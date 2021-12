Comment construire et mettre à niveau votre propre PC de jeu extrême

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Construire votre propre PC de jeu peut être une expérience intimidante, excitante, éprouvante pour les nerfs et enrichissante. Fabriquer une machine par vous-même, avec une sélection de pièces électroniques, est un vrai plaisir. Cela vous permet également de fabriquer quelque chose qui vous est personnalisé et construit selon votre propre budget, vos spécifications et vos préférences.

La fabrication d'un PC de jeu peut vous faire économiser de l'argent par rapport à l'achat d'une machine pré-construite chez un détaillant ou vous permettre de créer une machine de jeu monstre qui exécutera des jeux sur des paramètres ultra pour les années à venir. Si vous cherchez à créer quelque chose qui peut gérer les jeux haut de gamme, le rendu vidéo et même le streaming, alors vous êtes au bon endroit.

Nous avons rassemblé le guide suivant pour montrer que vous devez créer une machine de jeu extrême comprenant toutes les pièces dont vous aurez besoin et pourquoi elles en valent la peine.

Avant de pouvoir commencer, vous devrez tenir compte de votre budget. Nous abordons cela en supposant que vous avez une bonne partie de l'argent qui brûle un trou dans votre poche et que vous souhaitez investir dans une puissance de jeu sérieuse.

Dans notre esprit, il vaut toujours la peine d'obtenir le matériel le plus récent en vue de la pérennité de votre système. Il est contre-productif de dépenser tout votre argent durement gagné pour quelque chose qui devra simplement être amélioré dans un an ou deux.

La joie absolue de construire votre propre PC de jeu est que si vous construisez des bases solides, vous n'aurez besoin de mettre à niveau que quelques pièces toutes les quelques années pour que votre PC continue de fonctionner pendant des années.

Cela vaut la peine de dépenser davantage pour les pièces essentielles de la machine - le processeur et la carte mère - car elles constituent la base de l'ordinateur et sont beaucoup plus difficiles à remplacer et à mettre à niveau à l'avenir.

Construire votre propre PC de jeu nécessite un certain nombre de composants différents. Il est important de faire vos recherches et de vous assurer que vous achetez les bonnes pièces pour votre PC et qu'elles fonctionneront toutes ensemble. Certaines spécifications de chaque composant affecteront cela et vous devez vous assurer que tout est correct avant même de passer votre commande.

Considérez la carte mère de jeu comme la base de votre PC de jeu extrême. Bien que chacun des composants joue son rôle, aucun d'entre eux ne pourrait fonctionner sans le support de la carte mère. Chaque périphérique du PC s'y connecte pour permettre à l'ordinateur de fonctionner.

Le choix de la carte mère qui vous convient dépendra d'autres facteurs. Il est essentiel de se rappeler d'examiner attentivement les spécifications de votre carte mère avant d'acheter d'autres pièces pour vous assurer qu'elles non seulement s'adapteront, mais qu'elles fonctionneront également avec votre système.

Comme notre objectif est de créer un PC de jeu extrême, nous avons choisi une carte mère adaptée. Ces cartes mères haut de gamme prennent en charge des masses de RAM, la possibilité d'installer plusieurs cartes graphiques et bien plus encore.

La carte mère que nous utilisons pour cette construction de PC extrême est la Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi . Cette carte mère prend en charge la RAM DDR5 jusqu'à des vitesses de 6400 MHz au format double canal. Ce sont trois choses différentes à garder à l'esprit en relation avec un seul composant.

Le double canal signifie simplement que deux bâtons de RAM fonctionnent par paires sur la carte mère. Vous devez en utiliser deux au minimum, mais vous pouvez remplir les quatre emplacements avec jusqu'à 128 Go de RAM au total.

La fréquence de la RAM est mesurée en MHz. Cettecarte mère est capable de prendre de la RAM avec une fréquence maximale de 6400MHz mais pas plus et pas moins de 4800MHz non plus. Vous devez vous assurer d'acheter de la RAM qui correspond à la bonne catégorie.

Tout cela peut sembler compliqué, mais il vous suffit de vous assurer d'avoir la bonne architecture (canal, MHz, type et taille) et cela fonctionnera.

L'unité centrale de traitement (CPU) est le cerveau qui alimente votre ordinateur. C'est une autre partie sur laquelle il est important de ne pas lésiner car elle fait beaucoup de travail pour les jeux, mais aussi pour d'autres tâches telles que le rendu de vidéos et la prise en charge du traitement pour la diffusion en continu si tel est votre plan.

Il existe deux principaux fabricants de processeurs : AMD et Intel . Ces fabricants fabriquent également une variété de processeurs avec différents chipsets. Afin de déterminer quel processeur correspond à quelle carte mère, vous devez d'abord choisir le fabricant, puis déterminer combien d'argent vous devez dépenser.

Prenons Intel comme exemple. Le modèle actuel de processeur Intel est la douzième génération de processeurs connue sous le nom d'Alder Lake. Ce sont les processeurs de jeu ultimes de la société avec beaucoup de puissance et un potentiel d'overclocking. Ils prennent également en charge les lecteurs NVMe PCIe gen 4, ce qui signifie des vitesses de chargement plus rapides pour Windows et vos jeux.

Ces processeurs sont des sockets LGA1700 - ce qui signifie que vous devez vous assurer que la carte mère que vous achetez peut accepter ce type de socket. Les cartes mères sont également vendues à dessein comme compatibles AMD ou Intel pour vous faciliter la tâche.

À un niveau de base, plus le nombre est élevé, plus le processeur est puissant. Nous avons un Intel Core i9-12900K pour cette version de jeu extrême sur la base du fait que nous voulons créer quelque chose qui peut gérer tout ce que vous lui lancez. C'est le produit phare actuel, mais vous pouvez opter pour quelque chose de moindre comme le i7-12700K si vous souhaitez économiser de l'argent pour ailleurs.

Ces processeurs de jeu haut de gamme sont chers, mais ils sont également incroyablement performants. Si vous envisagez de jouer en 4K, de diffuser sur Twitch et de monter des vidéos pour YouTube, vous ne serez pas déçu de la puissance de traitement ici.

Si vous ne voulez pas utiliser le même processeur que nous, Intel a un outil pratique pour trouver le bon processeur pour correspondre à votre carte mère ou vice-versa.

La RAM est la mémoire de l'ordinateur. Dans un PC de jeu, cela aide l'ordinateur à agir rapidement et efficacement pendant que vous jouez. Plus vous avez de RAM et plus la fréquence MHz est élevée, plus l'ordinateur peut fonctionner rapidement.

Avec les processeurs Intel de 12e génération, vous pouvez désormais profiter de la RAM DDR5. Ceci est plus rapide et offre de meilleures performances que les générations précédentes. Il convient de noter que la plupart des cartes mères plus anciennes ne prennent en charge que la DDR4 et que vous pouvez acheter des cartes mères LGA1700 qui fonctionnent avec la DDR4, mais dans cette version, nous utilisons la DDR5.

La taille de la RAM est mesurée en Go. Pour un PC de jeu extrême, plus il y a de RAM, mieux c'est, surtout si vous pouvez également vous permettre une RAM haute fréquence ou overclockable.

Nous suggérons que vous aurez besoin d'au moins 32 Go de RAM pour un jeu haut de gamme approprié. Ce montant est vraiment utile pour le streaming et la création de contenu. Vous seriez surpris de la quantité de RAM utilisée lors du rendu des vidéos. De plus, n'oublions pas à quel point Chrome peut être gourmand en RAM !

La bonne chose à propos de la RAM est que c'est l'une des choses les plus faciles à mettre à niveau dans un PC de jeu. Tant que vous achetez de la RAM qui correspond en termes de taille, de fréquence et de numéro de modèle, vous pouvez doubler la taille à l'avenir. Si vous voulez économiser de l'argent maintenant, achetez 16 Go pour commencer, puis mettez à niveau avec 16 Go supplémentaires à l'avenir.

Le bloc d'alimentation est le cœur battant de votre PC de jeu extrême. Il alimente toutes les pièces de votre machine. Il est essentiel que vous ne lésiniez pas ici, car si l'alimentation se défectait, cela pourrait entraîner de nombreuses autres pièces coûteuses.

Toutes les parties de votre build doivent y être branchées pour fonctionner. La carte mère prend la majorité de l'énergie et alimente certaines des autres pièces, mais la carte graphique, les disques durs et les ventilateurs auront également besoin d'énergie.

Vous devez également choisir un bloc d'alimentation suffisamment puissant pour faire fonctionner votre machine et toutes les pièces qu'elle contient. Les alimentations sont vendues en fonction de la puissance, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'elles sont capables de fournir. De manière générale, plus la puissance est élevée, plus le prix est élevé, mais plus gros n'est pas toujours mieux.

Si vous avez un bloc d'alimentation trop puissant, il ne fonctionnera pas aussi efficacement et peut augmenter votre facture d'électricité. Trop faible et l'alimentation ne donnera tout simplement pas assez de puissance aux pièces qui pourraient voir votre machine s'éteindre (ou pire) au milieu d'une partie.

Heureusement, il existe une calculatrice pratique que vous pouvez utiliser pour calculer cela - entrez tous les composants et utilisez-la pour calculer la puissance minimale dont vous avez besoin. Voyez quels résultats il rapporte, puis choisissez quelque chose avec un peu plus de puissance pour tenir compte des futurs appareils que vous pourriez ajouter.

Il existe un certain nombre d'options différentes en ce qui concerne le stockage de votre machine. Ceux-ci sont légèrement différents et varient en termes de prix ainsi que de vitesse et de taille de stockage.

Vous voudrez peut-être beaucoup d'espace de stockage pour enregistrer des photos, des vidéos et installer tous les jeux de votre collection. Alternativement, vous pouvez ne jouer qu'à un ou deux jeux et donc la vitesse de chargement et la réduction du décalage sont plus importantes. Vous pouvez également combiner les options suivantes pour maximiser le stockage de votre système.

Ces petites choses sont les options de stockage les plus récentes et les meilleures pour les PC de jeu extrêmes. Ils sont incroyablement rapides et offrent des vitesses de transfert ultra-rapides. Ces disques NVMe offrent plusieurs avantages. Installez Windows et les logiciels dessus et votre machine démarrera en un clin d'œil. Installez des jeux et vous raccourcirez les temps de chargement lorsque vous démarrez un jeu et l'attente entre les niveaux. Ils réduisent également ce que l'on appelle le "lag input" pendant le jeu, ce qui peut aider à améliorer vos prouesses de jeu.

À titre de comparaison, le disque dur traditionnel standard peut gérer environ 500 Mo/s par seconde tandis que certains disques NVMe gèrent 7 000 Mo/s. Ceci est également utile pour transférer et éditer des fichiers vidéo 4K.

Sur les PC de jeu modernes, ces disques sont faciles à installer. Ils s'adaptent souvent directement sur la carte mère. Il n'y a pas de câbles à brancher, ils sont donc très faciles à installer. Le seul inconvénient est qu'ils ne sont actuellement chers que si vous voulez une grande capacité de stockage.

Ces lecteurs de disque sont l'option de stockage la moins chère, mais aussi la plus lente. Ils offrent un espace de stockage de plus grande capacité pour moins d'argent que d'autres systèmes de stockage modernes comme les disques SSD.

Ils sont cependant plus lents, vous n'en ressentirez donc aucun avantage lors du démarrage de votre PC ou du chargement de jeux. Nous aimons toujours les inclure dans les versions PC pour sauvegarder des photos, de vieilles vidéos et installer une masse de jeux de notre bibliothèque Steam.

Les disques SSD classiques n'ont pas de pièces mobiles et peuvent transférer des fichiers plus rapidement que les disques durs traditionnels, mais pas aussi rapidement que les disques NVMe. Ces disques sont un juste milieu entre les disques NVMe ultra-rapides et les disques durs de grande capacité. Vous pouvez trouver ces disques avec plusieurs téraoctets de capacité pour stocker facilement tous vos jeux.

La carte graphique est le composant qui fait la majeure partie de la charge de travail lorsqu'il s'agit d'alimenter vos jeux.

Les cartes graphiques les plus récentes exécuteront les derniers jeux sur des paramètres ultra et prendront en charge 8K tout en offrant également des fréquences d'images décentes. Le résultat est des graphismes incroyables qui vous laisseront baver sur votre clavier. Ces appareils ont cependant un prix élevé et, outre le processeur extrême, ils sont probablement le composant unique le plus cher que vous ajouterez à votre machine.

Les cartes graphiques sont produites par deux fabricants - Nvidia et AMD. Ceux-ci varient en prix et en puissance. Nous visons à créer une machine de jeu haut de gamme, donc la série 20 de cartes graphiques de Nvidia est le summum actuel. Ces cartes prennent en charge le RTX Ray Tracing et offrent des visuels époustouflants dans une variété de jeux les plus modernes ainsi que des performances de jeu époustouflantes.

Une autre considération pourrait également être la réalité virtuelle . Si vous souhaitez construire une machine de jeu capable d'exécuter la réalité virtuelle, vous devez connaître les spécifications système minimales du HTC Vive Pro 2 ou du HP Reverb G2 .

Ces deux appareils nécessitent une carte graphique décente. Cela vaut la peine de payer pour la puissance graphique supplémentaire pour tirer le meilleur parti de la réalité virtuelle.

Le refroidissement est un élément important de tout PC de jeu, encore plus avec un PC de jeu extrême que vous allez passer à l'essoreuse. Les composants de votre boîtier devront également être conservés au frais, notamment le processeur.

Les processeurs modernes font beaucoup de travail et deviennent très chauds lorsque vous jouez. Les garder au frais est essentiel - non seulement pour les empêcher de surchauffer et de se casser, mais aussi pour assurer le bon fonctionnement du PC et des jeux ininterrompus.

Pour cette construction, nous avons utilisé un Noctua NH-D15S . Il s'agit d'un refroidisseur d'air haut de gamme hautement recommandé et bien pensé. Nous avons choisi ce modèle non seulement pour correspondre à notre système, mais aussi pour s'adapter à la conception de notre carte mère. Vous devez tenir compte de votre carte mère et de votre boîtier lors de l'achat d'un refroidisseur pour vous assurer qu'il s'adaptera. Noctua dispose d'un outil de compatibilité utile pour vérifier cela.

Les boîtiers d'ordinateur sont disponibles dans une gamme de tailles, de formes, de couleurs et de fonctionnalités différentes. Le type de boîtier que vous achetez aura un impact sur la construction de votre machine de jeu.

La principale différence est la taille. Les boîtiers sont disponibles en tour complète, tour moyenne, ATX, micro-ATX, mini-ITC et plus encore.

Les boîtiers plus grands offrent également plus de place pour les cartes graphiques lourdes et les masses de périphériques. Un grand boîtier pour PC de jeu facilite également l'assemblage de la machine car vous aurez plus d'espace pour travailler, plus d'endroits pour cacher les câbles, mais surtout beaucoup d'espace pour que l'air puisse circuler à travers le boîtier.

Les grands boîtiers offrent également d'autres fonctionnalités telles que plus de baies de stockage pour les disques durs et plus d'espace pour les ventilateurs de boîtier et les radiateurs de dissipateur thermique. Dans ce cas, nous utilisons un Lian-Li O11 Dynamic Mini, petit mais puissant, capable de prendre en charge les cartes mères ATX et offrant également beaucoup de place pour le refroidissement.

La plupart des boîtiers de PC de jeu décents sont livrés avec un certain nombre de ventilateurs de boîtier différents qui sont branchés directement sur la carte mère et alimentés pour garder le boîtier au frais. Vous avez également la possibilité d'acheter des ventilateurs supplémentaires pour maximiser le flux d'air, ainsi que d'ajouter des ventilateurs RVB pour ajouter un éclairage personnalisé à la conception. Si vous dépensez autant d'argent, vous pourriez aussi bien le faire paraître génial.

Jetez un œil aux boîtiers proposés, assurez-vous de choisir celui qui convient à votre carte mère et voyez avec quels ventilateurs elle est fournie et quels extras vous pouvez ajouter. Ici, nous utilisons des ventilateurs Noctua NF-A12x25 qui offrent des performances de refroidissement premium sans aucun RVB.

L'une des pièces les moins chères que vous achèterez. Il s'agit d'une sangle qui s'attache à votre poignet et vous l'utiliserez lors de la construction de votre PC de jeu. L'électricité statique qui s'accumule dans votre corps peut faire griller les composants électroniques de votre ordinateur pendant que vous construisez, c'est donc une précaution qui en vaut la peine. Se tromper pourrait entraîner la friture accidentelle de pièces incroyablement chères et vous faire pleurer dans votre bière.

La pâte thermique est un autre achat bon marché mais essentiel. Il s'agit d'une pâte de refroidissement qui se place entre le processeur et le dissipateur thermique/système de refroidissement. Il aide à la convection et au refroidissement et garantit que votre PC fonctionnera comme il se doit. Ne lésinez pas ici, mais vous ne dépenserez pas non plus la terre. Il convient de noter cependant que le système de refroidissement liquide de Corsair est livré avec une pâte thermique pré-appliquée, ce qui facilite grandement la vie.

Une fois que vous avez acheté toutes les pièces et attendu avec impatience qu'elles arrivent chez vous, le vrai plaisir commence.

Assembler les pièces peut être une expérience intimidante, en particulier lors de la construction d'une machine de jeu uber comme celle-ci avec des pièces coûteuses. Avec notre aide, vous constaterez que c'est relativement facile et une fois que tout est fait, vous aurez une machine de jeu géniale que vous avez créée vous-même. C'est une expérience incroyablement satisfaisante et vous serez probablement accro par la suite.

Avant de plonger dans les détails, il y a quelques points à retenir qui aideront la construction à se dérouler plus facilement :

La construction d'un PC se termine généralement par un excès de fils/câbles, de vis et de pièces dont vous n'avez pas besoin. Ne paniquez pas si cela se produit.

Les versions complètes de PC peuvent inclure des câbles qui ne se connectent à rien et cela peut ne pas être un problème. Encore une fois, ne paniquez pas.

Utilisez toujours un bracelet antistatique pour éviter de détruire les pièces électroniques.

Ne commencez pas à attacher les câbles jusqu'à la toute fin, au cas où vous auriez quelque chose au mauvais endroit qui aurait besoin d'être déplacé.

Si le boîtier a des autocollants de protection, laissez-les jusqu'à la fin pour éviter les rayures accidentelles pendant que vous construisez.

Gardez tous les manuels d'instructions à portée de main afin de pouvoir les consulter facilement pendant que vous travaillez.

Conservez toutes les vis que vous retirez dans un endroit logique afin que vous sachiez où elles se trouvent lorsqu'elles doivent les remettre en place.

Pour vous montrer comment construire votre propre PC de jeu, nous allons parler de chaque étape de la construction et comment l'assembler. Cela variera légèrement en fonction des pièces que vous utilisez, mais nécessitera principalement les mêmes étapes.

Pour cette construction, nous avons utilisé les composants suivants :

Les extras et surclassements en option incluent :

D'autres choses dont vous aurez besoin :

Temps - s'il s'agit de votre première version, cela peut prendre jusqu'à un jour ou deux pour le faire correctement et pour que votre PC soit opérationnel. Ne vous précipitez pas.

Tournevis - la plupart des pièces nécessitent un tournevis cruciforme pour l'installation.

Dragonne/tapis antistatique

Pâte thermique

Pour commencer à déballer votre boîtier, retirez tous les câbles et embouts supplémentaires qui l'accompagnent, puis mettez-le de côté.

Essayez d'éviter de construire dans une pièce avec de la moquette et assurez-vous de porter le bracelet antistatique tout au long du processus de construction. Nous trouvons qu'un tapis ESD est un bon outil car il se branche sur un point de mise à la terre et vous maintient à la terre, éliminant ainsi le danger des composants précieux.

Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace, y compris une grande surface plane pour déplacer la machine. Parfois, vous le poserez, d'autres fois vous travaillerez avec le boîtier bien droit.

Remarque - faites défiler chaque galerie d'images pour voir certaines des étapes décrites dans le processus de construction.

Cette partie variera en fonction du boîtier que vous utilisez et de vos préférences personnelles. Nous utilisons un boîtier Lian Li Dynamic Mini livré en standard sans ventilateur, mais suffisamment d'espace pour une configuration de refroidissement liquide, y compris des radiateurs et/ou une masse de ventilateurs.

Les fans supplémentaires valent toujours la peine sur une construction extrême. Un flux d'air supplémentaire aide à garder votre machine au frais et plus efficacement, ce qui signifie de meilleures performances et un jeu supérieur.

Pocket-lint

Le fond de cette valise supporte diverses choses. Vous pouvez monter un radiateur ici ou trois ventilateurs de 120 mm. Nous allons utiliser cette zone pour monter trois ventilateurs pour aspirer l'air froid par le dessous en guise d'admission.

Retirez d'abord le couvercle anti-poussière inférieur pour accéder à la zone, puis placez les ventilateurs un par un dans le boîtier en les positionnant de sorte que l'arrière du ventilateur soit dirigé vers le boîtier et que les ventilateurs soient orientés vers le bas. Vous devez également vous assurer que les câbles font face à l'arrière du boîtier.

Inclus avec les ventilateurs, vous devriez trouver un câble en Y. Vous pouvez l'utiliser pour connecter deux ventilateurs dans un en-tête de ventilateur système sur votre carte mère. Plus à ce sujet plus tard cependant.

Pocket-lint

Nous avons réglé les ventilateurs au bas du boîtier pour aspirer l'air froid. Maintenant, nous devons en régler certains pour évacuer l'air chaud. Après tout, des composants tels que la carte graphique, le processeur et bien d'autres généreront un niveau élevé qui devra être retiré du boîtier pour qu'il continue de fonctionner efficacement.

Nous savons que l'air chaud monte, nous installons donc trois ventilateurs en haut du boîtier pour aspirer l'air chaud. Nous en installons également un à l'arrière. Soyez averti, si vous utilisez une carte mère ATX comme nous, il peut être plus facile d'installer ces ventilateurs supérieurs en dernier pour vous donner plus d'espace pour déplacer les câbles et brancher les choses.

Ces ventilateurs sont montés face vers le bas, toujours en prenant soin d'orienter les câbles vers l'arrière du boîtier. Il convient de noter qu'il y a un léger écart en haut, alors poussez les ventilateurs ensemble lors de l'installation pour garder les choses bien rangées.

Pocket-lint

L'installation de l'alimentation sera légèrement différente d'un cas à l'autre. Sur cet étui Lian Li, il peut être soigneusement rangé hors de vue et hors de l'esprit à l'arrière. Il s'agit d'un boîtier à double chambre, ce qui signifie qu'il est essentiellement divisé en deux.

C'est ici que sont installés les SDD, les disques durs et le bloc d'alimentation.

En haut, vous trouverez un espace où l'alimentation est située et sécurisée.

Sortez le bloc d'alimentation de sa boîte. Avec ce bloc d'alimentation Corsair, vous trouverez les câbles d'alimentation standard et la prise d'alimentation secteur. Il y a un grand ventilateur dessus, celui-ci se monte vers l'extérieur avec l'alimentation secteur vers l'arrière et les prises internes vers l'avant de la machine.

Placez le bloc d'alimentation sur la mini étagère à l'arrière du boîtier et poussez-le contre le dos du boîtier. Il doit aligner plusieurs trous de vis indiquant où se trouvent les trous appropriés sur le boîtier pour le fixer. Les vis correspondantes sont incluses dans la boîte du boîtier.

Une fois l'alimentation électrique branchée, vous pourrez installer tous les câbles plus tard.

Sortez votre carte mère de sa boîte et retirez-la du sac en plastique antistatique dans lequel elle se trouve. Nous pensons que c'est une bonne idée de l'utiliser comme tapis pour poser la carte mère dessus afin qu'elle ne touche ni ne raye rien en dessous pendant que vous travaillez.

Assurez-vous que le manuel de la carte mère est facile d'accès - il est très pratique à consulter, surtout lorsqu'il s'agit de brancher les câbles aux bons endroits.

C'est une bonne idée de lire ceci d'abord pour avoir une idée de l'endroit où tout se trouve et de ce qui se branche où.

Pocket-lint

Le processeur est l'un des composants les plus faciles à installer, mais vous devez faire attention en le faisant. Forcer le processeur dans la carte mère peut entraîner des broches endommagées et un processeur cassé.

Positionnez votre carte mère de la même manière que nous avons sur les photos. Regardez attentivement le boîtier et vous verrez une petite flèche dans l'un des coins du socket où se trouve le processeur. Si vous regardez le processeur lui-même, vous verrez une toute petite flèche dorée pointant vers l'un des coins. La plupart du temps, cette flèche pointe vers le bas à gauche de la prise, c'est donc là qu'elle ira.

L'étape suivante consiste à retirer le couvercle de protection de la carte mère. Ceci est clairement étiqueté et couvre l'emplacement pour le CPU. Soulevez les bras de levier pour libérer le blindage et retirez le couvercle. Notez comment le levier s'adapte car c'est ainsi que le processeur sera maintenu solidement en place.

Placez le CPU avec la flèche dans le bon coin et insérez-le doucement en place. Il n'est pas nécessaire de forcer, les bras le feront pour vous tout comme la pression du radiateur.

Maintenant que c'est fait, baissez le couvercle métallique et remettez le levier vers le bas.

Pocket-lint

Le prochain travail consiste à installer la RAM. Nous mettons deux bâtons de RAM dans deux emplacements différents sur la carte mère. Vous verrez à partir des marquages sur la carte mère et des instructions quels emplacements vous devez remplir. Dans ce cas, A2 et B2 sont les premiers emplacements à installer.

Tout d'abord, poussez les clips vers le bas au bord des fentes, cela les déverrouille prêts pour les bâtons de RAM. Ensuite, sortez la RAM de sa boîte et alignez-la avec les bons emplacements. Vous verrez comment il devrait s'intégrer assez facilement. Lorsque vous poussez la RAM, les clips aux extrémités des fentes feront un clic satisfaisant lorsqu'il sera complètement inséré. Ne forcez pas et n'exercez pas trop de pression ou vous risqueriez d'endommager la RAM et la carte mère.

Remarque - vous devrez activer le profil XMP dans les paramètres du BIOS de la carte mère pour tirer le meilleur parti de la fréquence maximale de votre RAM. La RAM que nous utilisons est de 500Mhz mais elle ne fonctionnera pas à ce niveau en standard à moins que vous n'activiez ce paramètre. Consultez le manuel de la carte mère pour savoir comment procéder.

Avec la RAM, le disque SSD M.2 est l'une des choses les plus faciles à installer. Ces disques sont alimentés directement par la carte mère et transfèrent les données de cette façon également, vous n'avez donc pas besoin de câbles embêtants.

Sur cette carte mère, il y a trois emplacements pour les disques M.2 NVMe. L'emplacement de ces fentes est également assez évident car ils sont situés sous les écrans thermiques. Vous devrez dévisser ce blindage de la carte mère en retirant les vis appropriées.

Ces emplacements sont capables de contenir des disques PCIe gen 4 et gen 5. Vous pouvez les remplir et utiliser la carte Hyper M2 incluse pour installer également deux disques supplémentaires.

Pocket-lint

Avec le couvercle retiré, vous pouvez installer le lecteur. Les lecteurs s'insèrent facilement et cette carte mère est également dotée d'un clip pratique pour la maintenir en place.

Assurez-vous de retirer le film plastique recouvrant les coussinets thermiques avant l'installation.

Nous avons utilisé plusieurs disques NVMe sur notre PC extrême et nous vous recommandons de faire de même. Vous pouvez en utiliser un pour Windows, un pour les jeux et un pour d'autres choses - vidéo, photos, captures de jeux, tout ce qui flotte sur votre bateau. Parce qu'ils sont plus petits que les disques durs traditionnels, ils sont plus faciles à remplir, il vaut donc la peine d'en avoir quelques-uns.

Pocket-lint

Vous avez maintenant tout ce que vous pouvez facilement faire en dehors du boîtier, il est donc temps de passer à l'activité principale consistant à tout ranger dans le boîtier.

Sortez votre étui et posez-le à plat pour que vous puissiez facilement voir l'intérieur. Vous devriez trouver des vis d'écartement à l'intérieur du boîtier de la carte mère. Ceux-ci peuvent être utilisés pour s'adapter à la carte mère.

Dans ce cas, ces vis d'écartement sont préinstallées, mais cela peut varier d'un cas à l'autre. Il y a plusieurs vis qui agissent essentiellement comme la moitié inférieure des vis que vous installerez pour maintenir la carte mère en place. Les vis d'écartement garantissent que l'arrière de la carte mère ne s'adapte pas à plat contre l'arrière du boîtier.

Des boîtiers de tailles différentes acceptent des cartes mères de tailles différentes, donc la disposition et le nombre de vis d'écartement peuvent différer, mais le principe est le même. Il convient de noter que ce boîtier peut accepter différentes cartes mères de tailles différentes, donc l'ajustement peut varier.

Dans ce cas Lian Li, si vous installez une carte mère ATX comme nous, vous devrez d'abord installer le support supplémentaire inclus dans la boîte, car il supporte l'arrière de la carte mère. Il y a des instructions dans la boîte vous indiquant quoi faire ici.

Pocket-lint

Avant de le monter dans votre boîtier, il est plus facile de configurer la glacière Noctua au préalable car elle vous donne plus d'espace pour installer des choses et brancher des câbles, etc.

Avec cette installation, nous devons régler le refroidisseur dans une position inhabituelle en raison de la configuration du VRM de la carte mère. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici ainsi que des informations sur l' installation du LGA 1700 .

Le processus d'installation est assez simple. Il existe un kit qui comprend la plaque arrière securefit et les broches qui passent à l'avant de la carte mère. Assurez-vous qu'il est positionné et poussé par l'arrière de manière à ce qu'il soit orienté verticalement avec les quatre petits trous en haut et en bas.

Sur le devant de la carte mère, placez les entretoises bleues sur les broches, puis le support de montage sur celles-ci et fixez-les avec les vis moletées comme indiqué sur les photos ci-dessus. Appliquez ensuite de la pâte thermique sur le processeur avant d'appliquer le refroidisseur lui-même.

Vous devez également retirer le ventilateur inclus du radiateur avant de monter le refroidisseur afin que vous puissiez accéder aux vis de tension de chaque côté qui se connectent ensuite aux broches du support de support. Posez doucement le radiateur, puis serrez les vis avec l'outil fourni, quelques tours de chaque côté en prenant soin de ne pas trop serrer.

Une fois qu'il est en place, remplacez le ventilateur de manière à ce qu'il soit orienté de manière à pousser l'air chaud vers le haut et hors de votre boîtier. Vous pouvez ensuite brancher le câble de celui-ci à l'en-tête du ventilateur du processeur en haut de la carte mère.

Vous êtes maintenant libre d'installer la carte mère dans le boîtier.

Pour installer la carte mère, alignez-la simplement avec le trou à l'arrière du boîtier et les vis d'écartement. Nous trouvons que la meilleure façon de le faire est d'abaisser la carte mère dans le boîtier à un léger angle avec les ports pointés vers les trous dans lesquels ils vont entrer en premier.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, il est plus facile de le faire lorsque les ventilateurs supérieurs ne sont pas installés, car vous disposez de plus de marge de manœuvre.

Mettez la carte mère en biais, puis abaissez-la doucement sur les vis d'écartement. Cela devrait vous permettre de voir les trous des vis d'écartement à travers les trous de la carte mère. Ces trous seront indiqués sur un schéma dans le manuel de la carte mère. Ils sont également facilement identifiables par les petits points argentés autour d'eux.

Utilisez les vis fournies pour mettre la bonne quantité dans les trous et serrez fermement la carte mère sur le boîtier sans trop serrer.

Pocket-lint

Vous pouvez maintenant installer les autres disques durs de la machine. C'est un processus facile.

Vous pouvez installer deux SSD de 2,5 pouces et deux disques durs de 3,5 pouces dans ce cas.

Pour installer des SSD, le moyen le plus simple de le faire est de les installer à l'arrière du panneau qui sert également de blindage de câble à l'arrière du boîtier. Ce panneau peut être dévissé et retiré pour y loger deux disques.

Ces types de disques doivent être alimentés par un seul câble d'alimentation SATA du bloc d'alimentation, puis connectés à votre carte mère à l'aide du câble fourni. Il existe deux types de câbles fournis avec la carte mère : un qui est plat aux deux extrémités et un autre qui est plat à une extrémité et se plie à 90 degrés à l'autre.

Les disques durs standard à plateau sont installés dans un boîtier qui à son tour s'insère dans des baies situées en bas à l'arrière de ce boîtier. Dévissez une vis à oreilles à l'arrière et vous pouvez retirer ces caddies. Installez ensuite les disques durs en les vissant à l'aide des vis fournies avec le boîtier.

Réinsérez le chariot et poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis remettez la vis moletée en place.

Comme les SSD, ces disques durs ont besoin d'une alimentation SATA (connecteurs d'alimentation plats) et d'une connexion à votre carte mère.

Pocket-lint

Chaque boîtier a des connecteurs sur le panneau avant d'une sorte ou d'une autre qui doivent être connectés à la carte mère pour fonctionner. Ceux-ci incluent des éléments tels que des câbles USB, des câbles audio (prises casque et microphone 3,5 mm), des boutons d'alimentation, etc.

Ceux-ci doivent être correctement connectés à la carte mère. C'est là que le manuel est vraiment utile. Chaque câble est clairement étiqueté dans le manuel du boîtier quant à sa nature et dans le manuel de la carte mère quant à l'endroit où il doit être branché.

Ce boîtier Lian Li dispose de plusieurs connexions, de quatre ports USB Type-A, d'un USB-C, d'un audio HD, de boutons de repos et d'alimentation et d'un éclairage RVB. La carte mère Asus que nous utilisons a les connexions dont nous avons besoin pour ces ports, mais pas toutes les cartes mères.

Facultatif - Pour améliorer l'apparence de l'avant du boîtier, vous pouvez utiliser le kit d'extension de panneau avant à manches Premium de Corsair 30 cm en blanc. Ce sont des mini câbles qui se branchent simplement sur les câbles standard et passent par l'avant. Nous les adorons car ils vous donnent plus de temps pour travailler et signifient que vous pouvez voir des câbles blancs plus brillants à l'avant du boîtier.

Pour installer la carte graphique, vous devrez trouver le bon emplacement PCIe sur la carte mère. Sur cette carte mère, vous avez le choix entre plusieurs slots PCIE_X16 - parfait si vous souhaitez installer deux ou trois cartes graphiques et les SLI. Si vous n'avez qu'une seule carte, il est préférable d'utiliser la première place.

En regardant la carte graphique, vous constaterez que les connecteurs qui s'insèrent dans cet emplacement sont d'un côté et vous obligent à installer la carte graphique avec ses ventilateurs orientés vers le bas vers le bas du boîtier.

Avant de l'insérer, vous devez retirer le couvercle de l'arrière du boîtier. Il s'agit d'une bande de métal maintenue en place avec une vis moletée. Vous devrez en retirer deux pour faire passer les connecteurs à l'arrière du boîtier afin de pouvoir les brancher sur un moniteur.

Vous pouvez maintenant mettre la carte graphique dans la fente. Alignez les connecteurs avec les trous. Vous remarquerez qu'il y en a un petit à côté d'un plus long, il est donc impossible d'installer ce composant de manière incorrecte, mais ne le forcez pas. Comme lors de la mise en place de la RAM, vous remarquerez un clip au bout du slot, celui-ci s'enclenchera lorsque le GPU sera complètement installé.

Une fois la carte graphique insérée dans la carte mère, vous pouvez revisser les vis moletées dans les trous - à travers la plaque métallique à l'arrière de la carte graphique - cela aidera à la maintenir en place.

Cette prochaine étape est celle où les choses peuvent devenir compliquées et compliquées - brancher tous les câbles d'alimentation. Plus vous avez de composants dans votre PC de jeu, plus vous devez brancher de câbles. Cela devrait être relativement simple, mais garder les câbles propres peut être difficile.

De nombreux boîtiers ont des trous, des crochets et des canaux pour ranger vos câbles. Le Lian Li Dynamic Mini est une joie absolue pour la gestion des câbles grâce à sa disposition à deux chambres. Ouvrez la sauvegarde et vous trouverez beaucoup d'espace pour ranger tous vos câbles. Il y a de la place ici pour les pros du nœud d'éclairage et les pros du commandant également.

Il y a beaucoup d'espace pour travailler avec les câbles ici, mais aussi plusieurs endroits pour faire passer les câbles vers l'avant aussi proprement que possible.

À l'intérieur du boîtier du bloc d'alimentation, vous trouverez une masse de câbles dans un sac. Ceux-ci sont utilisés pour connecter les différents composants de votre machine à l'alimentation. Il existe une grande variété de câbles différents, mais ne vous inquiétez pas car les câbles sont clairement étiquetés. Nous vous recommandons d'utiliser les extras en option des câbles d'alimentation haut de gamme et des peignes de câbles haut de gamme, car cela rend les choses beaucoup plus propres ici. Sinon, les serre-câbles sont vos amis dans un proche avenir.

Il est indispensable de se référer au manuel pour voir où s'insère chaque câble. Certaines cartes mères nécessitent plus de puissance que d'autres.

Avec cette version, la carte mère a besoin de deux connecteurs d'alimentation à 8 broches branchés en haut et d'un gros câble à 24 broches sur le côté droit.

Sur le bloc d'alimentation, vous trouverez des étiquettes pour chacun des câbles et il n'est possible de les attacher que dans un sens - avec un clip qui les maintient en place, c'est donc relativement facile à faire.

Branchez d'abord les câbles d'alimentation ATX et PCIe à 24 broches, 8 broches et faites-les passer à travers le boîtier vers l'avant pour les brancher sur la carte mère. La carte mère et le manuel ont tous deux des marques pour vous montrer où ils doivent aller. Pour garder les choses en ordre, essayez de faire passer chaque câble dans le trou le plus proche de l'endroit où vous allez le brancher. De cette façon, vous pouvez garder la majeure partie du câble à l'arrière.

Pendant que vous faites cela, vous pouvez utiliser les peignes pour câbles pour séparer chaque fil individuel dans les câbles et garder tout propre et bien rangé.

Pour l'alimentation SSD et HDD, vous trouverez des câbles et des fentes sur le bloc d'alimentation marqués "périphérique et SATA". Vous constaterez que vous avez des câbles avec plusieurs connexions - vous pouvez y brancher plusieurs disques durs et tout autre élément nécessitant une alimentation SATA (contrôleurs d'éclairage par exemple).

La carte graphique Nvidia RTX 3090 nécessite également de l'alimentation et utilise deux câbles d'alimentation PCIe à 8 broches. Ceux-ci peuvent être acheminés par l'arrière du boîtier et bien acheminés le long du côté.

Facultatif - Pour un look amélioré, vous pouvez utiliser le kit de câble d'alimentation Corsair Premium. Ce sont des câbles tressés plus épais, gainés individuellement et livrés avec des peignes de câble déjà attachés pour les rendre nets. Ceux-ci sont vendus dans une variété de couleurs, mais les câbles blancs sont magnifiques pour cette construction blanche.

Avec cet achat, nous vous recommandons également d'obtenir le kit Premium Cable Comb. Ce sont des dispositifs de rangement de câbles qui sont essentiellement des peignes divisés en trois parties qui peuvent être séparées et glissées entre les câbles. En les utilisant, vous pouvez séparer chaque fil individuellement et les faire tous fonctionner parfaitement en parallèle les uns aux autres.

Faites passer la partie médiane entre les couches supérieure et inférieure de câbles et poussez chacun dans la rainure respective du peigne, puis fixez le haut et répétez l'opération en bas. Une fois que les peignes de câbles sont en place, vous pouvez les faire glisser de haut en bas des câbles pour vous assurer qu'ils sont vraiment soignés. Cela vaut la peine de le faire car il a l'air super. À l'arrière du boîtier, là où les choses sont moins visibles, utilisez simplement des serre-câbles pour tout serrer.

Maintenant que votre construction est presque terminée, vous pouvez essayer de ranger un peu et vous assurer que tout est propre et bien rangé. Il ne s'agit pas seulement d'être obsessionnellement soigné - des câbles bien rangés aident également à la circulation de l'air dans le boîtier et aident à garder vos composants au frais. Cela vaut la peine d'y consacrer du temps.

Avant de commencer, nous vous recommandons de vérifier que tout est branché - consultez le manuel de la carte mère et assurez-vous que toutes les entrées sont connectées comme elles devraient l'être. Nous vous recommandons également de brancher votre PC sur la prise de courant et de l'allumer. Ne touchez pas l'intérieur pendant que vous faites cela.

La carte mère Asus a un écran LED qui affiche des codes d'avertissement si les choses ne se passent pas bien, vous pouvez voir ce que signifient ces codes en consultant le manuel. Si cela ne fonctionne pas la première fois, ne paniquez pas, cela peut être quelque chose de simple - peut-être que la RAM n'est pas correctement installée ou que la carte graphique n'est pas alimentée.

Si tout fonctionne, éteignez et débranchez le PC, puis commencez à vous amuser à ranger les câbles. Vous devriez trouver des attaches de câble à la fois dans le boîtier de la carte mère et avec le bloc d'alimentation. Enroulez les câbles ensemble et serrez-les pour qu'ils soient bien maintenus ensemble.

L'étui comporte également plusieurs boucles métalliques à l'avant et à l'arrière qui vous permettent d'y accrocher une attache de câble et de tirer les câbles soigneusement dans le corps et de les attacher. Ceux-ci peuvent être travaillés sur tous les bords pour cacher les câbles autant que possible.

Votre premier PC de jeu est maintenant construit. Toutes nos félicitations! Mais tout n'est pas encore fini. Vous devez installer Windows, certains jeux et autres logiciels, puis vous amuser à jouer à des jeux tout en vous baignant dans la gloire d'avoir construit votre propre machine à la main.

J'espère que vous avez déjà vu nos guides sur les meilleurs souris , casques et claviers de jeu à acheter et que vous vous en êtes équipé et d'un tout nouveau moniteur brillant à brancher sur votre PC de jeu.

Vous devrez les brancher pour commencer le prochain bit.

Vous aurez également besoin d'un autre PC ou ordinateur portable pour installer Microsoft Windows.

L'installation de Windows 10 est relativement simple. Cependant, vous aurez besoin de quelques éléments :

Une clé de licence achetée pour Windows 10 Home ou Windows 10 Pro .

Une clé USB ou un DVD (notez que cela nécessite un lecteur DVD dans votre build, ce que nous n'avons pas fait) avec au moins 8 Go d'espace libre

Accès à l' outil Support d'installation de Windows

En utilisant l'outil Windows Installation Media, vous pouvez transformer votre clé USB en un lecteur amorçable - cela signifie que vous pourrez exécuter le programme d'installation de Windows directement à partir de celle-ci.

Exécutez l'outil, suivez les instructions et installez-le sur votre clé USB à l'aide d'un autre PC. Une fois cela fait, branchez-le sur votre PC fraîchement construit et allumez-le. Vous devrez ensuite appuyer sur DEL dès que l'ordinateur démarre et entrer dans le BIOS. À partir de là, recherchez le menu de démarrage - il s'agit d'un ordre par lequel l'ordinateur essaie de charger et de sélectionner le lecteur USB que vous avez branché comme premier lecteur à essayer. Cela signifie que lorsque vous quittez - enregistrez les modifications et réinitialisez - la machine se chargera alors à partir de la clé USB et vous invitera à installer Windows.

Si vous n'avez pas accès à un autre PC ou ordinateur portable, vous pouvez acheter un disque physique de Windows, mais vous devrez également installer un lecteur de DVD optique sur votre PC. Emprunter l'ordinateur d'un ami est une option plus simple.

Une fois que vous avez fait cela, l'outil vous expliquera l'installation de Windows - choisissez 64 bits et le disque dur sur lequel vous souhaitez installer. L'installation sur un lecteur M.2 ou SSD signifie que Windows se charge plus rapidement chaque fois que vous allumez votre PC.

Après un certain temps, il vous sera demandé d'entrer la clé de licence, puis l'installation se poursuivra. Votre PC finira par charger Windows et vous serez alors absent ! Vous devrez brancher votre antenne Wi-Fi ou votre câble Ethernet pour vous connecter à votre haut débit domestique, mais vous pourrez ensuite commencer à télécharger des jeux et à configurer votre PC comme vous le souhaitez.

Il est à noter que si vous utilisez la même carte mère que nous, nous avons rencontré un problème lors de l'installation de Windows qui peut être résolu à l'aide de cette méthode .

Comme nous l'avons dit plus tôt, une fois que vous avez terminé une construction, votre PC devrait vous servir pendant des années, mais vous pouvez également le mettre à niveau en ajoutant diverses pièces. Les mises à niveau les plus simples sont la RAM supplémentaire et un nouveau GPU. Vous pouvez également ajouter un autre disque dur assez facilement si vous avez besoin de plus de stockage. L'éclairage RVB et les mises à niveau des ventilateurs rendent également votre machine plus élégante.

Remerciements particuliers à Corsair, Nvidia, Intel, Asus Crucial, Samsung et Western Digital pour le soutien apporté à la création de cet article.