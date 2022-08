Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - TAG Heuer a publié une nouvelle version de sa luxueuse smartwatch Connected Calibre E4, et celle-ci est destinée aux fans et aux propriétaires de Porsche. Elle s'appelle - de manière assez prévisible - la TAG Heuer Connected E4 - Edition Porsche.

Outre le monogramme Porsche sur la lunette, elle est rehaussée de la même couleur bleue électrique que celle de la Taycan EV. Cette couleur apparaît sur le boîtier de la montre, sur les boutons et sur les coutures du bracelet.

Pour renforcer le thème Porsche, un nouveau cadran de montre animé a été conçu en s'inspirant des circuits imprimés et des circuits de course.

Comme si cela ne suffisait pas, si vous avez la chance d'avoir un modèle de voiture Porsche compatible, vous pouvez faire apparaître sur votre cadran des complications indiquant le niveau de la batterie et le kilométrage de votre voiture.

Les petits détails sont tous là à dessein, comme l'échelle d'indexation 0-400 gravée dans la lunette en céramique polie qui fait référence à la vitesse de la Taycan, mais qui peut en fait être utilisée pour lire les fonctions de la voiture et votre rythme cardiaque.

Le reste du boîtier est construit à partir d'un titane sablé à finition noire, tandis que la couronne noire sur le côté est fabriquée en acier et entourée de caoutchouc noir.

Quant au bracelet, il est en cuir de veau noir sur une base en caoutchouc, avec un motif conçu pour ressembler à de la fibre de carbone. Il est interchangeable, et la montre est également livrée avec un bracelet en caoutchouc supplémentaire.

Pour ceux qui souhaitent connaître les caractéristiques techniques, le boîtier mesure 45 mm de diamètre et la face avant accueille un écran OLED de 1,39 pouce d'une résolution de 454 x 454 pixels, avec une densité de pixels de 326 ppi.

Une batterie de 430 mAh est présente à l'intérieur, ainsi que le processeur Snapdragon 4100+ qui est utilisé pour faire fonctionner le système d'exploitation WearOS 2. Il peut suivre la fréquence cardiaque tout au long de la journée et dispose d'une application de suivi sportif dédiée qui peut être utilisée pour un certain nombre de sports et d'activités différents.

Aucun prix n'a été confirmé, mais, compte tenu du nom de la marque de luxe et des modèles Calibre E4 existants, on peut s'attendre à ce qu'elle soit assez chère pour une smartwatch. Elle sera mise en vente en septembre.

Écrit par Cam Bunton.