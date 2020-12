Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vodafone et Disney se sont associés pour créer la Neo, une montre intelligente pour enfants.

Disponible à partir de début 2021, avec la pré-inscription maintenant en direct, la montre arbore un design adapté aux enfants, la technologie Vodafone et une foule de personnages Disney à travers ses fonctionnalités et applications, y compris The Child (Baby Yoda), Minnie Mouse, Dark Vador et Iron Homme.

En effet, les personnages de plusieurs propriétés appartenant à Disney feront partie de lexpérience Neo, y compris les favoris de Star Wars, Marvel, Pixar et, bien sûr, les propres films de Disney.

Les fonctionnalités techniques comprendront une caméra frontale de 5 mégapixels, un tracker dactivité, ainsi que les appels, le chat et la messagerie vidéo. Un parent peut garder une trace de tout ce qui est installé et continue avec la montre via lapplication Vodafone Smart installée sur son propre téléphone. Cela inclut lattribution de contacts de confiance, qui seront les seuls contacts capables dinteragir avec le propriétaire de la montre.

Le temps décran peut également être géré, ainsi que suivre lemplacement de lappareil.

Le Neo lui-même contient également un calendrier, où les parents peuvent définir des événements et des rappels. Les informations météorologiques sont également incluses.

Un enfant peut définir son propre acolyte à partir de la distribution variée de personnages pour les guider à travers les fonctionnalités de la montre, tandis que de nouveaux personnages et expériences seront disponibles pour être ajoutés à une date ultérieure sans frais supplémentaires.

La durée de vie de la batterie est censée durer jusquà deux jours en veille, une journée entière avec une utilisation raisonnable. Il fonctionne sur un processeur Qualcomm 2500W avec 512 Mo de stockage (pour les photos principalement), et lécran utilise un écran AMOLED 390 x 390 pixels. Il dispose dune connexion 4G intégrée.

La montre intelligente pour enfants Vodafone Neo sera disponible dans les couleurs menthe ou bleu océan à partir de début 2021. Elle sortira dabord en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, où elle sera proposée au prix de 99 £ à lavance sur un plan de 7 £ par mois sur 24 mois (ou 12 £ par mois sur 12 mois). Les clients italiens devraient lobtenir peu de temps après.

Les parents nont pas besoin dêtre des clients mobiles Vodafone pour exécuter lapplication intelligente avec la montre. Vous pouvez pré-enregistrer votre intérêt ici .

Écrit par Rik Henderson.