(Pocket-lint) - Withings est connu pour ses montres intelligentes subtiles qui ne ressemblent en rien à une technologie informatisée. Cependant, regardez de plus près et vous constaterez que les offres de la société apportent des fonctionnalités de suivi de la santé plus sophistiquées que même Apple.

Maintenant, grâce à la nouvelle autorisation de la FDA, le Withings ScanWatch arrive en Amérique.

Le ScanWatch offre plusieurs fonctionnalités axées sur la santé, notamment la prise dECG qui vérifient la fibrillation auriculaire, alias A-fib - qui, au cas où vous ne le sauriez pas, est le terme médical désignant un rythme cardiaque irrégulier.

Et tandis que lApple Watch prend également en charge la détection A-fib via un ECG avec lapprobation de la FDA, les similitudes réglementaires sarrêtent là.

Bien que lApple Watch et le ScanWatch aient tous deux des moniteurs doxygène dans le sang, seul Withings a lautorisation de la FDA - ce qui en fait techniquement la seule montre intelligente sur le marché américain à disposer à la fois de lapprobation de lECG et de la mesure de loxygène dans le sang par la plus grande agence gouvernementale de santé du pays.

Pour le moment, le gros problème avec la surveillance de loxygène dans le sang, médicalement réduite en tant que lecture de SpO2, réside dans son lien inhérent à la détection de COVID-19.

Statistiquement, ceux qui sont testés positifs pour le virus constatent généralement une réduction des niveaux doxygène dans le sang. Grâce à lautorisation médicale officielle de Withings, il peut faire une recommandation médicale en direct, contrairement à lApple Watch, qui naffichera votre taux doxygène dans le sang quen pourcentage et rien de plus. Aucune recommandation, quels que soient vos résultats - rien.

De manière assez attrayante, Withings réduit également fortement le prix de lApple Watch. La ScanWatch coûte 279 $ / 249 £ sur le modèle 38 mm et 299 $ / 279 £ pour la plus grande édition 42 mm.

Bien quil manque bien sûr lécran high-tech et les autres fonctionnalités supplémentaires de lApple Watch, cest en quelque sorte lessentiel de la philosophie de Withings en premier lieu, nest-ce pas ?

La ScanWatch sera disponible à lachat aux États-Unis début novembre.