela est fait, vous pouvez ensuite synchroniser léclairage dans Chroma Studio. Cela signifie que vous pouvez faire correspondre les panneaux lumineux Canvas à léclairage de votre clavier, en choisissant parmi les différents effets déclairage et même en les personnalisant panneau par panneau.

Vous pouvez également choisir de synchroniser cet éclairage avec les jeux compatibles Razer Chroma (dont la liste ne cesse de sallonger ) pour une expérience de jeu plus immersive et intéressante.

Un autre point fort intéressant de cette intégration est que si vous avez des panneaux Nanoleaf Canvas, vous pouvez également personnaliser la fonctionnalité tactile pour effectuer des actions sur votre PC - lancement de programmes, saut / pause / lecture de musique, activation dun bouton sur votre clavier, etc.

Compatible avec Razer Synapse

Synchronisation de léclairage sur plusieurs appareils

Éclairage dynamique dans divers jeux

Lorsque Philips Hue Light Sync est arrivé pour la première fois, Philips sest associé à Razer pour lier léclairage à lécosystème Razer Chroma.

Cela signifie que si vous possédez des souris , des casques ou des claviers de jeu Razer compatibles Chroma, vous pouvez les associer à léclairage Philips Hue dans votre zone de jeu. Nous lavons fait avec la bande lumineuse Philips Hue et un certain nombre de projecteurs et les résultats ont été assez impressionnants.

La configuration est également assez simple. Tout dabord, vous devez ajouter un «groupe de divertissement» dans lapplication Philips Hue, puis connecter le module Philips Hue dans le logiciel Razer Synpase 3 . Le logiciel vous explique ensuite le couplage avec votre pont Philips Hue et vous êtes à peu près prêt à partir.

Une fois que tout est configuré, vous pouvez régler léclairage à votre guise. Plus important encore, lorsquil est allumé, votre équipement Razer et léclairage Philips Hue répondront de manière dynamique en fonction des jeux compatibles Razer Chroma auxquels vous jouez.

En jouant à Worms WMD, par exemple, léquipement Razer que nous utilisions a pris une belle nuance de rouge lorsque nous avons été explosés par des vers ennemis tandis que pendant le jeu normal, les touches principales étaient surlignées de différentes couleurs pour les rendre facilement accessibles.

Ce système permet non seulement une grande personnalisation de léclairage, mais permet également une synchronisation brillante sur un certain nombre dappareils. Razer propose également un système déclairage RVB sous la forme du kit de développement matériel Chroma . Cela peut être installé sur votre bureau, à lintérieur de votre machine de jeu ou à larrière des moniteurs pour offrir un éclairage plus synchronisé qui est facilement personnalisable dans le logiciel Synapse.

Écrit par Adrian Willings.