Three UK annonce enfin le couplage cellulaire de l'Apple Watch

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Three UK offre désormais à ses clients la possibilité de coupler une Apple Watch Series 7 ou SE GPS + Cellulaire avec un compte mobile existant.

Disponible sur d'autres réseaux pendant un certain temps, cette option permet désormais aux abonnés de Three d'utiliser une Apple Watch pour prendre des appels et des messages, ainsi que pour écouter de la musique sans avoir besoin de leur iPhone à proximité.

Une fois reliée, la montre utilisera le même numéro de téléphone que l'iPhone du client - l'eSIM étant enfin prise en charge par le réseau britannique.

Dans le cadre de cette annonce, Three propose désormais l'Apple Watch Series 7 à partir de 20 £ par mois pendant les six premiers mois, ou l'Apple Watch SE à partir de 12 £ par mois pendant les six premiers mois.

Vous bénéficiez également de trois mois d'Apple Fitness+ gratuits à l'achat de l'une ou l'autre de ces montres.

Par ailleurs, si vous possédez déjà une Apple Watch GPS + Cellulaire, vous pouvez l'associer à un forfait mobile Three UK pour un supplément de 7 £ par mois.

Pour en savoir plus sur la façon de coupler votre smartwatch, consultez le guide en ligne de l'opérateur ici. Vous aurez besoin d'un iPhone 6s d'Apple ou d'un modèle supérieur pour que la montre fonctionne.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 22 Juin 2022

"Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients l'appairage de smartwatch. Nos clients nous ont demandé cette possibilité car c'est un excellent moyen de rester en contact avec toutes les choses qui comptent pour eux, sans avoir à transporter leur appareil partout avec eux", a déclaré Andy Foy, directeur des nouveaux produits chez Three.

Écrit par Rik Henderson.