Computex 2021: que se passe-t-il avec le salon technologique de Taipei?

(Pocket-lint) - Computex est une exposition informatique internationale organisée chaque année à Taipei, Taiwan et cest là que de nombreuses entreprises impliquées dans le secteur des PC font de nouvelles annonces.

Lévénement physique na pas eu lieu en 2020 comme avec tant dévénements, mais lorganisation derrière le salon prévoit que lévénement reviendra à la normale en 2021. Et il a maintenant des dates prévues pour lévénement du 1er au 4 juin 2021.

Cependant, lévénement utilisera une plate-forme en ligne la prochaine fois - reconnaissant vraisemblablement que tout le monde ne pourra pas assister au salon en raison des restrictions de voyage. Les organisateurs affirment que "Computex 2021 créera une plate-forme dexposition intelligente en ligne-fusion-hors ligne (OMO), connectant la communauté technologique grâce à un modèle innovant qui brise les barrières et les limites."

Ces dernières années, de nombreuses annonces ont été liées à la réalité virtuelle, plusieurs marques déployant des plates-formes haut de gamme ou à petit budget capables dexécuter la réalité virtuelle. La dernière fois, laccent a été mis sur la 5G, lIA et lapprentissage automatique, parallèlement aux annonces dordinateurs portables et de bureau.

AMD a dévoilé ses nouveaux produits matériels CPU et GPU, y compris la Radeon RX 5700, ce qui en fait la première carte vidéo grand public 7 nm, ainsi quune nouvelle série Ryzen 3000 7 nm, avec différents modèles de puces dans les familles 9, 7 et 5, tous dont la prise en charge de la mémoire PCIe 4.0 et GDDR6. Les puces Ryzen de troisième génération dAMD présentent également son architecture Zen 2, doublent les performances en virgule flottante et doublent le cache sur ses derniers processeurs.

Mais la vedette de lémission est le premier processeur grand public 12 cœurs / 24 threads: Ryzen 9 3900X. Il coûte 499 $ et va à lencontre du i9-9920X 12 cœurs dIntel à 1189 $. Il dispose dune vitesse de base / boost de 3,68 GHz / 4,6 GHz et de 70 Mo de cache total.

Asus a dévoilé de nombreux nouveaux appareils, notamment des ordinateurs portables avec deux écrans, des produits en édition spéciale pour le 30e anniversaire de la société et un écran portable pour les joueurs. Les séries Zenbook Duo et Pro Duo ont cependant attiré le plus dattention. Le modèle Pro dispose de deux écrans 4K - un sur lequel vous voyez généralement un écran et un autre au-dessus du clavier. Le ZenBook Duo est un modèle 14 pouces moins cher avec des écrans Full HD à la place.

Dell redessine les Alienware m15 et m17 «à partir de zéro»

Dell annonce des piles de mises à jour XPS et Inspiron

Dell a dévoilé les dernières versions de son ordinateur portable XPS 13 2-en-1. Les nouveaux modèles comprendront des processeurs Intel Core de 10e génération, qui nécessiteront lajout de deux ventilateurs de refroidissement. Les écrans de 13 pouces sont également livrés avec un nouveau rapport décran de 16 par 10. Dell a également finalement déplacé la caméra de lordinateur portable du placement haut du nez par le clavier à lemplacement plus typique au-dessus de lécran.

Dell a également révélé un certain nombre dordinateurs portables de jeu au Computex de cette année, y compris les ordinateurs portables m15 et m17 dAlienware, qui sont livrés avec un nouveau matériel, de nouvelles fonctionnalités et une conception nettement améliorée. Ils sont désormais équipés de processeurs Intel Core i5 à i9 de 9e génération. Trois modèles de ses ordinateurs portables de jeu de la série G figurent également sur la liste de jeux Dell Computex 2019: Dell G3 15, Dell G7 15 et Dell G7 17.

Les ordinateurs portables HP Envy ajoutent des panneaux en bois et évoquent des souvenirs des foins dAtari

HP a eu une rafale dannonces. Mais les points forts incluent une nouvelle option Wood pour ses ordinateurs portables Envy, avec des placages de bois sur les repose-mains et le pavé tactile. On aime aussi lElite x2 G4, qui permet de détacher lécran pour lutiliser comme tablette. HP enveloppa son corps de cuir. Enfin, il y a un nouveau "HP VR Backpack G2" avec un processeur Intel Core i7 de 8e génération et un GPU Nvidia RTX 2080.

Intel Project Athena a expliqué: les normes Ultrabook 2.0 pour les ordinateurs portables modernes?

Le concept Intel Honeycomb Glacier est un ordinateur portable à double écran

Intel a présenté 11 nouveaux processeurs fabriqués à léchelle de 10 nanomètres et triste de lancer la 10e génération de sa gamme de processeurs Core, nommée Ice Lake, avec une série de puces dordinateur portable qui comprendront un meilleur traitement graphique et une connexion Wi-Fi plus rapide. Connexions Fi. Ces puces seront 18% plus rapides que la génération précédente. Et le haut de gamme sera une puce Core i7 avec quatre cœurs et une vitesse maximale de 4,1 GHz.

Intel a également introduit une puce de bureau, appelée Core i9-9900KS, avec huit cœurs qui peuvent tous fonctionner simultanément à une vitesse de 5 GHz. Enfin, Intel a partagé les détails de la plate-forme Project Athena, il a annoncé pour la première fois ce CES.

Intel a également présenté un ordinateur portable à double écran nommé "Honeycomb Glacier". En plus dun écran standard, il y a aussi un panneau au-dessus du clavier - il est destiné aux créatifs et aux joueurs.

Nvidia dévoile les ordinateurs portables Studio destinés aux créateurs

Nvidia était un peu décevant, après sêtre concentré sur son nouveau programme de certification Nvidia RTX Studio qui définit des normes spécifiques pour les ordinateurs portables conçus pour les créatifs afin de sassurer quils peuvent être mis à contribution. Les spécifications de ces machines stipulent quelles doivent contenir un Nvidia RTX 206o ou supérieur (ou Nvidia RTX Quadro 5000), un processeur Intel Core i7 série H ou supérieur, et au moins 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un 1080p ou 4K afficher.

La société a également présenté une gamme améliorée de puces pour les ordinateurs portables plus grands et plus puissants, appelée Quadro RTX. Il présente le design Turing de Nvidia. Les ordinateurs portables équipés de ces nouvelles puces arriveront au second semestre de cette année. Nvidia a également déclaré que certains nouveaux ordinateurs portables incluraient des puces au design Turing, sous le nom de marque GeForce RTX. Ils seront destinés aux joueurs vidéo et proposeront des écrans de résolution 4K avec des taux de rafraîchissement élevés.

Lenovo lance le premier ordinateur portable Qualcomm Snapdragon 8cx - avec 5G

Qualcomm a aidé à annoncer les premiers ordinateurs portables 8cx. Il a dabord dévoilé sa plate-forme Snapdragon 8cx axée sur les performances pour ordinateur portable Windows en décembre 2018. Maintenant, au Computex 2019, nous apprenons que Lenovo dévoile le premier PC cette semaine basé sur 8cx. Surnommé « Project Limitless », le nouvel ordinateur portable est également le premier PC à avoir un modem 5G plutôt que lunité 4G dans les anciens ordinateurs portables Snapdragon basés sur ARM.

Lavantage davoir le cellulaire à bord est que le système peut être toujours connecté, même lorsquil nest pas connecté au Wi-Fi. Nous navons pas encore beaucoup dinformations sur le nouvel appareil, mais nous nous attendons à entendre bientôt les spécifications complètes.

Écrit par Dan Grabham et Maggie Tillman.