Comment savoir si votre VPN fonctionne?

(Pocket-lint) - Vous savez que votre VPN peut protéger votre vie privée. Vous savez que votre VPN peut vous aider à échapper à la censure et au géoblocage. Et vous savez que votre VPN est un élément important de votre sécurité en ligne.

Nous ne sommes pas drôles. Alors que certains services VPN fonctionnent automatiquement, par exemple lorsque vous vous connectez à un réseau non approuvé, dautres nécessitent que vous les activiez et les désactiviez manuellement. Il est facile de les oublier, surtout sils ne se trouvent pas dans votre barre de menus - cest pourquoi cest une bonne idée de les laisser sasseoir dans votre barre de menus si cette option est disponible, car cela vous donne soit une indication graphique, soit une -cliquez sur laccès à votre statut VPN. La capture décran suivante montre la barre de menus de NordVPN sur un Mac.

Mais votre VPN ne se résume pas à savoir sil est réellement activé. Certains services VPN peuvent encore fuir des données, et ils peuvent le faire de trois manières différentes: les fuites DNS, les fuites IP et les fuites WebRTC. Découvrons ce que cela signifie.

Chaque fois que vous essayez daccéder à un site ou à un service en ligne, votre ordinateur ou appareil doit savoir où il se trouve - et pour ce faire, il doit convertir son nom de domaine en adresse IP. Votre appareil se connectera aux serveurs de noms de domaine (DNS) pour accéder à ces informations, et si votre service VPN nutilise pas son propre DNS, il se peut que vous fuyiez des données de localisation en utilisant les serveurs DNS par défaut de votre FAI. Vous pouvez tester le DNS que vous utilisez en activant votre VPN et en visitant www.dnsleaktest.com.

Une fuite IP se produit lorsque votre véritable adresse IP est révélée lorsque vous ne le souhaitez pas. Cela peut parfois arriver en raison dincompatibilités entre IPv4 et IPv6 - désactiver IPv6 sur votre appareil peut résoudre le problème si tel est le cas - mais il est souvent divulgué à la suite dune fuite WebRTC.

WebRTC est labréviation de Web Real-Time Communication, et cest un standard utilisé par la plupart des grands navigateurs pour des choses telles que le chat vocal et la vidéoconférence. Malheureusement, un bogue dans WebRTC qui existe depuis environ cinq ans permet aux mauvais acteurs didentifier la véritable adresse IP des utilisateurs, et non ladresse IP fournie par leur VPN. En 2018, le chercheur en sécurité Paolo Stagno a découvert que 17 des 83 systèmes VPN divulguaient les adresses IP des utilisateurs via ce bogue.

Certains VPN bloquent désormais explicitement les fuites WebRTC dans leurs plugins pour Firefox ou Chrome, et il existe également des extensions tierces qui peuvent activer et désactiver WebRTC, telles que DisableWebRTC pour Firefox.

Les VPN payants à partir de noms que vous connaissez sont généralement plus sûrs contre de tels problèmes que les gratuits, et il est vraiment important que tout VPN que vous obtenez provienne dune source réputée: tout logiciel peut contenir des logiciels malveillants et les utilisateurs de VPN sont une cible tentante. Le Download Den de Dodgy Dave est donc probablement un mauvais choix pour trouver une application VPN.

Il est également important de considérer la situation dans son ensemble en matière de confidentialité. Un VPN ne peut pas faire grand-chose, comme le montre la fuite WebRTC: si quelque chose sur votre ordinateur donne des informations personnelles, cela peut compromettre votre vie privée. Il est sage de considérer votre VPN comme une simple partie de votre système de confidentialité et de sécurité en ligne, de verrouiller votre navigateur Web et de vous assurer de ne pas installer dautres applications, ou de ne pas tomber dans les escroqueries en ligne, qui pourraient annuler le travail de votre VPN. Faire.

