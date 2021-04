RedMagic Watch est en vente à moins de 90 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La montre RedMagic de Nubia est désormais disponible dans le monde entier, en noir ou en blanc.

La smartwatch a été annoncée aux côtés de la RedMagic 6 mais a été publiée un peu plus tard.

Il est disponible pour seulement 89 £ au Royaume-Uni, 99 $ aux États-Unis et 99 € en Europe.

Cest convaincant, étant donné quil dispose dun écran AMOLED de 1,39 pouce avec une résolution de 454 x 454 et de plusieurs capteurs. Ceux-ci incluent la fréquence cardiaque, loxygène sanguin et la surveillance du sommeil, ainsi quun capteur GH3011 pour la surveillance de lactivité et du corps.

Ce dernier est particulièrement utile car la RedMagic Watch est présentée comme un appareil sportif. Il y a 16 modes sportifs à bord, y compris la cartographie dynamique des activités de football.

La montre est liée à lapplication RedMagic Sports, disponible pouriOS et Android . Vous navez pas besoin dun téléphone RedMagic pour coupler la montre.

Les autres spécifications incluent la possibilité de changer le cadran de la montre avec plusieurs autres options, une autonomie de batterie de 15 jours (50 heures en mode sport en plein air), létanchéité et le GPS intégré. Il pèse 290g.

Vous pouvez également changer les sangles entre plusieurs modèles optionnels.

La montre RedMagic est disponible exclusivement sur le site Web de RedMagic pour une expédition mondiale. Vous pouvez trouver plus de détails ici .

Écrit par Rik Henderson.