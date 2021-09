Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Withings est connu pour ses montres connectées qui ne ressemblent en rien à une montre connectée . Et le dernier ScanWatch Horizon de la société élève ce concept à un tout autre niveau avec Withings pour la première fois sur un modèle de plongée de luxe.

Il est doté des mêmes fonctionnalités de suivi de la santé que ses frères et sœurs - le ScanWatch et le Steel HR - mais lHorizon est assurément une offre plus premium avec un prix haut de gamme correspondant.

Vendu au détail aujourdhui au Royaume-Uni, en France et en Allemagne pour 499 £ / 499 € et au quatrième trimestre 2021 aux États-Unis, cest près du double du prix de la ScanWatch standard.

Gardez à lesprit, cependant, que le ScanWatch Horizon durera jusquà 30 jours avec une seule charge, et pour ce prix, vous obtenez à la fois un bracelet en acier inoxydable et un autre en caoutchouc FKM pour une meilleure utilisation sportive et sous-marine.

Bien que la ScanWatch régulière ait un look élégant et moderne au bureau. En revanche, le nouveau modèle Horizon lancé aujourdhui ressemble plus à un plongeur Seamaster ou OMEGA plutôt quà une Apple Watch ou à toute autre montre intelligente sur le marché dailleurs.

En ce qui concerne les caractéristiques de santé, il ny a rien à se moquer. Sur le papier, au moins, Withings affronte Apple dans presque toutes les principales catégories de suivi de la santé, car lHorizon propose tout, des mesures ECG aux lectures doxygène dans le sang , au suivi du sommeil et de la condition physique, en passant par les avertissements dirrégularité de la respiration et du rythme cardiaque.

Outre toutes les fonctionnalités de suivi de la santé de haute technologie, lHorizon est disponible en bleu ou en vert et propose quelques classiques intemporels que tout plongeur sérieux devrait avoir, notamment une lunette tournante en acier inoxydable et des indices LumiNova (lire : briller dans le noir) cela devrait faciliter la lecture sous leau ou dans des conditions de faible luminosité. Et oui, malgré toute la technologie contenue à lintérieur, il est évalué à une résistance à leau de 10 ATM, adapté pour être immergé jusquà 100 mètres de profondeur.

Meilleures montres intelligentes à venir 2021: les futurs bracelets à espérer Par Britta O'Boyle · 18 Mars 2021 Voici toutes les meilleures montres intelligentes censées arriver pour 2021.