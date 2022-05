Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Withings a enfin lancé la nouvelle version de sa smartwatch ScanWatch, qui améliore la qualité de fabrication et présente un nouveau design qui pourrait bien séduire un autre segment du marché : la ScanWatch Horizon.

La montre reprend toutes les fonctions de suivi et de smartwatch de la ScanWatch originale, mais se concentre sur un design métallique décliné en plusieurs couleurs pour offrir aux utilisateurs de nouvelles options en matière d'esthétique.

La ScanWatch n'était pas une montre inélégante, comparée à la grande majorité des smartwatches, mais cette nouvelle version en acier inoxydable a l'air un peu plus prestigieuse et s'accompagne d'un prix plus élevé de 499,95 $/449,95 £.

Withings a amélioré la face en verre ainsi que le corps de la montre, et c'est maintenant du verre saphir pour la grande durabilité que ce matériau apporte avec lui.

En dehors de cela, les caractéristiques de la ScanWatch étaient déjà excellentes, notamment l'excellent suivi de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et la vérification de l'ECG quand vous le souhaitez.

La durée de vie de la batterie est bien meilleure que celle d'une montre non hybride, avec environ 30 jours sur une seule charge, et l'application compagnon est vraiment élégante et contient toutes les statistiques et les paramètres dont vous pourriez avoir besoin. Malgré tout, à près du double du prix du modèle normal, il sera intéressant de voir si la ScanWatch Horizon peut trouver un marché.

Écrit par Max Freeman-Mills.