(Pocket-lint) - Withings fabrique certaines des montres intelligentes hybrides les plus impressionnantes et les plus élégantes du marché, offrant un suivi fiable aux côtés dun look raffiné, et il a obtenu une grande remise sur une gamme dentre elles pour la semaine du vendredi noir cette année, le tout sur Amazon UK.

Cela signifie que vous pouvez obtenir plus de 35% de réduction sur certains modèles, y compris certaines montres qui font partie de nos meilleurs choix depuis des années.

Tout dabord, il y a le Steel HR, peut-être le cœur de loffre de Withings, sur lequel vous pouvez économiser 33% en ce moment - il est de 113,95 £, contre 169,95 £ . Pour le moment, seule la version plus petite de 36 mm est en stock, mais nous préférons franchement cette taille de toute façon - cest un look plus élégant.

La montre dispose dun excellent suivi de la fréquence cardiaque et dun petit écran sur son cadran analogique pour vous informer dune statistique clé comme votre fréquence cardiaque chaque fois que vous devez la vérifier.

Si vous voulez quelque chose dun peu plus puissant pour lexercice actif, vous pouvez passer au Steel HR Sport, qui est également 33% de réduction et à peine plus cher. Dune part, il est livré avec une sangle plus respirante pour faire de lexercice et dispose du même suivi que vous pourriez souhaiter.

Cette version nest que denviron 40 mm, elle est donc parfaite si vous voulez un ajustement plus grand. Cette semaine, cest 126,95 £, contre 189,95 £ , et cest tout aussi un excellent rapport qualité-prix pour une montre extrêmement impressionnante.

Enfin, pour quelque chose qui a lair un peu plus funky mais qui contient également une nouvelle fonctionnalité sous la forme de lectures dECG, vous pouvez opter pour la Withings Move ECG, une montre plus récente dont nous aimons vraiment le design.

Il offre une réduction encore plus importante de 38%, jusquà seulement 80,95 £ à partir de 129,95 £ , ce qui en fait lun des moyens les plus abordables dobtenir une lecture ECG à partir dune montre intelligente pour le moment, et un excellent prix même sans ce facteur.

Ces offres devraient toutes durer jusquau 30 novembre, même si elles dépendront du stock, alors si vous songez à opter pour une montre Withings, cest le moment!

Écrit par Max Freeman-Mills.