Xiaomi lance S1 et S1 Active, deux nouvelles smartwatches

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi a profité du lancement de ses derniers smartphones, les Xiaomi 12 et 12 Pro, pour inaugurer également ses nouvelles montres intelligentes sous la forme de la série S1, qui a également une version sportive et une option plus raffinée.

Le premier présenté était le S1 Active, pour ceux qui cherchent à obtenir autant de fonctionnalités sportives que possible sur leur poignet. Il dispose d'un écran AMOLED de 1,43 pouces et est disponible en trois couleurs avec une gamme de bandes pour vous permettre de personnaliser votre look.

Il y aura apparemment 117 modes de fitness parmi lesquels choisir, ce qui nous fait penser que la plupart des sports seront probablement couverts, et il aura une autonomie de 12 jours pour vous assurer que vous n'avez pas à le recharger la nuit .

Il y a aussi un GPS intégré, ainsi que NFC pour les paiements et avec des microphones intégrés, il fonctionnera avec des assistants vocaux et vous permettra de passer des appels en utilisant Bluetooth sans avoir besoin d'écouteurs connectés. Il coûtera 199 $, un prix impressionnant pour les fonctionnalités.

Toutes ces fonctionnalités sont également présentes et correctes dans le modèle phare, le S1, dont le prix est un peu plus élevé à 269 $. Il est livré avec un bracelet en cuir et une option de caoutchouc fluoré (oui, c'est du caoutchouc fluoré) parmi lesquels choisir, et présente un look plus formel sans réduire les fonctionnalités de fitness.

Il dispose également d'un écran en verre saphir pour une durabilité accrue - à part cela, cependant, il semble que la version que vous préférez pourrait être à votre goût.

Écrit par Max Freeman-Mills.