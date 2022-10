Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'horloger de luxe TAG Heuer a annoncé aujourd'hui non pas une, mais deux nouvelles montres en édition limitée qui mettent en scène le plombier italien préféré de tous, nul autre que Mario, le héros de Nintendo.

Les nouvelles montres font toutes deux partie de la gamme TAG Heuer Formula 1, avec une version chronographe (44 mm) et une version tourbillon (45 mm) de la même montre proposées à la vente. Toutes deux font référence à Mario Kart et, bien sûr, elles sont superbes. Et contrairement à d'autres éditions dites limitées, elles le sont vraiment - la version chronographe n'est disponible qu'à 3 000 exemplaires, tandis que les acheteurs de la superbe version tourbillon ne seront que 250.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Les deux montres sont dotées d'un cadran noir aux finitions légèrement différentes et elles seront fixées à votre poignet à l'aide de bracelets en cuir de veau noir texturé, mais là encore, avec des finitions différentes.

"Nous sommes ravis de révéler les deux dernières pièces nées de notre collaboration avec Nintendo. Les éditions limitées TAG Heuer Formula 1 X Mario Kart (Chronographe et Chronographe Tourbillon) mêlent de manière experte des références ludiques qui raviront les fans de Mario Kart du monde entier, à des chronométrages raffinés et performants", a déclaré Frédéric Arnault, PDG de TAG Heuer, par communiqué de presse. "L'esprit de la collection TAG Heuer Formula 1 correspondait parfaitement aux éditions limitées mécaniques Mario Kart, grâce à sa personnalité moderne et ludique, animée par la vitesse et la compétition amicale."

Les versions chronographe et tourbillon de l'édition limitée TAG Heuer Formula 1 x Mario Kart seront mises en vente le 20 octobre 2022 et vous pourrez acheter la vôtre dans les boutiques TAG Heuer et en ligne. Le prix que vous devrez payer n'est pas encore connu. Mais si vous devez le demander, vous ne voulez probablement pas connaître la réponse. Vous pourrez en apprendre davantage sur le site Web de TAG Heuer dans les jours à venir.

Ce n'est pas le premier Mario crossover que TAG Heuer vend, non plus. Le Super Mario connecté était lui aussi bien plus intelligent que ceux-ci.

Écrit par Oliver Haslam.