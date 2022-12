La Xiaomi Watch S2 promet 12 jours de batterie et bien plus encore

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Xiaomi a annoncé la Watch S2 avec un écran AMOLED, jusqu'à 12 heures d'autonomie, deux tailles différentes, et bien plus encore.

Xiaomi a annoncé la mise à jour de son wearable en même temps que sa série Xiaomi 13 et il y a beaucoup à dire, à commencer par la taille. La Xiaomi Watch S2 est disponible en deux tailles, 42 mm et 46 mm, mais toutes deux sont équipées d'un écran AMOLED et peuvent tenir jusqu'à 12 jours sur une seule charge, ce qui est impressionnant. Les deux sont dotées d'un cristal de saphir qui ne devrait pas se rayer trop facilement, bien que vous ne l'obteniez que si vous choisissez l'option cuir.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La bonne nouvelle, c'est que tous les modèles Xiaomi Watch S2 sont dotés d'un écran toujours allumé, et que les capteurs comprennent un capteur d'oxygène dans le sang couplé à un capteur de fréquence cardiaque. Il y en a d'autres encore, comme l'accéléromètre, le gyroscope, le capteur de pression atmosphérique et le capteur de température, pour ne citer qu'eux.

Comme les capteurs l'ont peut-être déjà laissé entendre, la Xiaomi Watch S2 offre un suivi du sommeil et de la condition physique, qui sont tous deux des enjeux majeurs à ce stade. Plus de 100 modes de sport sont pris en charge, avec une résistance à l'eau de 50 m qui permet de pratiquer de nombreux sports aquatiques sans problème.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous

En termes de couleurs, les clients chinois auront le choix entre le noir, le blanc et l'or clair. Le modèle standard de 42 mm est proposé à 999 CNY, tandis que la version en cuir coûte 1 199 CNY. La mise à niveau vers le modèle 46 mm coûte 1 099 CNY pour le modèle standard, tandis que la version en cuir coûte 1 299 CNY. Tous ces modèles peuvent être commandés dès maintenant, à condition que vous soyez en Chine. Nous espérons un lancement international, mais pas avant quelques mois si l'on en croit les précédentes versions.

Écrit par Oliver Haslam.